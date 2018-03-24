Мусорная гора родила протест

Вот уже почти два года в Новосибирской области идёт борьба экологов, депутатов, общественников и просто неравнодушных людей против строительства в регионе двух мусоросортировочных комплексов. Было всё: и митинги с пикетами, и громкие заявления властей и противников возведения заводов. Ситуация действительно неоднозначная: в Новосибирской области до сих пор нет цивилизованного подхода к сбору отходов, а о переработке мусора и вовсе говорить не приходится.

Давайте вспомним, как всё начиналось

Принято считать, что протест против мусорной концессии возник на волне победы в «тарифной войне»: в конце 2016 года губернатор Владимир Городецкий подписал приказ о повышении оплаты за услуги ЖКХ на 15 %, несмотря на то, что правительство страны рекомендовало повысить тарифы на коммуналку лишь на 4 %.

Моментально в городе образовалась инициативная группа, состоящая из людей, казалось бы, абсолютно противоположных взглядов.

Активисты, преодолевая сопротивление властей, включивших к тому времени все административные ресурсы, устроили несколько митингов протеста — один даже прошёл при лютом морозе, да ещё и на набережной Оби. Мэрия, сославшись на срочную снегоборьбу, не пустила протест на главную площадь Новосибирска. Именно тогда в соцсетях появился ставший на время популярным хештег #300новосибирцев.

Кроме митингов и пикетов в Новосибирске прошли даже самые настоящие научно-практические конференции, где представители ресурсоснабжающих предприятий при поддержке властей жарко дискутировали с противниками повышения тарифов.

В итоге в апреле 2017 года Владимиру Городецкому пришлось публично заявить, что повышения тарифов в области не будет.

Именно тогда многие эксперты предрекли руководителю области скорую отставку: во время протестов регион нешуточно лихорадило, что в преддверии президентских выборов выглядело весьма тревожно.

Один из организаторов борьбы против новых тарифов, общественник и член оргкомитета Фонда городских инициатив Дмитрий Холявченко предположил, что победа в этом противостоянии, пока, возможно, самое большое достижение новосибирской общественности в последнее время.

«Дело даже не только в том, что 300 человек однажды вышли в тридцатиградусный мороз в воскресенье на набережную.

Достижением стала способность новосибирцев договориться между собой, отбросив временно в сторону идеологические разногласия.

В оргкомитете митинга были бывшие чиновники, сторонники Навального, „яблочники“, свободные либералы, националисты, общественники и даже сталинисты. Особенно порадовало то, что в своей борьбе мы были готовы не только к протестам, но и к проведению конференций, выяснению сути проблемы», — считает общественник.

На неоднозначную ситуацию с будущими мусорными полигонами сначала обратили внимание активисты-экологи, но на фоне «тарифных боёв» их выступления были практически незаметны. После отмены повышения тарифов (видимо, на волне некой эйфории) многие активисты переключились на мусорную проблему.

Концессия = кабала?

История с мусором началась с подписанного в июле 2016 года концессионного соглашения между правительством Новосибирской области и компанией «Экология-Новосибирск». Внимательно изучив документ, активисты в прямом смысле охнули.

Казалось бы: проблема с мусором острейшая, стихийные свалки возникают то тут, то там, а официальные полигоны переполнены. И предложение бизнесменов пришлось вроде бы весьма кстати: по представленному проекту, на двух комплексах в Верх-Туле и около села Раздольного мусор будет не просто сваливаться в кучу, а сортироваться, причём с помощью техники. Затем так называемые «хвосты» должны захораниваться, а всё «полезное» — продаваться переработчикам.

На официальном сайте инвестора говорилось, что цель проекта — «создание безопасной и эффективной системы обработки, захоронения ТКО в Новосибирской области, способствующей улучшению экологической ситуации региона и повышению качества жизни населения».

На одной из пресс-конференций журналистам была продемонстрирована шикарная видеопрезентация будущих заводов. Представитель концессионера заявил, что в качестве поставщика оборудования выбран лидер мирового рынка — компания Bulk Handling Systems.

