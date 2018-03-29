Пожиратели трафика

Тренды меняются бешеными темпами. Один из ярких примеров — телекоммуникации и мобильные приложения. Если три года назад мессенджер Telegram был чем-то странным и загадочным, то сегодня это полноценный инструмент продаж и канал получения информации. Современные реалии таковы, что сотовые операторы наблюдают постоянный прирост потребления мобильного трафика. Например, только за 2017 год ежемесячный расход трафика одним клиентом Tele2 вырос в два раза. Это в среднем. А ведь есть люди, которые до сих пор мобильным интернетом не пользуются. Сиб.фм решил узнать у новосибирцев, в чём им помогает мобильный интернет и какие интересные источники они могут порекомендовать. Знакомьтесь, наши герои — Сева, Павел и Илья. Они — люди разных профессий, но все они клиенты Tele2 и активные пользователи мобильного интернета.

Сева Мокин

телеведущий, шоумен, абонент Tele2

Я ведущий телепрограмм. Начал работать на телевидении в 1996 году. Две телепрограммы с моим участием сделали меня известным ведущим, но больше всего люблю работать в непосредственном контакте с аудиторией. Общение с людьми для меня важнее всего. Время от времени работаю ведущим мероприятий. Вообще работать ведущим — это удовольствие для меня, потому что ни одна камера не даст ощущение обратной реакции публики. Когда видишь её глаза и чувствуешь её энергетику. Однако после работы с публикой нужно прийти в себя, вдохновиться и реабилитироваться. И в этом мне лучше всего помогает полное одиночество, покой и медитация. Мой смартфон мне часто помогает в работе.

Приходится общаться с людьми в социальных сетях, и очень оперативно, поэтому вынужден быть в сети постоянно.



Технологии LTE Advanced и WiMAX 2 (работающая без sim-карты) были официально признаны беспроводными стандартами связи четвёртого поколения 4G Международным союзом электросвязи на конференции в Женеве в 2012 году

Я активно использую различные инструменты для освещения мероприятий, в которых участвую.

С 2014 года я абонент Tele2, и мой смартфон — один из самых верных моих помощников. Я активно веду Instagram, есть во всех соцсетях. В месяц я трачу примерно пять гигабайт интернет-трафика. Никогда не уходил за эту цифру, так как трафик в соцсетях и некоторых мессенджерах на моём тарифе бесплатный, а именно приложениями «ВКонтакте» и WhatsApp я пользуюсь больше всего.

Любимый канал на YouTube:

«вДудь» — авторский проект спортивного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя

Любимый канал Telegram:

«Что Читать?» — книжные обзоры, интересные статьи, новинки и старые книги, их авторы и владельцы

Павел Синкевич

химик, абонент Tele2

Я по образованию химик. Сейчас работаю научным сотрудником в специальном конструкторско-технологическом бюро. Мне очень интересно проводить эксперименты, изучать новые технологии, работать с реактивами, приборами и оборудованием. Несмотря на то, что химия — точная наука, она помогает мне раскрыть мои творческие способности, особенно в сложных экспериментах. В работе вдохновляюсь в основном тогда, когда полученные результаты совпадают с ожиданиями и когда их превосходят, также удовлетворение приносит приятная атмосфера в рабочем коллективе и доброжелательное отношение руководства. Химия — удивительная наука, и она творит поистине необыкновенные вещи. Собственно говоря, вся наша жизнь — это химия. Потрясающие и удивительные химические реакции, которые просто не могут не вызывать восторг. Для меня химия — самая настоящая магия. Поскольку я причастен к науке, приходится читать профессиональную литературу, чтобы знать, что уже сделано, а не изобретать велосипед во второй раз и не зацикливаться на одной области, а расширять свой кругозор.

Для меня смартфон — это продолжение моей руки. У меня сложились определённые привычки, в моём смартфоне поселились приложения, которыми я пользуюсь каждый день.

6 часов и 27 минут в среднем в день проводит россиянин, пользуясь устройствами и сервисами, работа которых зависит от подключения к интернету, по данным GlobalWebIndex

В свободное от научной работы время я провожу досуг за онлайн-игрой «Легенда о вампире» в мобильном приложении, время от времени что-нибудь смотрю и покупаю на AliExpress, активно общаюсь в социальных сетях и мессенджерах с друзьями и коллегами. Телевизор практически не смотрю. Все новости всегда под рукой в смартфоне. Основной источник информации — Facebook. Лента настроена таким образом, что я читаю посты и новости, которые интересны. Поскольку работа связана с наукой, время от времени потребляю научно-популярный контент извне. К сожалению, он не пользуется большой популярностью. Так называемый научпоп слабо притягивает людей, хотя, на мой взгляд, он безумно интересен даже человеку, не посвящённому в науку. Ежемесячно я трачу примерно пять-шесть гигабайт интернета.

Любимые каналы на YouTube:

«Курилка Гутенберга» — здесь появляются видео лекций с открытых мероприятий, посвящённых научно-популярным темам. Спикерами становятся любые люди, которые хорошо разбираются в своих областях

«Научпок» — на канале собраны весёлые короткие анимационные ролики. Каждый из них в простой и доступной форме отвечает на какой-нибудь нетривиальный вопрос



Любимый канал Telegram:

Funscience — технологии, гаджеты, наука, космос — последние и самые качественные подборки научпоп статей из разных источников

Любимый бот Telegram:

Movie — помогает выбрать фильм на вечер, достаточно определиться с жанром

Илья Прудских,

блогер, врач-рентгенолог, преподаватель, абонент Tele2

Я работаю врачом-рентгенологом в частной клинике, а кроме того преподаю в Новосибирском государственном медицинском университете. Меня вдохновляет моя работа (что в клинике, что в институте). Работа сама по себе — очень вдохновляющая штука. Рентгенология — это базовое направление, именно в ней берут начало все другие виды диагностики — МРТ, КТ, УЗИ и так далее. Например, компьютерный томограф — это тот же рентген, только более современный. В моей профессии рентгенолога совмещены техника и умение представлять, диагностировать, проводить визуализацию. Помимо работы мне дают вдохновения мотопутешествия. Ничто не даёт, на мой взгляд, такого ощущения свободы, как мотоцикл.

Когда я принимаю экзамены у студентов, мне приходится у них на время изымать гаджеты, а сам я активно пользуюсь мобильным интернетом.

Мне кажется, что мобильный интернет в современных реалиях — инструмент, упрощающий и ускоряющий жизнь.



К началу 2018 года аудитория интернет-пользователей в России старше 16 лет составила 87 миллионов человек

Просыпаясь утром, я первым делом тянусь к телефону, читаю новости, проверяю почту и соцсети. Также это дело совмещаю с чашкой утреннего кофе. В моём смартфоне стоит сим-карта Tele2, а мобильный интернет для меня — это инструмент для поиска какой-то специфической информации, средство общения с коллегами и друзьями, публикации постов в Instagram-аккаунте. Интернет включён всегда — иногда только отключаю его на ночь. Он придаёт оперативность — можно передавать информацию по WhatsApp или находить её в сети. Мессенджеры часто помогают в путешествиях.

Я очень активный пользователь мобильного интернета. Ежемесячно трачу от пяти до восьми гигабайт интернета на телефоне. Иногда трафика не хватает — тогда я меняю сэкономленные минуты на трафик.

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Канал блогера Ильи Варламова

«В шлеме» — посвящён мотоциклам и всему, что с ними связано

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