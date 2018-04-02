Посевная в убытке

Грядущая посевная кампания в Сибири, до начала которой остаётся чуть менее месяца, пока вызывает у аграриев много вопросов. Главный — на какие средства вести весенне-полевые работы. По оценке Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), потери российских аграриев по итогам уборочной кампании и реализации сельхозпродукции в сезоне 2017-2018 годов составили не менее 50 млрд рублей. И цифра будет только увеличиваться. Как развивалась ситуация на зерновом рынке Западной Сибири, что происходит сейчас в аграрной отрасли региона и по каким сценариям будет развиваться отрасль, корреспондент Сиб.фм узнал у экспертов и руководителей сельхозпредприятий.

Анархия и грабёж

«Фермеров от Урала до Восточной Сибири просто ограбили!», «Это полная анархия», «Рынок зерна в Западной Сибири абсолютно хаотичный и нерегулируемый», — не скупятся на эмоциональные характеристики сибирские аграрии. Что привело к столь неделикатной оценке вроде бы рыночного механизма? Для того, чтобы это понять, нужно вернуться на несколько лет назад.

В последние годы Министерство сельского хозяйства России активно призывало к введению в оборот максимальных площадей пахотных земель и увеличению производства зерновых культур. «Импортозамещение», «продовольственная безопасность», «увеличение экспорта» — эти словосочетания лились из всех источников, как от официальных лиц, так и из средств массовой информации.

Аграрии, от мелкого фермера до агрохолдингов, вкладывались в семена, удобрения и средства защиты, закупали новую технику. Росли пахотные площади, в целом увеличивалась урожайность. Стоимость зерна на рынке постоянно увеличивалась, высокая маржинальность бизнеса привлекала всё новых участников в аграрную отрасль.

Земли сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае занимают 11,6 млн гектаров

Источник: http://www.altairegion22.ru/territory/agriculture/shAk/Все эти действия привели к тому, что к концу общероссийской уборочной кампании 2017 года урожай составил рекордные 135,4 млн тонн (после доработки), превысив более чем на 8 млн тонн достижение аграриев СССР.

Однако ни государство, ни переработчики оказались не готовы к подобному росту производства сельхозпродукции. По словам генерального директора ООО «Альянс-Агро» Александра Босяка (Алтайский край), причин в этом несколько.

«Государственный интервенционный фонд должен закупать зерновые, когда их стоимость начинает падать.

И, соответственно, начинать реализацию этого зерна, если цена на продукцию крестьян начинает резко повышаться. В осенне-зимнем сезоне 2016-2017 годов была допущена огромная ошибка. Когда такого грандиозного урожая не было, стоимость на зерновые культуры была чрезмерно высокой. Государство скупало зерно, аграрии были рады высокой марже. Провальность этой политики стала понятна к середине 2017 года. Элеваторы, в том числе в сибирском регионе, оказались затарены дорогим зерном, вкупе с переходящими остатками прошлых лет», — говорит Александр Босяк. Его слова подтверждают многие опрошенные нами сельхозпроизводители.

Логичным решением в данной ситуации было бы начать вывоз зерна из Сибири в летний период, до начала уборочной кампании, когда нет высокой загруженности мощностей по перевозке. Заботясь о благополучии аграрного сектора, государство должно было реализовать интервенционное зерно даже с учётом убыточности. Никаких мер предпринято не было. К началу уборочной страды элеваторы и складские площади были загружены.

Общий спрос на зерновые резко упал.

Практически не затронула эта тенденция лишь припортовые аграрные территории, такие как Ставрополье, Краснодарский край, откуда зерно поставляется на экспорт в порты, говорит Босяк.

Осень 2017 года и сельхозпроизводителям, и трейдерам преподносит ещё один сюрприз. Одномоментно исчезает большое количество вагонов-зерновозов. Общероссийская проблема с подвижным составом особенно сильно сказывается на регионах Сибири. Зерно стало невозможно вывезти.

Весь комплекс накопившихся и вновь возникших проблем приводит к мощнейшему удару по агропроизводителям. Закупочная цена на многие сельхозкультуры на зерновом рынке сибирского региона падает ниже себестоимости производства.

К примеру, если в сезоне 2016-2017 годов закупочная стоимость гречки доходила до 35-40 рублей за килограмм, то сейчас больше 6 рублей за это зерно не предлагают. Такая же тенденция катастрофического падения цены сложилась по пшенице, подсолнечнику, чечевице и другим культурам.

По словам генерального директора ООО «Приоритет Сибирь», входящего в группу компаний «Приоритет» (Краснодарский край) Станислава Малигонова, на сегодняшний день ситуация по некоторым культурам на рынке зерна в Сибири начинает выравниваться.

