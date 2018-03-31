«Зимняя вишня»: хроники

25 марта 2018 года жители Кемерова, да и всей России, назвали самым трагическим днём в истории города. Пожар с десятками жертв и пострадавших мгновенно оброс слухами, мифами, а также попытками попиариться и спекулировать на боли, панике и горе. Специальный корреспондент Сиб.фм в Кузбассе Василий Королёв разобрался в причинах и последствиях трагедии.

Горе это, без преувеличения, общее — по крайней мере, если говорить о Кемерове. Эмоции зашкаливают, о беспристрастной оценке событий даже как-то неловко говорить. С точки зрения профессиональной, прежде всего следователей, всё понятно: ведётся большая работа, она далеко не закончена, окончательные выводы делать рано, а выводы промежуточные порой тоже невозможно разглашать из-за тайны следствия.

Поэтому и мы постараемся обойтись без бьющих наотмашь выводов и оценочных суждений. Это краткая хроника трагедии, не более того. Но и не менее: хотя бы потому, что многие её моменты способны послужить предостережением и уроком, ведь все участники трагедии наверняка солидарны в одном: такое больше не должно повториться. Уроком для тех, конечно, кто вообще может и хочет учиться на своих и чужих ошибках.

Предыстория

Итак, торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был расположен в центре Кемерова, на пересечении нескольких основных городских магистралей. Рядом — кварталы жилой застройки, офисные здания, корпуса Кузбасского государственного технического университета. Сам по себе ТЦ просуществовал недолго, поскольку был открыт лишь в 2013 году: до этого в здании, впрочем, перед открытием основательно перестроенном, располагались цеха Кемеровского кондитерского комбината. Именно владелец этого комбината, структура ООО «КДВ Групп», и стала затем основным владельцем «Зимней вишни».

Фотография из группы «Типичный Кемерово» в соцсети vk.com

По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, на момент трагедии 25 марта 78 % капитала злосчастного ТРЦ принадлежало человеку по имени Денис Штенгелов. Постоянно Штенгелов проживает ныне в Австралии, однако его деловые интересы сосредоточены, в основном, в России: «КДВ Групп», владельцем которой миллиардер является, специализируется на производстве кондитерских изделий и так называемых снеков. Вафли, сухарики, хрустящий картофель, семечки — вот основа империи Штенгелова, завсегдатая российского списка Forbes.

«Зимняя вишня» просуществовала, таким образом, около пяти лет.

За это время она успела превратиться в заметное место силы кемеровского центра: здесь работали кинотеатр, спортзал, фудкорты, боулинг, детский центр с аттракционами, продовольственные магазины, магазины электроники, мебели и одежды, ювелирный салон и многое другое. Различные заведения в «Зимней вишне» открывались достаточно часто: скажем, не далее как в августе 2017-го именно там появился первый в Кемерове Burger King, и это была ещё не последняя по времени появившаяся там торговая точка.

Малый бизнес с блэкаутами

При этом тревожные звоночки звучали для собственников, руководителей и обслуживающего персонала кемеровского ТРЦ неоднократно, и в последние месяцы перед трагедией всё чаще. Так, в самом конце 2017 года в «Зимней вишне» как минимум дважды случался блэкаут — один из них буквально накануне Нового года, 26 декабря, в самый разгар «покупной» суеты.Тогда, к счастью, удалось обойтись без паники и жертв: все посетители просто вышли из комплекса.

Blackout (блэкаут) — отключение электричества из-за аварии в энергосистеме

Между прочим, внятных комментариев от сотрудников ТРЦ о произошедшем тогда никто так и не дождался — возможно, речь шла о неисправности проводки. Что касается системы противопожарной сигнализации, то она, как теперь известно (из доклада генерала Бастрыкина президенту Путину — прим. Сиб.фм), не работала с 19 марта, то есть целую неделю до трагедии.

