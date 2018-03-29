SIM-карта МТТ позволяет использовать в мобильных телефонах бизнес-технологии для роста продаж и качества обслуживания.

Увеличьте продажи с SIM-картами МТТ:

Получите статистику принятых и пропущенных звонков и проверьте, действительно ли продавец отработал весь список клиентов или звонил с SIM-карты МТТ только по личным вопросам. Не теряйте клиентов из-за занятости продавцов — настройте распределение и переадресацию входящих звонков. Звонки в нерабочее время за вас примут и запишут голосовые меню и почта, которые настраиваются за несколько минут. Сохраняйте и увеличивайте базу клиентов — продавцы общаются с клиентами по своим мобильным телефонам, при этом у клиентов при звонке определяется единый номер компании.

Улучшите качество обслуживания клиентов с SIM-картами МТТ:

Получите доступ ко всем записям разговоров продавцов и клиентов и оцените, получают ли клиенты всю нужную им информацию при звонках и какой имидж компании создаёт продавец при общении с клиентом. Используйте все функции SIM-карт МТТ в тех местах, где нет доступа в интернет. Ваши сотрудники будут работать вне офиса, но под вашим пристальным контролем, будто вы находитесь в одном помещении.



Единая стоимость исходящего звонка на мобильные номера по всей России — от 1,10 руб./мин. При этом звонки между сотрудниками бесплатны.



Купите 2 SIM-карты за 450 руб./мес. с уже включенными звонками, или получите SIM-карты как часть любого пакета услуг МТТ — с абонентской платой от 0 руб./мес.!