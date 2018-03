Сегодня вряд ли кого-то можно удивить жанром селфи. Запечатлеть себя с помощью гаджета вовсе не считается моветоном. Селфи давно уже стало одним из главных атрибутов обитателей соцсетей. Сделать «себяшку» и поделиться фото с друзьями с помощью скоростного мобильного интернета считается нормой. В ноябре 2017 года эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily провели масштабное исследование качества голосовых услуг и скоростного мобильного интернета четырёх крупнейших мобильных операторов. Исследование прошло в Новосибирске и ещё в нескольких десятках городов в рамках спецпроекта «Качество связи». Согласно результатам исследования, мобильный оператор Tele2 показал самую стабильную в Новосибирске работу сети 4G. Корреспондент Сиб.фм решила отыскать тайные места для селфи в Новосибирске, запечатлеть себя на их фоне, а заодно и замерить скорости Tele2 с помощью приложения Speedtest.

Реалии Новосибирска таковы, что, куда ни глянь, всё знакомо и узнаваемо и нечем удивить своих новосибирских подписчиков. При словосочетании «достопримечательности Новосибирска» в голову приходят Бугринский мост, НОВАТ, зоопарк и ещё несколько мест, где можно сделать крутые фотографии, а потом залить их в Instagram и собрать сотни лайков. В материале Сиб.фм мы собрали пять малоизвестных городских объектов, которые находятся в шаговой доступности от городских магистралей. На их фоне можно и нужно попрактиковаться в жанре селфи.

Арка The Beatles (согласно справочнику 2ГИС, арка Джона Леннона является памятником архитектуры)

Где: улица Челюскинцев, 44

Почему это место: арка Джона Леннона не обладает особыми эстетическими качествами, однако вполне себе интересна как определенное культурное явление в сибирском городе. Арка, а точнее, ее содержимое — барельефы, фотографии, рисунки с изображениями участников ливерпульской четверки — согласно Википедии, стихийно возникла в Новосибирске в 1999 году. Автор текста обнаружил её случайно в 1995 году, однако местные жители уверяют, что надписи появились ещё в начале 80-х, вскоре после убийства Джона Леннона.

Жильцы дома, возмущённые паломничеством длинноволосой молодёжи, собирающейся в подворотне, предпринимали попытку уничтожить арт-объект самостоятельно.

В 2006 году актив дома обратился с этим вопросом к властям, и стены по решению ЖЭУ вот-вот должны были очистить и покрасить, однако арка жива до сих пор.

Как снимать: делать себяшку рекомендуется с помощью селфи-палки на фоне одного самодельного панно с надписью «All you need is love», украшающего кирпичную стену арки. Будучи в этом месте, не забудьте поделиться фотографией с друзьями.

Скорость 4G Tele2: 34 мегабита в секунду. Более чем достаточно, чтобы посмотреть качественное видео на YouTube, не то что фоточку залить в соцсети.

Усадьба Копылова

Где: улица 1905 года, 33 / улица Красноярская, 112

Почему это место: удивить друзей в соцсетях фотографией на фоне памятника архитектуры с пятигранным балконом, перекрытым куполом-шпилем? Легко. В шаговой доступности от железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» по соседству с многоэтажками расположился двухэтажный дом с резными наличниками. Здание усадьбы Копылова выделяется в центре города среди современных зданий своей красотой и необычным балконом, а если учесть, что зданию более 100 лет, то вызывает удивление качество постройки. Дом построен в 1901 году чистопольским мещанином, скорняком Родионом Мартемьяновичем Копыловым.

Когда-то сам Копылов выбирался гласным Новониколаевской городской думы, являлся одним из учредителей товарищества на вере «Сибирский мукомол» и имел ещё пару серьезных должностей.

В разное время в доме Копылова располагались первый комитет РСДРП Вокзального района, детская поликлиника. В апреле 1976 года усадьба была поставлена на государственную охрану. Здание представляет интерес, являясь примером городской усадьбы Новониколаевска начала ХХ века. Сейчас в здании усадьбы располагаются коммерческие организации.

Как снимать: для селфи идеально подойдёт угол юго-восточного фасада здания, украшенный балконом. Фото на фоне усадьбы вполне можно принять за кадр к фильму о купцах начала прошлого века.

