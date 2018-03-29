Алтай заливает

Паводок в юго-восточных районах Алтайского края начался 23 марта и развивался стремительно. Первыми были подтоплены села в Краснощёковском, Чарышском и Третьяковском районах, где талая вода залила дороги, мосты, подворья и жилые дома.

На данный момент уровень воды в алтайских реках продолжает повышаться. По состоянию на 27 марта в регионе подтоплены 69 населённых пунктов в 12 муниципальных образованиях: Алтайском, Целинном, Краснощёковском, Курьинском, Петропавловском, Смоленском, Зональном, Советском, Быстроистокском, Солонешенском, Третьяковском и Шипуновском районах.

В зоне паводка находятся 1 224 жилых дома и 3 554 приусадебных участка.



Самый серьёзный удар стихии испытали Бийск и Чарышский район

В связи с ухудшением паводковой обстановки губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал постановление о введении режима повышенной готовности для сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в нескольких районах. Александр Карлин с 27 марта ввёл на всей территории Алтайского края режим чрезвычайной ситуации.

В устранении последствий разгула рек задействовано более 1,5 тысячи человек, в том числе более 700 спасателей не только из Алтайского края, но и из других сибирских регионов — Новосибирской области, Республики Алтай и Красноярского края. Мобильные группы спасателей работают по 12 человек в самых проблемных населённых пунктах, где организуют экстренную помощь населению.

В Алтайском районе паводковая ситуация стабилизировалась, но режим ЧС ещё действует. «Службы отработали на отлично, сейчас работаем над последствиями. Подтопленными оказались около 10 жилых домов и порядка двух десятков приусадебных участков», — комментирует обстановку глава администрации Алтайского сельсовета Алтайского района Владимир Денисов.

В Быстроистокском районе волна паводка только набирает обороты. На территории района располагаются два крупных водных объекта: река Обь и река Ануй. Река Обь пока спит в берегах, а вот Ануй бушует.

В районе бедствия оказались четыре населённых пункта, находящиеся на берегу реки: Новопокровка, Верх-Ануйское, Хлеборобное и Усть-Ануй.

Как поясняет Виктор Гребёнкин, начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работе: «Сейчас в селе Новопокровка паводок начинает отступать. Высокий уровень воды держится в сёлах Хлеборобное и Верх-Ануйское. К ночи 28 марта или утром 29 марта мы прогнозируем подъём воды в самом опасном участке нашего района — селе Усть-Ануй». Подготовлены несколько пунктов временного размещения населения в местных школах и детских садах и постановлением администрации района введен режим ЧС.

В Солонешенском районе население было своевременно оповещено, пострадавших нет. По району организовано восемь ПВР, в том числе два пункта в селе Солонешном.

17 тысяч частных домовладений, в том числе 16 тысяч жилых домов и более 200 многоквартирных домов, были подтоплены в 2014 году паводком на Алтае

«Сейчас работают отряды МЧС, всё идёт в плановом порядке, потому что с 2014 года все мероприятия тщательно отработаны, всё идёт по плану. Идёт приём граждан, оцениваем причинённый ущерб. Ведётся не сумбурная работа, а спланированная, потому что в 2014 году паводок для нас был первичным опытом, а в 2018 году борьба с паводком проходит более-менее спокойно и уверенно», — поясняет глава администрации Солонешенского сельсовета Солонешенского района Алтайского края Людмила Осипова.

Талые воды уже снесли несколько мостов в районе. Подтопило сёла Солонешное, Искра, Тальменка, Медведевка. Также пострадали Березовский и Сибирячихинский сельсоветы, село Юртное. Совсем немного паводок коснулся сёл Карпово и Лютаево, есть определённый ущерб, но не в таком количестве, как в остальных.

А вот Петропавловский район паводок застал врасплох. Глава Петропавловского района Сергей Козликин:

«Подготовка всегда помогает. Только события развивались не в том русле, в котором мы планировали».

Село Зелёный Дол никогда не попадало в зону подтопления так, как случилось в этом году. Здесь же 51-летний житель села отказался от эвакуации и погиб, спасая животных. К подтоплению остальных населённых пунктов, таких как Петропавловка, Алексеевка, Камышенка, Николаевка, Паутово, район был готов. Как и ожидалось, сёла, расположенные рядом с рекой Ануй, попали в зону подтопления. В результате обильного снеготаяния и дождей разлились даже небольшие речушки.

Сейчас паводковую ситуацию в районе сложно назвать стабильной, скорее рабочей. Население размещено в организованных ПВР и обеспечено горячим питанием, питьевой водой и необходимыми медикаментами.

Председатель Ельцовского сельсовета Шипуновского района Ирина Берец рассказала, что от паводка в разной степени пострадали все населённые пункты, входящие в состав сельсовета, а именно село Ельцовка, село Кузнечиха, село Эстония, поселок Озёрки и поселок Качусово. Сегодня «большая вода» затопила село Ельцовка и поселок Озёрки.

«Паводок уровня 2014 года, то есть полностью затоплены все домохозяйства Ельцовки», — говорит собеседник Сиб.фм.

Воды было настолько много, что из пункта временного размещения, организованного в школе, людей пришлось перевезти в ПВР села Шипуново. Всего эвакуирован 91 человек.

В этом году паводок, можно сказать, пощадил Третьяковский район. По словам Александра Некрасова из Третьяковского района, буквально три дня назад было подтопление, несколько домов намокло, но за сутки вода сошла. Вчера проводили взрывы на реке около местного моста, чтобы затора не было и лёд уходил быстрее.

Жителям подтопленных сёл доставляют бутилированную питьевую воду, продукты, предметы первой необходимости и препараты для профилактики инфекционных заболеваний.