Фотография с сайта kremlin.ru

Официально «Зимняя вишня» считалась предприятием малого бизнеса, что на практике означало для владельцев и управляющих отсутствие частых докучных проверок различных государственных структур. Причём следует понимать, что так называемые налоговые каникулы, объявленные для «Зимней вишни», включали в себя и отсутствие постоянного контроля за безопасностью и противопожарным контролем.

По крайней мере, именно это пытался объяснить президенту Путину федеральный министр по делам ГО и ЧС Владимир Пучков.

В настоящий момент всеми вопросами, связанными с документацией по сгоревшему ТРЦ, занимаются следственные органы — и, вероятно, нас ещё ждут новости на этот счёт. Так или иначе, но до 25 марта 2018 года «Зимняя вишня» существовала всё в том же режиме — с весьма значительным для Кемерова количеством посетителей, с льготами как субъект малого бизнеса, с периодическими локальными ЧП и с отключённой неделями противопожарной сигнализацией. А потом настало самое, очевидно, страшное воскресенье в истории Кузбасса.

«Мы не можем дать разумное объяснение»...

25 марта начались весенние школьные каникулы

25 марта примерно в четыре часа дня местного времени по кемеровским соцсетям начали распространяться известия о пожаре в «Зимней вишне» и о сильном задымлении вокруг ТРЦ. Вскоре дым с характерным запахом горелой синтетики окутал весь центр города. По предварительным данным, возгорание началось на четвёртом, верхнем этаже здания — именно там, где располагались три зала кинотеатра и детский развлекательный центр.

Детей на четвёртом этаже было действительно много: выходной день, каникулы, демонстрация мультфильмов «Кролик Питер» и «Шерлок Гномс»...

Вскоре на место происшествия стали прибывать первые пожарные расчёты, людей начали срочно эвакуировать. Однако добраться непосредственно до места возгорания не представлялось возможным: пожар и задымление распространились на площадь в 1 600 квадратных метров, возгоранию была присвоена сперва вторая, а затем и третья категория сложности по пятибалльной шкале. Всего из здания вывели около 700 человек, 20 были сняты с верхних этажей при помощи специальной техники. Впрочем, поскольку счёт шёл уже на секунды, подмоги пожарных дожидались не все: так, 11-летний Сергей Москаленко то ли сам выпрыгнул из окна, то ли его вытолкнул оттуда находившийся рядом отец. Отец Серёжи, так же, как и мать, и сестра Ксения, в результате пожара погибли, а сам мальчик остался жив, хотя и находится по сей день в тяжёлом состоянии.

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Противопожарная сигнализация закономерно не сработала, часть выходов из здания, по предварительным данным, оказалась закрытой. При этом кнопка оповещения на посту охранника ТРЦ всё-таки оставалась «рабочей» — но её ещё надо было нажать, однако охранник по имени Сергей Антюшин этого не сделал.

«Мы не можем дать разумное объяснение этому», — только и мог сказать глава СК Александр Бастрыкин на встрече с президентом.

Впрочем, сам Антюшин, ныне арестованный, свою вину отрицает.

Есть также версия и о том, что кинозалы на четвёртом этаже были закрыты снаружи — якобы во избежание проникновения туда безбилетников. Однако эта версия также нуждается в подтверждении и обосновании — скажем, жительница Кемерова Ольга Задоенко, потерявшая в результате трагедии двух маленьких дочерей (муж Ольги выжил, но находится в реанимации — прим. Сиб.фм), рассказала СМИ, что изначально дверь как минимум одного кинозала была открыта, но посетители сами её закрыли. Причина понятна: был сильный жар, нулевая видимость, выбраться было едва ли возможно, люди предпочли сидеть и ждать помощи. Затем, не дождавшись, всё же выбили дверь запасного выхода, но и там попали в кромешный ад, спастись удалось далеко не всем...

Тем временем в «Зимней вишне» рухнули кровля и перекрытия между четвёртым и третьим этажами, борьба с огнём всё более затруднялась. Хотя все наличные силы в распоряжении МЧС вроде бы и имелись: к тушению привлекли местное горноспасательное подразделение, на помощь выдвинулись отряды из соседних регионов, даже из Москвы. Уже спустя считаные минуты после начала пожара многим стало ясно: это не локальное ЧП, в столице Кузбасса происходит что-то действительно серьёзное. И ужасное.

