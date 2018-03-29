Энтузиазм с олимпийским размахом

21 марта члены постоянной комиссии по культуре, спорту, молодёжной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству приехали к заслуженному работнику физической культуры Василию Бурахину.

Это был не просто визит вежливости: Василий Дмитриевич в этом году отмечает 60-летний юбилей спортивной карьеры и 20-летие общественной деятельности — муниципальные депутаты хотели обсудить с Бурахиным ряд вопросов, касающихся развития спорта в Новосибирске.

Опыт Василия Бурахина можно по праву считать беспрецедентным. В разное время он организовывал и организовывает различные соревнования — от стритбола до чемпионата по шашкам.

Бурахин ничего не получает за это. Просто спорт — неотъемлемая часть его жизни, и ветеран с большим энтузиазмом делится им с окружающими.

Нет на свете краше одёжи...

«Я вообще деревенский парень. Родился в Липецкой области. В четырнадцать лет я поехал в райцентр и увидел плакат. На нём был изображён красивый, загорелый парень, а внизу написано: „Нет на свете прекрасней одёжи, чем бронза мускулов и свежесть кожи“. И я для себя решил, что обязательно займусь спортом и стану таким же красивым», — говорит Василий Дмитриевич.

Бурахин рассказывает, что после того как поступил в железнодорожное училище, в первый раз в жизни увидел спортзал. Стал заниматься сначала велосипедным спортом, а потом боксом.

«Когда пришёл в зал в первый раз, тренер сказал мне, мол, надевай перчатки и становись в ринге вот с тем парнем. Если выдержишь три минуты, то я возьму тебя, — вспоминает Бурахин. — Я надеваю перчатки, я вообще-то крепким парнем был.

И три минуты я с ним выстоял. Практически в нокдаун соперника уложил, правда, нос в том бою мне разбили.

Соперник мой к тому времени занимался полтора года, а я вообще никогда».

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Через полтора месяца был чемпионат среди ремесленных училищ. Наш собеседник в нём уже участвовал. «Первые три боя я выиграл нокаутом, а четвёртый проиграл парню, который к тому времени занимался боксом три года. Я не мог у него выиграть, потому что соперник был очень техничным. Хотя после боя он признался, что боялся меня.

После занялся лыжами. Участвовал в соревнованиях по плаванию. После окончания училища меня отправили в Новосибирский паровозоремонтный завод. Поработал я там полгода и ушёл в армию. Попал на Дальний Восток в школу младших авиационных специалистов. Направили в Белоруссию.

Однажды была командировка в Звёздный городок. А в Энгельсе испытывали парашютную систему, которую использовали для посадки космонавтов».

Испытания прошли успешно. Бурахина вместе с сослуживцами демобилизовали на три месяца раньше. После армии он поступил в физкультурный техникум в Молдавии, а после — в университет.

Стал мастером спорта по гимнастике, и ещё по пяти видам спорта имеет первый разряд. Дзюдо, лёгкая атлетика, гири, гребля и актуальное нынче ГТО. Казалось, что ему даётся всё.

А потом, вернувшись в Новосибирск, Бурахин восемнадцать лет был директором спортклуба, руководил школой олимпийского резерва.

Музей в квартире

В квартире у Бурахина настоящий музей, посвящённый международному олимпийскому движению. Медали, кубки, плакаты, элементы формы — всё это бережно хранится в отдельной комнате. Ещё одна экспозиция на почётном месте в зале. Это кружки, которые когда-то вручали ветерану именитые спортсмены и функционеры МОК. На столе шашки. Журналисты предлагают сыграть партию, за доску с Бурахиным садится председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска Александр Тарасов. Ожидаемо первую дамку получает ветеран.

«Я однажды в поезде достал шашки и предложил: а давайте турнир устроим.

И устроили. И после футбольных матчей объявление делаю, мол, не расходимся состоится турнир. И больше ста человек остались».

«Где бы Василий Дмитриевич ни находился, он везде находит возможность создать условия, чтобы провести какие-либо мероприятия, соревнования, эстафеты, — позже говорит Александр Тарасов. — Это уникальный человек. Нужно поддерживать таких людей, как Василий Дмитриевич, и давать ему возможность на новых территориях, где его ещё не знают, проводить мероприятия и соревнования. А параллельно — искать таких же уникальных людей и давать им возможность проявить себя. Он же делает это искренне, безвозмездно, просто, чтобы люди понимали, что есть олимпийское движение, есть виды спорта, которыми можно заниматься для здорового образа жизни».

Другой народный избранник Андрей Аникин обещает организовать соревнования на призы Бурахина. Ветеран оживляется: Мне бы площадку..." На что следует вполне конкретный ответ: всё будет.

Супруга Василия Бурахина Валентина Гавриловна говорит о том, что муж даже на даче устроил весёлые старты. И соседи с энтузиазмом восприняли мероприятие, участвовали почти все. В дачных посёлках Новосибирской области спортивных соревнований уж точно никто ещё не устраивал.

Попрощавшись с ветераном, депутаты выходят на улицу и подводят некоторые итоги встречи. Александр Тарасов предлагает посодействовать таким, как Бурахин. Его поддерживает Аникин.

«Нужно общественное движение, у нас очень много активных людей в районах живут...»

Подхожу и интересуюсь у народных избранников, насколько серьёзны их намерения. «Конечно, мы пока в процессе обсуждения, — говорит Тарасов, — но мы реализуем эту идею. Есть такие люди, которые с нуля организуют мероприятия, продвигают олимпийское движение не по долгу службы, а по зову сердца. Мы вместе с Андреем Геннадьевичем Аникиным, в чьём округе сегодня живет Василий Дмитриевич, проведём соревнования на призы Бурахина.

В свою очередь, планируем подхватить эстафету в Кировском районе и создадим условия для соревнований. Потому что считаю, что очень важно не только строить спортивные объекты, но и важна работа по развитию массового спорта и олимпийского движения в каждом дворе, спортивном и общественном месте, на отдыхе и в рабочих коллективах».

Справка

Василий Дмитриевич Бурахин — заслуженный работник физической культуры России, председатель Совета Ветеранов спорта Заельцовского района — в этом году отмечает 60 лет спортивной и 20 лет общественной деятельности.

Награждён почётным знаком за заслуги в развитии олимпийского движения в России; грамотой президента Союза спортсменов России.

Занесён на доску почёта Новосибирска в 2014 году.

В разные годы был награждён почётными грамотами председателя совета депутатов Новосибирска, почётной грамотой председателя законодательного собрания Новосибирской области за особые заслуги перед городом.

Награждён памятной медалью «70 лет Великой Победы». Является победителем конкурса «Доброволец» 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годов.