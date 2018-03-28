Экологически ответственен

Новосибирский водоканал стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2017». Предприятие стало лучшим в номинации «За экологическую ответственность».

Инициаторами конкурса, который был приурочен к международному форуму «Здоровье человека и экология — 2017», выступили Федеральное собрание РФ, Государственная дума, Минприроды и Минздрав РФ.

Организаторы говорят, что цель конкурса — поощрить компании, которые проявляют активность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Ультрафиолет против вирусов

«На протяжении многих лет новосибирский Горводоканал успешно реализует мероприятия, направленные на поддержание экологической безопасности города и прилегающих территорий, — рассказывают в компании.

— Нашим потребителям ежесуточно подаётся до 600 тысяч кубических метров питьевой воды. Её качество по всем показателям соответствует требованиям».

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Предприятие обслуживает 1,9 тысячи километров водоводов и 1,5 тысячи километров сетей канализации. В управлении 25 водопроводных и 69 канализационных насосных станций, рассказывают в Горводоканале.

Ещё одна гордость предприятия — современная технология на сооружениях для очистки сточных вод. В апреле 2016 года Горводоканал запустил в эксплуатацию обеззараживание стоков с помощью ультрафиолета.

Благодаря такому инновационному решению Новосибирск стал первым в стране городом-миллионником, где обеспечен полный цикл обработки воды ультрафиолетом.

Фотография Алексея Цилера

«Полной биологической очистке на очистных сооружениях канализации подвергаются до 550 тысяч кубометров стоков в сутки, — утверждают специалисты предприятия. — Ежесуточно образуется более 5 тысяч кубометров осадков, которые обрабатываются и обезвоживаются на современном оборудовании и утилизируются на площадках депонирования».

«Теперь в Новосибирске от вирусов защищена не только питьевая вода, но и очищенные сточные воды перед выпуском в Обь», — говорят в Водоканале.

Экология заложена в проекты

В 2017 году в рамках программы «Год экологии в Новосибирске» Горводоканал реализовал несколько важнейших экологически ориентированных проектов.

«Мы построили канализационную насосную станцию производительностью 130 тысяч кубометров в сутки, — рассказали в Водоканале Сиб.фм. — Предприятие возвело 950 метров подводящего самотёчного коллектора диаметром 1,6 метра, в том числе в технологически сложном узле в районе улицы Большевистской».

Фотография Андрея Ксенчука

Одной из важных задач в сфере экологии для Горводоканала является утилизация осадков сточных вод.

Для этого на очистных сооружениях канализации в дополнение к уже действующим построены две площадки депонирования осадка площадью девять гектаров.

Сейчас специалисты предприятия ведут работы по реконструкции главной насосной станции очистных сооружений канализации.

Реконструкция и стройка



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В Горводоканале озвучивают весьма амбициозные планы на ближайшие два года

«Мы собираемся продолжить реализацию нашей экологической программы, — рассказали на предприятии, — и задачи перед специалистами стоят весьма масштабные. В ближайшее время мы начнём реконструкцию цеха механического обезвоживания осадка сточных вод очистных сооружений канализации Новосибирска».

Не менее важная задача, от которой напрямую зависит развитие областного центра — строительство магистральных водоводов и коллекторов для площадок комплексной жилой застройки.

В Говодоканале говорят о том, что в ближайшем будущем намерены заниматься модернизацией канализационных насосных станций, в том числе города Оби.

Фотография Славы gelio Степанова

Справка

Датой рождения Горводоканала считается день сдачи в эксплуатацию централизованной системы водоснабжения Новосибирска — 29 мая 1929 года, строительство которой началось в 1927 году.

Забор воды производится из Оби на двух водозаборах на правом берегу и одном на левом. Подготовка и подача воды в водопроводную сеть города осуществляется четырьмя насосно-фильтровальными станциями.

Самая крупная станция, НФС-5, находится на правом берегу. Строительство водопроводного комплекса НФС-5 велось в три этапа с 1963 по 1979 год. Сооружения вводились в эксплуатацию блоками производительностью 200 тысяч кубических метров в сутки, каждый из которых состоял из четырёх фильтров. НФС-5 подаёт воду, снабжая правобережную часть Новосибирска, Академгородок, наукоград Кольцово, посёлок Пашино и некоторые пригородные зоны. Кроме того, станция НФС-5 соединяется со станцией НФС-1 на левом берегу подводными трубопроводами, образуя единую систему водоснабжения всего города, и при необходимости питьевая вода может быть переброшена как с правого на левый берег, так и обратно.