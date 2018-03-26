Доживать до онкологии

Что делать, если у вас подтвердился диагноз «онкология»? В какой мере можно рассчитывать на помощь государства — по крайней мере, в Новосибирской области? Как вообще себя вести и как действовать, если рак стал частью вашей жизни? На страшные, сложные и необходимые вопросы ответы искал корреспондент Сиб.фм.

Частный случай и общая статистика

Мероприятие общественного совета Росздравнадзора в пресс-релизе называлось «информационной встречей для онкологических пациентов».

— Сегодня онкология — не приговор, можно научиться с ней жить, — председатель общественного совета при территориальном органе Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Кондорина определила цель встречи: выработать оптимальные пути решения проблем оказания онкологической помощи. То есть всем — региональному минздраву, Новосибирскому фонду ОМС, медицинским учреждениям, где диагностируют или лечат онкологию, пациентским организациям — договориться и действовать сообща.

Фотография Алексея Танюшина

В президиуме сидели руководители медицинских организаций. В зале — журналисты, медики, представители областного минздрава и один пациент с женой. После выслушивания подробного, с цифрами, отчёта о ситуации с онкозаболеваемостью в Новосибирской области жена пациента спросила, почему её сестре, онкобольной в терминальной стадии, для обезболивания колют промедол. И поведала о мытарствах хождения по врачебным кабинетам мужа, пока гражданина Украины (он приехал из Донбасса, российское гражданство только оформляет).

Ответ она получила буквально следующий:

— Частный случай — это частный случай, общая система — это общая система.

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Давайте не будем эти две вещи путать. Есть статистика по Новосибирску. Не стоит говорить, что всё так ужасно.

Общая статистика, действительно, не то чтобы ужасна. За последние десять лет онкозаболеваемость в Новосибирской области выросла на 18,9 % — меньше, чем в целом по России. Заместитель главврача по медицинской части Новосибирского областного онкологического диспансера Вадим Захаров объяснил, что эти 18,9 % свидетельствуют не только о плохой экологии, нездоровом образе жизни и старении населения (мы стали «доживать до онкологии»), но о том, что болезнь эффективнее диагностируют. В 2016 году показатель пятилетней выживаемости в области увеличился на 3,6 %. Пятилетняя ремиссия — важный рубеж для онкобольных.

Великий английский литератор Джордж Бернард Шоу говорил, что есть ложь, наглая ложь и статистика. А частные случаи в медицине — они и есть то, ради чего, несмотря ни на что.

88 онкологических пациентов Новосибирской области (возраст от 18 до 70 и старше) заполнили анкету о диагностике и лечении своей болезни.

На вопрос «С какими сложностями вы столкнулись при проведении диагностики?» пять человек ответили: «Сложностей не было».

Остальные частные случаи выглядят так:

— врачи в поликлинике по месту жительства не сообщили о необходимом исследовании либо не давали направление для проведения диагностического исследования (35 человек);

— диагностика длилась более месяца (32 человека);

— некачественная диагностика (неверный диагноз);

— если бы я шёл по стандартному пути, уже бы не жил;



На конец 2016 года в российских территориальных онкологических учреждениях состояли на учёте 3,5 миллиона человек

— с момента предварительной постановки диагноза в местной поликлинике до обследования в государственном онкологическом диспансере прошло полтора месяца. За это время онкология уже переросла в четвёртую стадию с метастазами. Но всё-таки попали на Плахотного, 2, где спустя семь дней папу отправили домой с формулировкой, что «уже ничего сделать нельзя». Спустя ещё семь дней папа умер;

— после получения результата гистологии в ЦНМТ и подтверждения диагноза в онкодиспансере сложно было попасть в онкодиспансер для лечения. Врач на приёме была возмущена, что диагностика проводилась в платной клинике, и туда же посоветовала идти лечиться. Пришлось со всеми анализами попадать на платный приём в частную клинику к завотделения онкодиспансера. От постановки диагноза до операции и химиотерапии прошло три месяца;

— вот сейчас очередь на МРТ длится более двух месяцев, направление дал онколог;

— онкологи в поликлинике по месту жительства были в отпуске месяц, бесплатная диагностика — очень долго, платная — дорого.

