«Билайн»: настраиваем тариф под себя

Мобильный оператор «Билайн» представил новую линейку пакетных тарифов «ВСЁмоё!» Отныне абоненты сети могут легко обменивать определённое количество включённых в пакет минут или sms на интернет-трафик или наоборот. Руководитель по маркетингу продуктов массового рынка Данил Макаренко начал разговор с Сиб.фм с рассказа о предыдущей тарифной линейке «Билайна», запущенной около года назад.

«Тарифы сразу же стали пользоваться громадной популярностью. Одной из „фишек“ этих тарифов было „удвоение интернета“ — когда при своевременном пополнении счёта за следующий месяц пакет интернета становился в два раза больше. А в этот раз мы решили пойти ещё дальше и предложить нашим абонентам то, чего пока на рынке нет вовсе, — заинтриговал Данил Макаренко. — Для нас очень важно предлагать абонентам комфортные и удобные условия тарифных планов, поэтому перед обновлением линейки мы внимательно изучили потребности клиентов и выяснили одну важную вещь: оказывается, люди сами хотят управлять своим пакетом и оптимизировать услуги под себя, оплачивая при этом только нужные опции», — отметил он.

Новая линейка «Билайна» включает в себя шесть тарифов: «Всёшечка», «ВСЁмоё 1», «ВСЁмоё 2», «ВСЁмоё 3», «ВСЁмоё 4» и «Совсем ВСЁмоё» — с разным количеством включённых в пакет минут, sms и гигабайт интернета. Как рассказал Данил Макаренко, управлять пакетом, то есть на своё усмотрение менять соотношение опций, можно на «номерных» тарифах.

По его словам, на рынке уже есть подобные конструкторы, но у линейки «ВСЁмоё» есть отличие: сначала абонент выбирает одно из действующих пакетных предложений, и уже в его рамках может корректировать наполнение пакета на свой вкус.

Сделать это можно буквально за несколько кликов в личном кабинете или в мобильном приложении «Мой Билайн» — в зависимости от устройства, которым вы пользуетесь. Так, на тарифном плане «ВСЁмоё1» 100 минут можно обменять на 2 Гб высокоскоростного мобильного интернета, на «ВСЁмоё2» — 200 минут на 4 Гб, на «ВСЁмоё3» — 300 минут на 6 Гб и на «ВСЁмоё4» — 500 минут на 10 Гб. На любом из перечисленных тарифных планов можно обменять 300 sms на 1Гб. Обмен можно произвести и в обратную сторону.

Все изменения в пакете будут сохранены и автоматически перенесены на следующий месяц. Если абоненту вновь понадобится изменить соотношение минут и гигабайт, он сможет это сделать в любой момент абсолютно бесплатно и какое угодно количество раз. Главное, чтобы у вас оставался необходимый для обмена минимальный остаток.

«Вот на «Всёшечке» и «Совсем ВСЁмоё» такой услуги нет: на первом тарифе базовые минимальные условия, а на втором, наоборот, самые топовые условия, которых будет достаточно любому пользователю: 30 Гб, 2 000 минут и 300 sms. Данные условия действительны для абонентов Новосибирской области. Для жителей других регионов условия могут несколько отличаться, поэтому необходимо предварительно уточнить их на официальном сайте «Билайна» или получить подробную консультацию в фирменных салонах компании, — уточнил представитель «Билайна».

Несомненный плюс — это возможность подключить ближайший круг общения к новым тарифам и общаться между собой, не тратя минут.

«Сохранили мы и такую фишку, как возможность делить пакет с родственниками или друзьями.

В зависимости от тарифа вы можете подключить дополнительно от одного до пяти номеров и пользоваться минутами, sms и интернетом всей семьёй.

В новых тарифах сохраняется популярная услуга #можноВСЁ, предоставляющая безлимитный доступ к социальным сетям и прослушиванию музыки онлайн», — добавил Данил Макаренко.

Директор Восточного региона «ВымпелКома» Владимир Шилин напомнил, что именно «Билайн» первым среди сотовых операторов начал широко использовать пакетные тарифы.

«С появлением смартфонов наши клиенты осознали, что им нужен мобильный интернет в повседневной жизни», — подчеркнул он.

Владимир Шилин отметил, что, несмотря на сохраняющийся тренд на рост потребления интернет-трафика и сокращение голосовых вызовов, многие абоненты по-прежнему не мыслят себя без обычных телефонных разговоров, но в то же время уже появилось достаточное количество людей, для которых эта услуга не является ключевой.

«Давайте посмотрим на наше молодое поколение — эти ребята формируют абсолютно новый тип потребления. Они уже практически не общаются голосом, в то время как мессенджеры и социальные сети для них — основной способ общения.

Молодёжь приходит в наши фирменные салоны и говорит: минуты нам не нужны, дайте лучше больше интернета.

Для нашего поколения и поколения старше голосовые звонки за долгие годы стали уже неотъемлемой привычкой, но, например, я чаще стал замечать, что всё больше вопросов начинаю решать с помощью мессенджеров. В то же время для меня как для представителя бизнес-сообщества важно грамотное соотношение минут и гигабайт, чтобы эффективно регулировать решение рабочих вопросов. С учётом всех этих деталей и меняющихся предпочтений абонентов и была разработана тарифная линейка „ВСЁмоё!“», — добавил директор Восточного региона.

По мнению Владимира Шилина, тарифы линейки «ВСЁмоё» с возможностью настройки условий под себя могут удовлетворить практически любой спрос.

«Добавлю, что на новых тарифах по сравнению с предыдущими пакеты мобильного интернета стали больше. Кроме того, при звонках внутри тарифов на территории страны минуты не расходуются, и дополнительно платить за это не нужно. А с включённой в тарифные планы опцией „Добро пожаловать“ можно вполне бюджетно разговаривать с абонентами из стран СНГ и ближнего зарубежья. Перейти на тариф из линейки „ВСЁмоё“ можно бесплатно, если это первая за месяц смена тарифного плана», — подчеркнул Шилин.

Подробная информация о тарифах «ВСЁмоё» доступна на сайте «Билайн» с 20 марта.