Технологии интереса

Большая часть детских площадок в Новосибирске зимой представляет собой унылое зрелище. Во многих дворах, даже там, где установлено новое игровое оборудование (к слову, обошедшееся в круглую сумму для жителей), оно либо завалено снегом, либо стоит во льду. Почему так происходит и есть ли в нашем городе по-настоящему всесезонные детские игровые площадки, разбирался корреспондент Сиб.фм.

Непроходимые горки

Что представляют собой детские площадки Новосибирска? К сожалению, в большинстве своём это сломанные песочницы, которые не просто неинтересны детям, но и, возможно, опасны.

Относительно новое оборудование, впрочем, тоже не интересно. Ведь и детям, и их родителям нужно проявить вездеходные способности, чтобы подобраться к горке или качелям через сугробы.

Кто в этом виноват? Как выясняется, никто.

Чиновники говорят о том, что эксплуатантами детских площадок во дворах являются управляющие компании, они и должны отвечать за их уборку.

Однако ГОСТ Р 52301-2013, на который при этом ссылается мэрия, предусматривает только периодические осмотры, дефектовку, ремонт и обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей). В документе есть, правда, туманный пункт «обслуживание пространства зон безопасности», однако он никак не расшифровывается, поэтому также ни к чему не обязывает УК.

Юристы, которых опросил Сиб.фм, говорят, что единственный выход заставить УК содержать детские площадки в порядке зимой — собирать общее собрание жильцов и пытаться воздействовать на УК.

Но эксперты сразу предупреждают: дополнительный объём работ означает дополнительные цифры в квитанции.

Но есть и исключения. Когда застройщики создают собственные управляющие компании, которые следят за состоянием дворов и территории вокруг. Как правило, здесь устанавливаются свои стандарты ухода и чистоты. Таких примеров в Новосибирске немного, ведь собственная УК для застройщика — скорее возможность создать дополнительный сервис для жителей. А, как правило, бизнес начинает уделять внимание сервису, когда он становится достаточно сильным и развитым брендом.

Для того, чтобы разобраться, как сделать детские площадки всесезонными, что для этого должен делать застройщик, а что — УК, мы обратились к компании «Сибакадемстрой». Застройщик имеет большой опыт в правильном подходе к формированию дворов, общественных пространств для жителей, давно сотрудничает с крупными европейскими архитектурными и ландшафтными бюро. Компания одна из первых создала собственную управляющую компанию в Новосибирске для своих проектов, которая работает уже семь лет.

По новому стандарту

В микрорайон «Европейский берег» мы приехали утром сразу после сильного ночного снегопада. Во дворах уже шла уборка. Данил Солошенко, директор управляющей компании «Комфортный дом», рассказал, что очистку дворов и прилегающих территорий сотрудники УК ведут сразу несколькими способами — специальной техникой и вручную.



«Уборкой снега внутри дворов занимаются несколько небольших фронтальных погрузчиков Bobcat, или „бобики“. Они чистят широкие части дворов без архитектурных форм. Узкие дорожки убирают дворники с помощью ручных бензиновых снегоуборщиков. А все остальные элементы благоустройства — вручную», — рассказал директор управляющей компании.

Дворники и техника работают по определённому алгоритму. Сначала очищается небольшая полоса у подъездов.

По словам Данила, это делается для того, чтобы жителям сразу было удобно выходить из дому.

Затем очищаются все дорожки-подходы к подъездам. После этого вручную зачищаются узкие места, детские и спортивные площадки, снег формируется в кучи и оперативно вывозится.



«Все дворы покрыты тротуарной плиткой. Поэтому дворники не применяют никаких „травмирующих“ и стальных инструментов вроде ледорубов или штыковых лопат, — рассказывает Солошенко, — это не оставляет на покрытии следов. А для того, чтобы не было скользко, мы применяем гранитную крошку вместо песка, крошка не создаёт грязи в подъездах».

Пространство игры и обучения

Причина появления детских площадок и в России, и в Европе одинаковая. Их создавали на деньги благотворителей для того, чтобы занять детей из необеспеченных семей. Так в городах надеялись уменьшить риск беспризорности и детской преступности.

Первые площадки в Европе появились в середине XIX века, а в России — в 1894 году в Санкт-Петербурге. Площадка состояла из деревянного выкрашенного сарайчика для хранения игрушек и инвентаря, нескольких лавочек и стола.

Такой подход оправдывал минималистское наполнение, кроме того, зимой площадку можно было просто оставить. Первые детские площадки работали только в тёплое время года, в летние каникулы.

Теперь подход к созданию двора как пространства для разных жителей изменился. Застройщики вместе с архитекторами разрабатывают целый алгоритм поведения разных социальных групп во дворе.

«Мы хотим, чтобы наш двор воспринимался людьми как пространство, где им интересно.

Это должно быть место, которое всегда ассоциируется с отдыхом, игрой, спортом, приятным временем. Дети не просто играют на наших площадках — они учатся, познают мир, общаются друг с другом, устанавливают свои правила, решают новые для себя задачи. И среда должна помогать им в этом, направлять их, давать возможность свободного развития», — рассказал Мирослав Штука, директор по ландшафту компании «Сибакадемстрой».