Фотография Алексея Танюшина

Непотерянные больные

Вадим Захаров убеждён:

— Онкологический больной должен лечиться в определённом центре, в медучреждении, которое располагает всеми специалистами-онкологами, а не бродить по городу, не зная, куда приткнуться. Мы в областном онкологическом диспансере формируем реестр, мы отслеживаем судьбу каждого больного. Раз в три месяца проводим пациентам диспансеризацию. Если больной будет лечиться в одном частном центре, в другом, в третьем — его полноценной истории болезни не будет, он окажется потерян, этот больной. Конечно, Новосибирск давно достоин многопрофильного центра, где больные будут получать лечение с междисциплинарным подходом, с участием многих специалистов.

Но пока такого центра в Новосибирске нет. А больные есть. За 2016 год их количество выросло на 6 %.

На вопрос, сообщит ли он пациенту, что необходимую диагностическую или лечебную процедуру тот может получить в другом лечебном учреждении за плату, Захаров отвечать не стал.

Из анкеты: полностью оплатили свою диагностику и лечение 42 % больных. Комбинированно (оплачивали только то, что нельзя было получить по полису, квоте, за счёт бюджета) лечились 34 %.

Фотография Алексея Танюшина

Исполнительный директор Ассоциации руководителей медицинских организаций Сибири Елена Бобяк, директор агентства «МедАссистанс», куда обращаются за помощью в организации лечения чаще всего больные с онкологией, рассказала:

— К нам приходят прежде всего за диагностикой. Человек дезориентирован, растерян, не понимает, что делать. Врач в поликлинике — это долго: талончик, приём, минимум обследования. Опять талончик. Приём. От первого приёма по месту жительства до онкодиспансера хорошо, если проходит месяц. Обычно больше.

А человек хочет как можно скорее понять, что с ним. Не секрет, что у врача в поликлинике нет возможности провести полную диагностику. Не потому что он плохой врач или равнодушный человек. У него нет квот на многие необходимые диагностические процедуры.

Скажу как организатор: у Новосибирской области возможности огромные, мы можем поставить любой диагноз за неделю.



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У нас нет ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография, позволяет увидеть не только анатомические изменения в органах, но и отклонения в их функционировании — прим. Сиб.фм). Но её часто можно заменить другими видами обследований. Вопрос только организации и финансирования. Я ручаюсь, что медицинские учреждения всех форм собственности готовы участвовать на этом этапе.

Следующий этап — выбор медицинской организации для лечения. Здесь опять по накатанной. Врач-онколог в поликлинике (дай бог, чтобы он был) или терапевт направляет в онкодиспансеры: городских — в городской, жителей области — в областной. Других вариантов ноль. Хотя заболевания бывают разные, методы лечения разные и срочность тоже разная. Крайне редко тот же самый участковый онколог направляет в НИИ ПК, в больницу ФМБА, в томский НИИ онкологии, в то время как там, если речь идёт о костных процессах, предлагают совершенно другие методы лечения, чем в Новосибирске. Где пациенты могут получить эту информацию, чтобы затем попросить направление или обратиться в другие клиники самостоятельно? В частных лечебных учреждениях для онкологических больных есть квоты. Как пациенты об этом узнают?

49,4 % больных проходили лечение на отчасти платной, отчасти бюджетной основе, 18,4 % оплачивали лечение полностью, 32,2 % лечились за счёт средств ОМС и бюджета.

Фотография Алексея Танюшина

Знали бы — обратились

«С какими сложностями вы столкнулись при проведении лечения?» На этот пункт анкеты семь человек из 88 сказали: проблем не было или почти не было. Остальные частные случаи — перед вами:

— дороговизна лекарственных препаратов (41 человек);

— отсутствие лекарственных препаратов;

— невозможность получения/применения льготы на лекарственные препараты (35 человек);

— отказ в назначении дорогостоящих лекарственных препаратов (11 человек);

— поставили на онкоучёт аж через пять месяцев после диагностики;

— ожидание очереди полтора месяца от местной поликлиники до онкодиспансера, полечить так и не успели;



