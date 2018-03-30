3G скоро уйдёт в историю

Ближайшее будущее за 4G, далёкое — за 5G. Такой прогноз в части развития технологий корреспонденту Сиб.фм озвучили эксперты из компании Tele2. Своим видением рынка телекоммуникационных услуг руководители компании поделились с представителями СМИ в масштабном пресс-туре в Шерегеш. Участие в нём приняли более 70 журналистов из 37 российских городов.

Известный горнолыжный курорт был выбран местом встречи неслучайно. На примере Шерегеша, говорят специалисты, можно наглядно показать, что сейчас происходит на рынке телекоммуникационных услуг.

За сезон Шерегеш принимает примерно миллион туристов. Большинство из них — молодые, активные и успешные люди. Их растущий спрос на быстрый интернет во многом и определяет ключевое направление развития отрасли, говорит директор кемеровского филиала Tele2 Татьяна Никифорович.

Сейчас у оператора на 100 % территории курорта есть покрытие 4G. В целом по Кемеровской области 86 % населения доступен мобильный интернет четвёртого поколения Tele2.

Для большинства россиян мобильная связь стала такой же необходимой и привычной услугой, как водо- или электроснабжение. Подобные процессы происходят и в развитии быстрого мобильного интернета. Растёт популярность социальных сетей, онлайн-банков, просмотров видео в режиме онлайн. При этом люди всё реже звонят друг другу, уходя в мессенджеры. Алексей Телков, заместитель технического директора Tele2, рассказал о том, что компания знает предпочтения клиентов и сегодня активно развивает сеть 4G в регионах.

3G будет постепенно сдавать свои позиции, полагает Алексей Телков. Он считает, что в России события будут развиваться по тому же сценарию, что и в Европе.

Доля устройств с поддержкой только 3G за год в сети оператора сократилась на 7 %, при этом доля 4G-устройств выросла с 15 до 30,5 %.

Почти каждый третий телефон в сети Tele2 поддерживает технологию LTE.

Примерно треть абонентов всё ещё пользуются обычными кнопочными телефонами, а не смартфонами. Тем не менее их становится всё меньше. В прошлом году в сети Tele2 доля «звонилок» сократилась на 8,5 %.

Алексей Телков также ответил на вопрос о сотовой связи и интернете в метро и поездах.

Эта тема пока остаётся открытой для всех мобильных операторов. Ситуация от региона к региону отличается. К примеру, в московском метрополитене у Tele2 хорошие позиции.

В апреле прошлого года оператор стал лидером по покрытию сети 4G в метро, обеспечив более половины станций мобильным интернетом четвёртого поколения.

Если резюмировать всё сказанное экспертами Tele2 в Шерегеше, то очевидным становится дальнейшее уверенное развитие телекоммуникационной отрасли, модернизация и запуск новых технологий. Производители смартфонов и операторы мобильной связи не исчерпали своих возможностей.