Для этого существуют свои правила формирования дворового пространства.

Если во дворе всё организовано только для маленьких детей, то там будут только маленькие дети и их родители. Если во дворе можно только сушить бельё и выбивать ковры, то там будут сушить бельё и выбивать ковры. Оборудование и пространства во дворе определяют, кто будет проводить здесь время и как часто.



В микрорайоне «Европейский берег» дворы спроектированы так, что здесь интересно жителям разного возраста. Для малышей дошкольного возраста сделаны песочницы, горки и качели как плетёные корзины. Для школьников — скалодромы, паутинки и более сложные площадки, развивающие ловкость, гибкость и координацию. Подростки и взрослые могут заниматься на тренажёрах, турниках, на корте играть в баскетбол и волейбол.

Детские и спортивные площадки в микрорайоне разнесены по разным сторонам дворов. Это сделано для того, чтобы избежать травм и оградить детей от громких криков взрослых, которые активно занимаются спортом.

Ключевая идея — заполнить двор полезными элементами, которые направлены на развитие детей разных возрастов, приобщение к спорту, формирование добрососедства. Эти, в общем-то, недорогие элементы определяют атмосферу и удобство двора: если во дворе всё это есть, тут будет удобно и интересно.



Также все детские площадки компания «Сибакадемстрой» проектирует таким образом, чтобы они использовались круглый год.

«При проектировании своих дворов мы всегда продумываем зимний сценарий использования пространства, технические моменты, связанные с уборкой снега, его складирования. Зимняя программа включает в себя каток, горки из снега на спортивной площадке, установку ёлки, свободное пространство для игры в снежки, лыжню. Двор — это не только место досуга, игры, получения первых социальных навыков, но и возможность познать себя, свои возможности, мир вокруг. Это опыт разумных рисков», — считает Мирослав Штука.



Многие застройщики обращаются к европейским производителям детского оборудования, в том числе в «Европейском береге» установлены площадки датской фирмы «Компан». Качество материалов важно также при эксплуатации зимой. В «Компане» действует собственный институт игры, в котором работают психологи и специалисты по детским играм.

«В своих площадках мы хотим рассказывать связную историю — по нашему мнению, история служит вдохновением для детей и взрослых.

Мы хотим, чтобы люди возвращались со своими детьми с площадки, и им было что обсудить по дороге домой.

Взрослые могут попробовать залезть вместе с детьми на какую-то горку. Например, некоторые наши горки специально сделаны среднего размера, чтобы ты мог скатиться с горки со своим ребёнком. Наши площадки также вовлекают взрослых в игру. Так площадки и двор для них становятся частью общественного пространства. Если взрослые будут чувствовать себя хорошо на этих площадках, то и детям будет так же хорошо», — рассказывает представитель «Компана» Инна Доротко.

У «Компан» есть определённая стратегия в обустройстве дворов и игровых зон, утверждает наш собеседник.

«Прежде всего мы делим детей на несколько возрастных групп: ранний детский возраст (ясли) , дошкольный возраст, младший школьный возраст, средний школьный, или подростковый возраст (11-15 лет). Разные игровые комплексы рассчитаны на разный возраст.

Первые детские «аттракционы», которые встречаются нам во дворе «Европейского берега», — это пружинные качалки для самых маленьких детей. Инна Доротко рассказывает, что они изготовлены из пластика высокого давления, который не выгорает на солнце.

Буквально в нескольких метрах — ажурная конструкция. В металлической арке сложная система канатов. Здесь дети постарше могут потренировать ловкость.

«Арка сделана из оцинкованной стали, она не подвержена коррозии, — рассказывает представитель компании, — кроме этого на все сооружения „Компан“ предоставляет пожизненную гарантию. — говорит собеседник. — Сооружение очень интересное для детей, внутри есть даже маленький гамачок».

Рядом есть скалодром для малышей в виде причудливой геометрической фигуры.

Он безопасен, ведь все углы скруглены, а выступы для рук точно такие же, что применяются на настоящих профессиональных скалодромах.

Самое эффектное сооружение на площадке — это красочный домик различными горками. И недалеко настоящая паутина.

«Это пространственная сетка, — рассказывает Инна Доротко, — несмотря на то, что конструкция смотрится очень ажурной, она очень крепкая. Тросы скреплены специальными высокопрочными скобами. С этой сеткой связана интересная история. Завод „Компан“ серийно не производит таких сетей жёлтого цвета, только красные. Но специально для „Европейского берега“ изготовили жёлтую сеть в единственном экземпляре».



Внешний вид и наполнение детских площадок отражали и потрясения, и нововведения каждого исторического периода. Сейчас это не только вопрос маркетинга и успешных продаж. Во дворе закладывается новая миссия — воспитание и развитие ребёнка, установление добрососедских связей, формирования правильных привычек.

Современный двор и площадки — это больше не место для автомобилей, не транзитная территория. И Новосибирск одним из первых регионов показал вовлечение девелоперов в процесс нового осмысления двора.