В 2000 году была образована Ассоциация онкологов России с целью разработки и внедрения в практическое здравоохранение новых методов профилактики, диагностики злокачественных новообразований, лечения, медицинской и социальной реабилитации онкологических больных

— не выделяются лекарства для поддерживающей терапии, несмотря на наличие инвалидности:

— лекарственная терапия вообще не проводилась;

— вывод химии из организма приходится делать самостоятельно;

— лечили тем, что есть, не сообщая о более эффективных вариантах (были готовы приобрести, чтобы снизить количество побочных эффектов и повысить результат);

— некомпетентность участкового терапевта, который не знал, что на получение трамадола он должен выписывать бесплатный рецепт. Два месяца покупали, пока случайно не узнали о возможности получения в поликлинике;

— невозможность применения других схем при химиотерапии, только стандарт;

— не выписывали обезболивающие уколы в поликлинике.

Фото Андрея Ксенчука

На вопрос «Что не удовлетворило в лечении?» 52 % ответили: «Психологический аспект».

— В Новосибирске почти нет онкопсихологов, — комментирует Елена Бобяк, — а психологическая поддержка специалистов нужна и больным (выдержка из анкеты: «Сознание взрывает и весь мир переворачивает одно слово — „рак“»), и семье, и персоналу онкологических клиник и отделений. Выгорание происходит очень быстро. 65 человек в анкете написали, что онкопсихологи с ними не работали вообще. И они «не знали о такой возможности. Знали бы — обратились».

Чтобы знали и обращались, с помощью Елены Бобяк и медицинского юриста Людмилы Плехановой мы составили перечень советов и контактов, которые могут пригодиться при подозрении на онкологический диагноз.

1. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения открыта круглосуточная горячая линия для приёма обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов.

Номер круглосуточного телефона: 8 800 500 18 35.

Ночные звонки записываются, на дневные отвечают сразу.

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Законодательство РФ в отношении назначения обезболивающих препаратов с 2014 года, когда покончил жизнь самоубийством контр-адмирал Вячеслав Апанасенко, изменилось кардинально. Как правило, звонки на горячую линию помогают быстро решить проблему обезболивания в любом населённом пункте.

2. Приказ министерства здравоохранения РФ № 379н от 4 июня 2017 года регламентирует сроки диагностики и начала лечения при подозрении на онкологическое заболевание. На диагностику отводится 15 рабочих дней, лечение должно начаться через 10-15 рабочих дней. Консультация в первичном онкологическом кабинете или отделении — не позднее пяти дней после выдачи направления. Несоблюдение сроков — повод обратиться с письменным заявлением к главному врачу, в местный минздрав и прокуратуру. Часто это помогает.

3. Как проверить, полную ли диагностику назначил онколог? В интернете на официальных сайтах (например, электронного фонда правовой и нормативно-технической документации) можно найти стандарт медицинской помощи при любом диагнозе. Всю перечисленную в документе диагностику пациент должен получить. Если в стандарте указан коэффициент частоты предоставления, например, 0,5 — это означает, что из десяти больных стандарты рекомендуют назначать эту процедуру пятерым.

Что делать, если вы пришли шестым? Требовать направление, выяснять, как и где вы можете пройти обследование. При отказе — писать заявление, как и в пункте 2.

Есть ряд обследований, которые пока можно пройти только за плату. Врач может и умолчать о них. Лучше идти за направлениями, предварительно изучив стандарт.

4. Паллиативная служба: Новосибирская область, Новосибирский район, село Барышево, улица Ленина, 245б, второй этаж, отделение паллиативной помощи, заведующий отделением Роберт Яковлевич Прокопьев. Телефон: 297-69-30. Подробности в приказе областного минздрава № 3421 от 23.10.2014.

5. Многие медицинские учреждения — частные, ведомственные, федеральные — владеют квотами на лечение определённых видов онкологии. Среди них «Авиценна», Томский НИИ онкологии, НИИ ПК имени Мешалкина. СОМЦ ФМБА, Новосибирская дорожная клиническая больница, НИИТО и другие. Лучше выяснять информацию о квотах самостоятельно: лечащий врач может о них не знать.