Местный значит свой

Когда обычный житель России слышит слово «депутат», то большинству приходит на ум народные избранники — депутаты Госдумы, — которые находятся в Москве и довольно часто комментируют различные вопросы в политических ток-шоу или новостях. Между тем депутаты есть в каждом городе. Давайте разберёмся, чем занимаются местные народные избранники, каковы их полномочия и получают ли они за это дополнительные бонусы.

Ваш личный представитель

Местный депутат — это избранный проживающими в данном муниципалитете людьми представитель их интересов в органах власти.

В шестом созыве совета депутатов Новосибирска, который горожане избрали 13 сентября 2015 года, 50 депутатов.

Избиратели доверили право представлять их интересы 26 кандидатам из предыдущего, пятого созыва.

В совет депутатов шестого созыва были избраны 32 депутата, выдвинутых партией «Единая Россия», 12 — Коммунистической партией Российской Федерации, двое — Либерально-демократической партией России, один — партией «Справедливая Россия» и три были самовыдвиженцами.

На первой сессии председателем Совета был избран Дмитрий Асанцев, его заместителями — Ренат Сулейманов, Юрий Зарубин и Евгений Яковенко.

Фотография Ильнара Салахиева

Депутат уполномочен

Полномочия депутатов муниципалитетов, естественно, меньше, чем у того же представителя Госдумы. Однако большинство важнейших решений на местном, городском уровне принимают именно депутаты совета депутатов города Новосибирска.

В компетенции депутатов — принятие устава Новосибирска, а также рассмотрение и утверждение его бюджета. То есть они могут проголосовать за или против главного закона, по которому будет жить город, одобрить или, наоборот, воспротивиться тому, как будут расходоваться бюджетные средства.

Депутаты принимают планы и программы развития города, устанавливают или отменяют местные налоги.

К последним относятся земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор.

Фотография Ильнара Салахиева

Местных депутатов должно волновать, какие нормативные акты принять, чтобы жизнь данной конкретной территории изменилась к лучшему — с учётом её особенностей, проблем, традиций. Для этого у них есть право сообща инициировать и проводить местный референдум или публичные слушания по самым различным вопросам, которые волнуют их избирателей.

Вдобавок депутаты Новосибирска имеют право контролировать чиновников муниципалитета.

Что должен депутат

Самая важная обязанность депутатов — стремиться к улучшению жизни своих избирателей. Для этого у них есть множество инструментов.

Во-первых, народные избранники обязаны встречаться с населением своего округа по заранее установленному и опубликованному графику

Во-вторых, работать с наказами населения. Наказы избирателей — одобренные собраниями, конференциями граждан и имеющие общественное значение предложения избирателей, данные кандидатам в депутаты совета депутатов Новосибирска в ходе предвыборной кампании, направленные на улучшение деятельности органов местного самоуправления Новосибирска в вопросах экономического, социального и культурного развития Новосибирска, обеспечения жизни и безопасности населения Новосибирска, утверждённые решением совета депутатов Новосибирска.

Эта часть работы народных избранников установлена отдельным нормативным правовым решением совета депутатов Новосибирска.

Фотография Ильнара Салахиева

А что же получает депутат? Депутат имеет право на то, чтобы при обращении в органы местного самоуправления по вопросам своей деятельности его приняли в первую очередь.

Депутату муниципального уровня предоставляются гарантии. Они необходимы, чтобы представитель выборных органов мог спокойно исполнять свои полномочия. Местный депутат может лично присутствовать на обсуждениях во всех органах местного самоуправления и принимать в них участие, может вносить замечания и предложения по обсуждаемым проблемам.

А как было век назад?

Первые выборы в Новониколаевскую городскую думу состоялись в начале 1909 года.

Выбирались городские власти на четырёхлетие (1909–1913 годов).

К выборам допускались лица, владеющие недвижимостью на определённую сумму — несколько сотен рублей.

Всего было избрано 40 гласных, из их числа был выбран городской голова и два его помощника. Первым городским головой Новониколаевска в мае 1909 года был избран купец и предприниматель Владимир Жернаков, который оставался на этой должности до весны 1914 года.

Городская управа и дума Новониколаевска. Фотография с сайта kraeved.ngonb.ru

После освобождения Новониколаевска в середине декабря 1919 года от колчаковцев функции городского управления вновь перешли к советской власти, Городская дума и управа были окончательно ликвидированы. Председателем Совета городского хозяйства был назначен М. А. Черняев, который в январе 1920 года умер от свирепствовавшего в это время в Сибири тифа.

Весной 1920 года был создан Новониколаевский городской Совет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов, который первое время являлся представительным органом власти и своего исполнительного аппарата не имел, как и не имел самостоятельного городского бюджета. Первое заседание Новониколаевского городского Совета после изгнания колчаковцев состоялось 1 мая 1920 года. В состав Совета было избрано 149 депутатов и 56 кандидатов.