Но оказалось, что условия концессии иначе чем драконовскими назвать нельзя.

Область пойдёт по миру?

По документу (а договор был подписан на 40 лет) область гарантировала бизнесменам общий доход в 121 млрд рублей. В свою очередь концессионер вкладывает в возведение комплексов 6,5 млрд рублей.

В договоре было прописано, что регион будет «поставлять» на мусорные предприятия до 800 млн тонн отходов в год.

Недополученная прибыль должна была компенсироваться из областного бюджета. Но, по мнению изучивших документ депутатов законодательного собрания, эта цифра была явно завышена: столько отходов население области, даже если сильно напряжётся, не произведёт.

Депутатов не устроила и прописанная в соглашении стоимость переработки и захоронения отходов. По их подсчётам, тарифы за вывоз мусора для жителей области поднялись бы тогда в пять раз.

У экологов были свои претензии: по их утверждению, завод и полигон близ Раздольного попросту убьёт уникальную экосистему, сформировавшуюся в долине реки Издревой: пострадают занесённые в Красную книгу растения и животные.

Кроме того, по утверждению представителей Чкаловского завода, предприятие попадает в 15-километровую зону испытательного аэропорта «Ельцовка». Вблизи мусорных полигонов обычно заводится множество птиц, которые могут стать опасной помехой взлетающим и садящимся самолётам.

Экологи и общественники при поддержке городских и областных депутатов активно взялись за борьбу: количество митингов, одиночных пикетов и разнообразных флешмобов перевалило за два десятка.

В сентябре 2017 года появилось известие, что 75 % доли компании «Экология-Новосибирск» выкупил концессионер строительства четвёртого моста через Обь — санкт-петербургская группа ВИС. Учитывая то, что новый мост и условия его строительства уже давно стали поводом для ожесточённых споров и даже причиной оскорблений в соцсетях, эта новость заставила некоторых новосибирцев предположить, что группа ВИС претендует на некую концессионную монополию.

После осеннего появления на региональном политическом горизонте в качестве врио губернатора Андрея Травникова градус конфликта несколько снизился. Травников, едва освоившись в кабинете руководителя области, публично заявил, что концессию в таком виде однозначно нужно отменять.

И вот в конце октября 2017 года врио губернатора распорядился договор о концессии расторгнуть. Тогда он заявил, что не считает это решение «политическим». Травников решил, что «перекраивать» проект — дело долгое, поэтому самый оптимальный вариант — попросту расторгнуть договорённость и начать всё с нуля.

Но, по словам активистов, конкретики они так и не дождались: концессионное соглашение до сих пор не расторгнуто.

Координатор инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова рассказала Сиб.фм, что в прошлом году по поручению Андрея Травникова при правительстве области была создана рабочая группа «по выработке подходов и решений к заключению нового концессионного соглашения».

«Меня в рабочую группу пригласили после того, как Андрей Травников неожиданно появился на нашем очередном пикете. В группу также вошла депутат горсовета Наталья Пинус, Ирина Диденко, Андрей Шимкив, Вадим Агеенко и Владимир Карпов от заксобрания, от ОНФ — Сергей Соколов. С самого начала озвучивалось, что главная задача группы — это обсуждение и организация принятия обновлённой схемы по обращению с отходами, сопровождение процесса выбора регионального оператора и обсуждение концессии. Я пока не могу сказать, что рабочая группа лишь создаёт видимость — давайте будем судить по конечным результатам. Но буквально на днях, 14 марта, на очередном заседании рабочей группы мы узнали, что правительство назначило проведение конкурса на определение регионального оператора на 16 марта», — рассказала Колеватова Сиб.фм.

Эколог заявила, что эта новость вызвала буквально оторопь.

«Как же так? Ведь мы с конца прошлого года говорим, что принятую в 2016 году схему по обращению с мусором нужно изменить, ведь она построена на старых данных.

На заседании рабочей группы мы приняли новую схему, с иным объёмом мусора и с четырьмя полигонами вместо двух. Но она ещё не утверждена, хотя мы договаривались об этом — никто ничего никуда не отправил. Как можно определять регионального оператора, если по закону ему придётся работать по старой схеме?» — недоумевает общественница.

