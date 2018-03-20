Попали в сети

Интернет-покупки всё чаще становятся поводом для жалоб. В региональном управлении Роспотребнадзора за прошедший год приняли 250 письменных обращений по вопросам защиты прав клиентов интернет-магазинов. Корреспондент Сиб.фм разбирается, почему в 2015 году таких жалоб было всего 4,9 %, а в 2017 — уже 13,5 %.

Где эта улица, где этот дом

Увеличение числа жалоб связано с тем, что сам рынок интернет-покупок демонстрирует рост: в сети покупают и продают уже не только самые продвинутые пользователи. Нечестных игроков тоже становится больше.

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Роспотребнадзор решил назвать компании, на которые новосибирцы жалуются чаще всего. По словам заместителя начальника отдела защиты прав потребителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Екатерины Демидкиной, больше всего нареканий вызывают компании «Топ Плаза», «Онлайн Маркетинг групп», «Интер Трейд» и «Партнёр проект».

В Роспотребнадзоре называют две самые распространённые ошибки интернет-шопинга, которые могут привести к потере денег.

Клиенты начинают выяснять название юрлица уже после покупки. При этом название компании может отличаться от того, под которым она работает на рынке.

Клиенты также не знают адреса, по которому она зарегистрирована.

В таких случаях вернуть деньги или поменять товар становится делом затруднительным.



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Если же продавец — физическое лицо, то ситуация ещё сложнее. По словам главного специалиста — эксперта отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Ирины Клиновой, множество сделок происходит в социальной платформе «Инстаграм».

«Продавцы не указывают в объявлениях наименование юрлица, и получается, что сделка происходит между двумя частными лицами, — говорит Ирина Климова, — к сожалению, законодательство о защите прав потребителей на такие случаи не распространяется, и мы не можем реализовать полномочия, которые на нас возложены».

Климова рекомендует иметь документ, подтверждающий сделку в спорных ситуациях. Получить его можно в банке, картой которого клиент рассчитывался за покупку.

Дорогая медицина

Росздравнадзор в свою очередь отмечает рост числа обращений, связанных с медицинскими услугами, купленными через интернет.

Несмотря на все предостережения, потребители продолжают приобретать фактически «кота в мешке».

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталёва отмечает, что потребители таких услуг часто попадаются на маркетинговые «крючки»

«Клиент видит в объявлении, что услугу оказывает врач-косметолог, а на деле в лучшем случае в компании работает персонал со средним медобразованием, — утверждает Елена Хрусталёва, — а в худшем совсем без него. Есть проблема и с навязыванием медуслуг.

Клиент видит на сайте объявление о бесплатной услуге. В результате он получает медобслуживание в большем объёме, которое вдобавок гораздо дороже.

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В результате появляются кредитные договоры и большие суммы оплат».

Особым вопросом в сфере дистанционной торговли эксперты называют интернет-продажу лекарств. Есть сайты, на которых можно заказать доставку лекарств на дом. Росздравнадзор напоминает, что законом это запрещается. Дистанционно можно только заказать лекарственный препарат. Забирать его надо в аптеке. Иначе никто не может гарантировать качество лекарства.

Справка

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, более четверти самых популярных магазинов в сети нарушают законодательные нормы.

Самое распространённое — отсутствие на сайте юридического адреса компании или его недостоверность. Почти десятая часть компаний, специализирующихся на интернет-торговле, не публикует фактический адрес. К распространённым нарушениям также отнесли отсутствие на сайте официального наименования продавца и увеличение стоимости товара при безналичном способе расчёта.