Полис и немножко нервно

У пациентов желания простые: чтобы лечили их результативно и по возможности в комфортных условиях. Что для этого нужно? Квалифицированные врачи, современное оборудование, качественные медикаменты. И всё это в денежном эквиваленте должен обеспечить наш синий полис ОМС? Практика показывает: полис не справляется. Приходится искать помощи на стороне. Как это сделать, разбирался корреспондент Сиб.фм.

Бабушки не против

История из жизни автора. Со сложным переломом ноги в пятницу вечером меня привозят по скорой в ближайшую больницу. Отправляют на рентген. Жду в коридоре на каталке — полчаса или час, не помню: нога болит невыносимо. Наконец появляется рентгенолог, я кое-как взбираюсь на стол. Снимок показывает, что «проблема есть». Врач в приёмном покое сообщает: сейчас мне надо в палату, где я полежу до понедельника, а там решат вопрос об операции.

И предупреждает, прикрывая меня простынкой с дырами сантиметров десять в диаметре: вернуть объём движений в полной мере вряд ли удастся.

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Кажется, последней каплей становится эта простынка. Я подписываю отказ от госпитализации, звоню в частную клинику и через полтора часа оказываюсь в операционной. Прогноз в отношении объёма движений положительный. Наутро мне привозят из дома мою кредитную карточку — рассчитаться. Конечно, денег не жалко — здоровье дороже. Но... почему я должна оплачивать всё? А как же мой полис ОМС? В перечень услуг, которые по нему положены, наверняка входит операция по острой травме. Какая разница, где мне её сделали? Значит, я должна заплатить только за качественный наркоз, целые простынки, душевный персонал, удобную палату. Логично?

Такая схема финансирования называется соплатёж.

Медицинские учреждения любой формы собственности получают от страховой компании деньги за оказанную услугу, пациент доплачивает за сервис или за срочность. Вроде справедливо.

А если вы сейчас вспомнили про бабушек, которые выступают за наше лучшее в мире бесплатное советское здравоохранение, дружно ходят в районные поликлиники и не променяют своего терапевта на частника, то приготовьтесь удивиться. Вот результаты соцопроса, который проводило в Новосибирске медицинское агентство «Медассистанс».

В опросе приняли участие 172 респондента мужского пола и 212 женского. Всего выборочная совокупность составила 384 человека. Из отчёта «Медассистанс»



С 1 мая 2011 года введён в обращение полис ОМС единого образца

Сколько платить за бесплатное?

В соседнем с Новосибирском Томске уже семнадцать лет работает «Центр семейной медицины», где прикреплённых пациентов обслуживают отчасти бесплатно, отчасти на условиях соплатежа. И значительная часть прикреплённых — как раз пенсионеры.

— ОМС сделает медицинские услуги более доступными для большего числа людей, так как они полностью или частично становятся для них бесплатными, — утверждает директор клиники, кандидат медицинских наук, президент национального союза региональных объединений частной системы здравоохранения Евгений Рабцун, обращаясь к своим коллегам — врачам частной медицины. — Люди, получающие медицинские услуги по ОМС, лояльны к доплатам и соплатежам. Но при условии, когда они понимают, что именно получают бесплатно, а за что придётся заплатить. Большинство людей думают, что за них платит государство. Будет хорошо, правильно и честно информировать их о том, что платят за них частные коммерческие страховые медицинские организации, именуемые в народе СМО.

Они имеют прямой финансовый расчёт оплачивать застрахованным как можно меньше медицинской помощи, и это правда.

— В Германии, в Америке, в других странах каждый гражданин знает, какую медицинскую помощь он получит бесплатно в любом лечебном учреждении, — добавляет директор «Медассистанса», независимый медицинский аналитик Елена Бобяк. — Но если за этой помощью он обратится в дорогую частную клинику, то ему придётся доплатить. Доплатить, а не оплачивать полностью! У нас же такой практики почти нет, потому что «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» не детализирована — в ней перечисляются заболевания, а не услуги. За копеечные тарифы гражданам обещано абсолютно всё, кроме пластической хирургии и профессиональных медкомиссий. Единственный тариф, который имеет отношение к действительности, — это тариф высокотехнологичной медицинской помощи. В него входят и дорогие расходные материалы, и работа высококвалифицированных врачей, и прочее.

В государственной системе здравоохранения больше всего страдают не пациенты, не врачи частных лечебных учреждений, а медицинские работники областных поликлиник и скорой помощи.

Они сталкиваются лицом к лицу с пациентами, которым должны, но не могут объяснить, почему не назначают им тот или иной медикамент или обследование.

Можно и без поликлиник

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Евгений Рабцун предлагает в справке о стоимости оказанной медицинской помощи, которую клиника обязана выдать пациенту, перечислять детально: консультация врача-терапевта, УЗИ почек, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (всего пять показателей) — подводить черту и писать: оплачено за счёт средств ОМС из расчёта 114,28 рубля в месяц. Это впечатляет, уверяет Рабцун, даже самых требовательных пациентов.