После этого у Юлии Колеватовой и Натальи Пинус сдали нервы, и они записали видеообращение, которое 15 марта разместили в сети Facebook. Тем же вечером в СМИ и соцсетях появились сообщения об отмене конкурса.

Врио губернатора Андрей Травников объяснил журналистам 20 марта, что поводов для беспокойства нет. Все предложенные рабочей группой изменения в терсхему учтены, отметил он, но из-за изменений в федеральном законодательстве вписать их туда пока невозможно.

«По этим изменениям обязательно нужно провести публичные обсуждения, а необходимые подзаконные акты, как проводить эти процедуры, пока правительством не приняты. Это и сдерживает внесение изменений в территориальную схему. Могу сказать точно, что в Раздольном не предполагается возведение полигона или предприятия по утилизации мусора», — заявил врио губернатора.

По информации Натальи Пинус, в самое ближайшее время будет объявлена новая дата проведения конкурса. 22 марта она написала на своей странице в сети Facebook, что обсуждения конкурсной документации на заседании рабочей группы не запланировано.

«В устном общении руководство министерства ЖКХ и энергетики области отказывается представить документацию по выбору регионального оператора перед объявлением конкурса, чтобы мы могли внести свои предложения. Они ссылаются на нормы законодательства, которые не предусматривают таких процедур. Несколько членов рабочей группы написали соответствующие просьбы её руководителю Владимиру Знаткову. Ждём обсуждения этого вопроса или обоснованного отказа на ближайшем заседании», — написала депутат.

Наталья Пинус, ссылаясь на «знающих людей», предположила, что эта концессия готовится под определённую бизнес-структуру.

«В основу конкурсной документации все так и планируют положить старую территориальную схему, с полигонами в Раздольном и в Верх-Туле, с двумя концессиями, предполагающими огромные бюджетные гарантии. Такие вот дела», — написала депутат.

Незадолго до этого Андрей Травников достаточно жёстко заявил журналистам, что «мы не можем позволить себе увлечься новыми дискуссиями — по требованию законодательства проект по строительству мусороперерабатывающих предприятий в регионе нужно запустить в течение 2018 года».

Дмитрий Холявченко считает, что текущая ситуация с мусорной концессией очень сложна, и сейчас совершенно не ясно, на каких условиях будет перерабатываться мусор в Новосибирской области.

«Как, впрочем, не ясна и ситуация с концессией четвёртого моста.

Главной проблемой является, с одной стороны, федеральное законодательство, допускающее монополизм, коррупцию и манипуляции.

Всё это сопровождается нарушением принципов нормального бюджетного федерализма. В наших условиях это выглядит как изъятие большей части денег из регионов в Москву и возвращение части из них на цели, которые совершенно не соответствуют нашим потребностям, и на условиях, которые создают напряжение в обществе. Как мне кажется, это свидетельствует о формировании в России, особенно по отношению к Сибири, колониальной модели».

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов следит за развитием ситуации в Новосибирской области уже давно.

«Тема экологии стала одной из ключевых в президентской кампании Владимира Путина, поэтому ситуация со сбором мусора будет напрямую влиять на оценку деятельности глав регионов. Учитывая непростую ситуацию, которая сложилась с вывозом мусора на подмосковные полигоны, новосибирский врио губернатора не имеет права на ошибки. И его действия по мусорной концессии показывают, что он подходит к вопросу крайне ответственно и профессионально.

Тема мусорной концессии наверняка будет фигурировать в ходе предстоящей кампании по выборам губернатора Новосибирской области.

Нельзя сказать, что она будет решающей, но Травникову будет чем отчитаться перед избирателями по этой проблеме», — уверен политолог.

В преддверии грядущих губернаторских выборов ситуация с мусорными заводами приобретает особый интерес. Громкие скандалы в регионе врио губернатора не нужны, но, с другой стороны, он обязан следить за выполнением принятой в стране «мусорной стратегии», по которой уже в 2018 году должны быть сделаны конкретные шаги.