Скорость 4G Tele2: 27 мегабит в секунду.

Мозаика «Чаепитие»

Где: «Пышечная» на улице Станиславского, 11

Почему это место: ещё один портал-перенос во времени находится в левобережной части Новосибирска в заведении с названием «Пышечная». Здесь всё, включая интерьер, меню, уровень обслуживания — затерялось во времени.

Если бы не возможность рассчитаться по картам, можно подумать, что всё именно так, как было во времена Советского Союза.

Пышечная, расположенная в сталинке вблизи монумента Славы, работает с конца 50-х годов прошлого века. Так что если вам захочется вспомнить вкус детства, окунуться в атмосферу СССР, то необходимо посетить это заведение. Безумно вкусные пышки, беляши, чебуреки представляют основную часть меню. Кстати, в этом месте вы можете ещё запросто попрактиковаться в фуд-фотографии.

Как снимать: поскольку в данном материале речь всё же идёт о селфи, а не о еде, не обратить внимание на мозаичное панно «Чаепитие», которое украшает стену пышечную с момента её открытия, вы не сможете. Рекомендуем вам занять средний столик, сесть спиной к арт-объекту, взять в руки телефон и запечатлеть себя.

Скорость 4G Tele2: 22 мегабита в секунду.

Молодёжная аллея

Где: пешеходная часть улицы Вертковской (от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Телевизионной)

Почему это место: Молодёжная аллея — одно из внезапно удивительных мест левобережья — это настоящий музей современного уличного искусства под открытым небом.

Здесь можно увидеть самую длинную скамейку в Новосибирске, философскую лавку-находку, добрый фонарь и камень желаний и беседку. Мест для селфи здесь хоть отбавляй.

Самый философский арт-объект объект — лавка «Находка», установленная на деньги из найденного кошелька. Самый новый объект Молодёжной аллеи — Добрый фонарь, беседка, выполненная в форме фонаря. Арт-беседка была открыта 3 сентября 2015 года.

Как снимать: в этом месте мы рекомендуем положиться на фантазию автора смартфонографии, ведь арт-объекты представлены здесь на любой вкус.

Скорость 4G Tele2: несмотря на уверенный сигнал 4G, скорость здесь немного ниже, чем на других объектах нашего исследования — всего 15 мегабит в секунду. Специалисты говорят: это в десять раз больше, чем нужно для просмотра потокового видео (нужно всего 1,5 мегабита в секунду)

Аллея Связистов

Где: улица Щетинкина, 54

Почему это место: если для большинства новосибирцев и гостей сибирской столицы центр города — это Первомайский сквер и оперный театр, то для любителей необычных селфи эти достопримечательности должны послужить ориентиром и помочь найти аллею Связистов, расположенную вблизи Первомайского сквера между зданием Новосибирской государственной консерватории и домом номер 54 по улице Щетинкина. Аллея была открыта в июле 2010 года, а сам проект был реализован в рекордный двухмесячный срок на средства когда-то существовавшей компании «Сибирьтелеком». Аллее дали имя первого генерального директора компании Анатолия Никулина, ставшего образцом руководителя с 36-летним стажем работы. Сама аллея представляет собой современный архитектурный комплекс, сочетающий арки и светильники в виде телефонных аппаратов. Скамейки выполнены в форме дисков старых телефонов и создают единый ансамбль с телекоммуникационным звучанием.

Первая арка является мемориалом, вторую сделали функциональной: в ней установлены две телефонные будки.

Из телефонной будки можно бесплатно позвонить любому абоненту в черте города, а в сквере работает зона Wi-Fi. Впрочем, абоненту Tele2 можно не пользоваться ретрохалявой, а смело выходить в интернет и совершать звонки с помощью смартфона, ну и заодно сделать селфи.

Как снимать: в качестве фона для «самострела» вполне себе подойдёт, на наш взгляд, телефонная будка, очень похожая на лондонскую, однако в отличие от столицы Великобритании локальная будка выкрашена в синий цвет, да и надпись «телефон» на русском языке тоже будет выдавать принадлежность локации.

Скорость 4G Tele2: на этой локации приложение Speedtest зафиксировало пиковую скорость — 102 мегабита в секунду. Поэтому «себяшки» можно пилить толпой в пару сотен человек и синхронно заливать в соцсети.