Кстати, я была убеждена, — продолжает Елена Бобяк, — что если частные медицинские учреждения будут работать по соплатежу, то их клиентами станут в основном люди среднего достатка, которые готовы доплатить, чтобы не тратить время на очереди, а получить консультацию в удобный день и час. Ничего подобного! В «Центр семейной медицины» принесли свои полисы бабушки! Здесь им впервые объяснили, какую именно помощь можно получить бесплатно: ЭКГ, УЗИ, несколько анализов крови и прочее.

Терапевт не будет спешить на приёме, чтобы уложиться в двенадцать положенных в поликлинике минут — он бабушек внимательно выслушает, скорректирует лекарства

Обычно этого достаточно. Если же у пациентов возникают серьёзные проблемы, то из «Центра семейной медицины» их направляют в стационар, как из любой другой поликлиники.



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Да, соплатёж может привести к тому, что государственные лечебные учреждения получат меньше страховых денег, чем сейчас. Часть районных поликлиник закроется. Это естественный процесс. В новосибирских областных лечебных учреждениях в среднем не хватает 30 % персонала — это критическая цифра. Амбулаторно-поликлиническая помощь почти во всём мире частная. Даже очень богатые государства с этим не справляются. Для малоимущих и пенсионеров амбулаторно-поликлиническую помощь, за исключением той, что реально оплачивается из средств ОМС, надо назвать социальными льготами и дотировать их из бюджета. Но сваливать социальные программы на медицину — не выход.

— Как таковых поликлиник в Германии нет, — рассказывает журналистка Deutsche Welle Ксения Сафронова. — Много врачебных кабинетов, то есть частных практик узких специалистов.

Одни врачи принимают пациентов с государственными и частными страховками, другие — только с частными полисами.



В 1881 году Отто фон Бисмарк предложил ввести обязательное социальное страхование для госслужащих Германии, включив туда в первую очередь медицинскую страховку

У многих частных врачей есть квоты для владельцев государственных страховок. Если позвонить в регистратуру в начале месяца, есть все шансы попасть на выделенное место и записаться на приём к частному врачу. По наблюдениям моих коллег и друзей, частники (их ну очень мало) не особо отличаются от других врачей, поэтому никто не торопится переходить на частную страховку.

Пациенты не прикрепляются к определённому врачу по месту прописки или работы. Для начала нужно выбрать своего терапевта, который выписывает больничные и даёт направления к другим врачам. Важно то, что это лишь направление к специалисту, а не к конкретному доктору (я обычно смотрю сайт с рейтингом врачей по специальности и иду к самым рекомендуемым). Конечно, терапевт может порекомендовать кого-то из знакомых и дать визитку, но в любом случае выбор остаётся за вами.

Будем считать?

— Наши отчисления в страховые фонды не дают нам права реализовать получение бесплатной медицинской помощи на своих условиях, — объясняет медицинский юрист, кандидат юридических наук Людмила Плеханова, — только в определённых перечнем медицинских организациях, определёнными медикаментами, в определённые сроки.

Сейчас границы системы ОМС расширились, и любому лечебному учреждению позволено подать заявку на участие в системе ОМС, оговорить, какие виды медицинской помощи оно готово делать за страховые деньги — и пожалуйста, принимайте граждан по синему полису.

В Новосибирске в системе ОМС частники оказывают только те услуги, тарифы на которые приближены к реальности: высокотехнологичную медицинскую помощь, некоторые лабораторные исследования и так далее

Частично оплатить стоимость услуги за счёт средств полиса запрещает законодательство.

За сервис доплатить можно. Но за саму услугу нельзя.

Нельзя законным образом сделать операцию бесплатно, а дорогостоящую качественную анестезию — за деньги. Потому что в тариф ОМС входит и стоимость недорогого наркоза.

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Приходит проверяющий и говорит: вы взяли деньги за анестезию один раз с пациента, второй раз с тарифа, — это нарушение закона, двойное финансирование.

Большинство же тарифов не покрывают даже расходов и тем более не дают прибыли. Зарабатывать сегодня вынуждены не только частные, но и государственные клиники. Тарифы ОМС не включают необходимые статьи расходов, — например, капитальный ремонт. В одной из поликлиник сломался лифт, и пациенты вынуждены были подниматься по лестницам пешком, — неважно, позволяло им здоровье такие тренировки или нет, — до тех пор, пока в поликлинике не изыскали средства на его починку.

Стоимость оборудования, приобретаемого за счёт средств ОМС, не должна превышать 100 тысяч рублей за единицу. Даже аппарат УЗИ стоит во много раз больше.

Значит, деньги на аппаратуру лечебное учреждение должно заработать.

Юридически нет никаких препятствий для введения соплатежа, кроме действующего законодательства. Но законы меняются. Идею соплатежа поддержали пенсионеры. Я понимаю, почему: здоровье в этом возрасте становится базовой ценностью, а качество медицинской помощи в областных лечебных учреждениях не устраивает уже и бабушек. Но им не объяснили оборотной стороны соплатежа. Он позволит взрослому дееспособному населению, которое редко обращается в районные поликлиники за медицинской помощью и таким образом дотирует лечение детей и пожилых, получать услуги с частичной оплатой полисом ОМС. Это означает, что ресурсы ОМС исчерпаются гораздо быстрее, чем сейчас. Видимо, тогда придётся признать, что тарифов, рассчитанных в ОМС, недостаточно, они не соответствуют реальным расходам на лечение. И пересчитать их заново.