Кошмарный счётчик жертв

Тем не менее довольно долгое время сообщалось о малом количестве жертв — примерно спустя два часа после начала пожара региональный СК выдал официальную информацию о четырёх погибших, трёх детях и одной взрослой женщине. Эта цифра продержалась довольно долго, официально до раннего утра 26 марта, однако разговоры о куда большем количестве жертв стали циркулировать по городу и соцсетям гораздо раньше.

Кто-то ссылался на данные, полученные из переговоров полицейских и пожарных, кто-то рассказывал со слов очевидцев.

Но, повторимся, официально количество жертв возросло до 37 лишь примерно в три утра по местному времени, после того, как сотрудники МЧС пробились на четвёртый этаж и обнаружили там тела погибших. К тому времени пожар был уже локализован, случилось это около полуночи, однако ситуация по-прежнему оставалась сложной: сильное задымление, неустойчивость грозивших вот-вот обрушиться конструкций и температура в 600 градусов на отдельных точках тушения.

Кошмарный счётчик жертв продолжал крутиться вплоть до полудня 26 марта, когда глава МЧС Владимир Пучков, к тому времени прибывший в Кемерово, озвучил окончательное количество погибших: 64 человека, из них 41 ребёнок.

До настоящего времени не все тела ещё идентифицированы, генетическая экспертиза может занять и несколько недель. В то же время в штабе, который был создан родственниками жертв трагедии, сообщили, что к ним поступила информация о 85 пропавших без вести. В среду, 28 марта, прошли первые похороны погибших, в больницах Кемерова на настоящий момент продолжают оставаться десятки пострадавших.

В огне погибли около 200 жителей контактного зоопарка «Ребятам о зверятах»

Жертвами пожара в «Зимней вишне» стали и около 200 животных из контактного зоопарка — лисы, еноты, сурикаты, белки, кролики и карликовые козы. Все они разделили судьбу погибших людей, задохнувшись продуктами горения ещё в первые минуты кемеровской катастрофы.

Тот факт, что окончательное число жертв трагедии было названо лишь спустя почти сутки после начала пожара, а также общее тяжёлое эмоциональное состояние горожан, привели к тому, что не все из них поверили официальным данным властей. Немаловажной причиной недоверия стало и множество вбросов в соцсетях и в интернете в целом, где говорилось о 300 и более погибших, о военных грузовиках, вывозящих трупы куда-то за город, о подготовке сотен безымянных могил на кемеровских кладбищах. Разумеется, все эти сообщения сопровождались «абсолютно достоверными» аудиозаписями, фотографиями и скриншотами переписок. Подобные информационные атаки, даже если они и были плодом просто гнусного желания «пошалить», без всяких далеко идущих планов, тем не менее прекрасно ложились на то самое тяжёлое эмоциональное состояние и шок от трагедии.

В результате фейковые новости моментально распространялись по городу и в целом по стране.

Инициативная группа 27 марта посетила бюро судебно-медицинской экспертизы, а также местный хладокомбинат, чтобы убедиться в достоверности официальных данных. Попавший на камеры ТРЦ незадолго до начала возгорания «террорист» с чёрной сумкой, якобы и ставший виновником трагедии, — на самом деле вышедший вскоре на связь сотрудник ТРЦ, версия теракта ныне следователями даже не рассматривается. Изъятые у жителей близлежащих к «Зимней вишне» домов телефоны и камеры, видимо, как раз для того, чтобы они не смогли снять множество трупов: информация распространилась быстро, но не подтвердилась она от слова «совсем». И тому подобные небылицы, одним из распространителей которых стал, например, известный украинский пранкер Евгений Вольнов.

Скриншот из видео на YouTube-канале Евгения Вольнова

Проверяет ныне прокуратура и жалобы кемеровчан уже в другую сторону — на действия полицейских и пожарных во второй половине дня 25 марта. Из-за их неслаженных действий, отсутствия необходимых навыков и оборудования погибло больше людей, чем могло бы — эта версия тоже имеет место.

