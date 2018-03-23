СГК не прощает долги

Сибирская генерирующая компания массово взыскивает долги разорившихся УК с бывших директоров в Барнауле. Объём задолженности, взысканной по субсидиарной ответственности, составляет более 120 млн рублей.

В январе 2018 года представители Сибирской генерирующей компании озвучили довольно неожиданную статистику по привлечению к субсидиарной ответственности за долги управляющих компаний их топ-менеджмента.

В СГК обозначили довольно внушительную сумму: за 2017 год суды взыскали с директоров и управляющих УК более 120,5 млн рублей.

Обязательства по погашению задолженности возложены на десятерых экс-руководителей компаний Барнаула, сообщили Сиб.фм в СГК. В списке печально известные «ЖЭУ», «Управляющая компания „Управдом“», «УК ЖЭУ № 8», «ЖЭУ № 38 Октябрьского района», «Жилищно-эксплутационный участок № 47 (Строитель)», «Управляющая компания „Аргументы и дело“», «Теплодар», «Взаимопомощь-Регион» и «Управляющая жилищная компания „Весенняя“».

78% акций «СИБЭКО», крупнейшего новосибирского энергоактива, были выкуплены Сибирской генерирующей компанией в феврале 2018 года

«Судом были признаны обоснованными доводы СГК о том, что финансовая несостоятельность и отсутствие возможности у предприятий-исполнителей коммунальных услуг самостоятельно погасить задолженность перед кредиторами, в том числе и ресурсоснабжающими компаниями, возникли по причине действий их бывших руководителей, — утверждают в энергохолдинге, — и теперь долги этих компаний будут взыскиваться с их личного имущества и доходов»

По данным СГК суд удовлетворил иски к Денису Сучкову (отбывает наказание по делу УК «Доверие») и Александру Генералу, которые руководили управляющей компанией «Управдом». Им придётся вернуть 21,4 млн рублей.

Руководитель «УК ЖЭУ № 8» Андрей Суковатцин остался должен СГК более 25,3 млн рублей.

Фотография Ильнара Салахиева

Любовь Швецова, руководившая ранее «ЖЭУ № 38 Октябрьского района», привлечена к субсидиарной ответственности на сумму 14,1 млн рублей. Наиболее значительной является сумма, которую придётся вернуть Владимиру Виноградову, который ранее руководил крупной барнаульской управляющей компанией «Взаимопомощь-Регион». Суд обязал его вернуть 29,6 млн рублей. По ООО УК КДМ было подано два заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. С двух руководителей организации взыскано более 6,9 млн рублей и 330 тысяч рублей соответственно.



После покупки контрольного пакета акций «СИБЭКО» мощности СГК значительно выросли. На 38 %, до 10,9 ГВт тепловая и на 53 %, до 23,9 тысячи Гкал/час

В СГК отмечают, что в арбитраже рассматриваются ещё несколько исков. Энергетики имеют претензии к руководителям ОАО «Свой дом» (130,4 млн рублей), ОАО ИУК «Свой дом» (46,1 млн рублей) ЗАО Холдинг ГК «Свой дом» (13,5 млн рублей) ООО УЖК «Весенняя» (12,65 млн рублей) ОАО УК "Доверие 252 млн рублей). В списке есть и муниципальные предприятия — МУП УК «ПЖЭТ № 2 Октябрьского района (49,3 млн рублей).

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Сиб.фм, что СГК пока не тиражирует барнаульский опыт на все города присутствия, однако это не мешает компании подать иски в любую минуту.

На официальном сайте «СИБЭКО» (была приобретена СГК в начале 2017 года) опубликован список злостных неплательщиков. В топ-листе — УК «Наш дом», обособленное подразделение «Новосибирский» ООО «Главное управление жилищным фондом», АНУО «Альтернатива в ЖКХ», ТСЖ «Высоцкого 27+», «Громова», «Уют-2» и УК «Акатуйская»

Справка

Субсидиарная ответственность физического лица — вид дополнительной финансовой ответственности за все непогашенные долги организации перед кредиторами и уполномоченными органами.

Правила применения субсидиарной ответственности прописаны в статье 399 Гражданского Кодекса РФ, а случаи её применения прописаны более чем в 15 статьях.