«Не дать себе сойти с ума»

Одним из результатов закономерного выплеска эмоций стал несанкционированный митинг на площади Советов — центральной в Кемерове, там расположена областная и городская администрации. Митинг начался утром 27 марта, продолжался много часов и включил в себя целую палитру эмоций и событий. С людьми разговаривали первый заместитель губернатора Кузбасса Владимир Чернов, ещё один зам Тулеева Сергей Цивилёв, а также мэр Кемерова Илья Середюк. Началось всё с едва ли не откровенной агрессии (площадь вдобавок была оцеплена полицейскими — прим. Сиб.фм), под конец же митинга вице-губернатор Цивилёв на коленях попросил у горожан прощения за случившееся.

Практической, если можно так сказать, стороной дела как раз и стал выезд инициативной группы с проверкой по реальному количеству жертв. Вернувшись, его участники засвидетельствовали отсутствие в тех местах, что они посетили, каких бы то ни было безымянных трупов — что несколько охладило страсти, но не до конца.

Впрочем, в итоге завершился митинг относительно мирно: пострадавших не было, задержанных тоже, до темноты площадь Советов опустела.

Тем же утром, 27 марта, в аэропорт Кемерова прибыл президентский самолёт: Владимир Путин лично приехал на место трагедии, чтобы почтить память погибших, навестить в больнице выживших и провести многократно упоминавшееся нами совещание с участием глав МЧС, СК, Минздрава, полпреда в Сибирском федеральном округе, а также губернатора Кузбасса. А поскольку информация, озвученная на этом совещании, стопроцентно является достоверной, можно сказать, что до выяснения всех причин «условно виновными» следует считать пятерых задержанных по делу, включая всё того же охранника Антюшина, а также управляющую ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок. Что касается собственно причин трагедии, то основных версий две — самовозгорание от плохой электропроводки, либо применение открытого огня. Последняя версия, как можно судить, не исключает и возможности поджога, на чём сейчас как раз настаивает Надежда Судденок.



1 млн рублей готова выплатить администрация Кемеровской области семьям каждого погибшего

Губернатор Тулеев на встрече с президентом попросил лично у него прощения за случившееся. В настоящий момент глава региона начал встречи с родственниками погибших. Попутно, насколько известно, решается вопрос о материальных компенсациях — и от региональных властей, и от федерального правительства, и даже от совладельца «Зимней вишни» Дениса Штенгелова.

Что касается простых жителей Кемерова, то вот уже пятые сутки они продолжают идти к стихийному мемориалу памяти у одной из стен бывшего торгово-развлекательного комплекса. Цветы, игрушки, белые воздушные шары — их тысячи, и, что почему-то кажется по-настоящему важным, все, кто их принёс, сделали это не по партийно-чиновничьей необходимости, не потому, что «так надо», а именно по велению сердца.

Фотография из группы «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

Вообще по субъективным впечатлениям человека, живущего в городе четвёртый десяток лет, такого единого порыва кемеровчане не испытывали никогда или очень уже давно. Жаль, что повод настолько ужасен. И жаль, что отныне Кемерово, наверное, очень-очень долго будет ассоциироваться именно с ужасом, имя которому «Зимняя вишня».

Фотография Марии Моргуновой

Что будет на месте сгоревшего ТРЦ, пока неясно. За дни после трагедии высказывались разные предложения, среди которых самое популярное и очевидное — создание мемориала памяти погибших. В том или ином виде. Вероятно, к тому времени, как он будет создан (здание ещё необходимо снести, внешне, с «лицевой» стороны, оно даже не выглядит особо пострадавшим), некие точки над i в деле «Зимней вишни» будут расставлены. Уголовные. Административные. Кадровые. И даже эмоциональные. С которыми, конечно, тяжелее всего.

«Главное сейчас — не дать себе сойти с ума от этого», — из обычного уличного кемеровского разговора 29 марта.

Город придавлен горем. Жизнь продолжается...