Наблюдается рост стоимости подсолнечника, пшеницы третьего класса, технических культур. Хотя сложившийся уровень цен всё равно гораздо ниже, чем годом ранее. Так, по информации НСЗ, на середину марта этого года пшеница третьего класса в Сибири стоила 6,2-7,5 тысячи рублей за тонну, что на 2-3,5 тысячи рублей меньше показателя 2017 года.

Совпадение, неумение или сговор?

По итогам прошедшего осенне-зимнего торгового сезона зерновыми напрашивается вывод: государство оказалось не готово оценить потенциал сбыта производимого зерна, отрегулировать производство и сориентировать его на потребителя.

Могут ли подобные процессы стать началом передела рынка земли в сибирском регионе? По мнению Владимира Жданова, главы КФХ Шипуновского района Алтайского края, это вполне жизнеспособная версия.

«К сожалению, нет внятной государственной политики в отношении сельхозтоваропроизводителей.

Особенно на региональном уровне. Мелкие фермеры просто исчезнут. На освободившиеся земли придут корпорации, холдинги», — считает Жданов.

Солидарен с ним и Станислав Малигонов: «На неиспользуемые земли, скорее всего, придут крупные холдинги. На мой взгляд, это неплохо и правильно. В агрохолдингах другое понимание процессов, подход к сельхозпроизводству как к бизнесу, высокая заработная плата. И мелкому фермеру, возможно, выгоднее перейти на работу в холдинг, чем заниматься своим производством и нести убытки».

Несмотря на бодрые заявления чиновников, многие руководители сельхозпредприятий утверждают: мелкие фермеры и сельхозпредприятия начинают уходить из аграрного бизнеса. Люди не верят в перспективу развития, в то, что смогут получить адекватное вознаграждение за свой труд.

Неминуемо сокращение посевных площадей. У производителей не хватает оборотных средств на солярку, семена, средства защиты, удобрения, выплату заработной платы.

Александр Баранов, глава крестьянско-фермерского хозяйства и председатель Совета агропромышленного кластера Кемеровской области считает, что обрабатывать землю придётся так или иначе.

«Люди, которые работают в сельском хозяйстве, живут землёй, селом.

Высока социальная ответственность перед сельчанами, поскольку вариантов трудоустройства в деревнях мало. Если закроется сельхозпроизводство, сотрудники останутся без работы и без денег. Фермеры, предприятия вновь берут кредиты, займы, реализуют неиспользуемую технику и оборудование», — говорит Баранов.

«Те аграрии, кто сегодня не будет сеять, оставит землю под „парами“ или бросит в этом году, уже заранее банкроты, — эмоционально утверждает Станислав Малигонов.

— Как можно рассуждать, что нет денег на сев, если есть земля, за которой нужно ухаживать?!

Если хоть один год не ухаживать за землёй, она превратится в залежь. За „парами“ тоже нужно следить. Затраты на эти работы в Алтайском крае составляют примерно 5 тысяч рублей на гектар. Осенью фермер с этих полей не получит ничего, и на следующий год у него вообще не будет денег для проведения работ. Понятно, что ситуация сложная, финансовых средств недостаточно. Но нужно договариваться с компаниями, которые занимаются реализацией средств защиты растений, семенным материалом. Можно взять гибридные семена, которые дадут более высокую урожайность в сравнении с сортовыми. Их стоимость выше, но и урожайность также больше. Прогорают как раз те, кто старается сэкономить на всём».

По словам наших собеседников, у многих сельхозпроизводителей нет чёткого понимания зернового рынка. Не прогнозируется развитие ситуации в перспективе. С этим связаны и резкие колебания цен на определённые культуры, и перепроизводство. Большая часть хозяйств ориентируется на те зерновые, которые пользуются спросом в данный момент. Так, в Алтайском крае на протяжении нескольких лет не занимались выращиванием проса. Сегодня на рынке его стоимость колеблется в пределах 14-15 тысяч рублей за тонну. Но предложений от производителей нет.

Из технических видов производят продукты питания (растительное масло, сахар, патоки), лекарства и тому подобное

Сохраняется стабильный спрос на технические культуры: рапс, подсолнечник, лён, сою. И многие руководители хозяйств уже принимают решение либо начинать их посев, либо значительно увеличивать площадь возделывания. Приведёт ли это к обрушению цены после начала уборочной кампании? Никто не может дать однозначного ответа.

Для производителей выходов из сложившейся нестабильной ситуации на зерновом рынке может быть несколько. Диверсификация производства, выращивание как можно большего количества культур на обрабатываемых землях, развитие животноводства, глубокая переработка зерна, строительство элеваторов, поиск новых рынков сбыта. Но ни один из вариантов невозможен без государственного регулирования.

Китайский вариант

Китайский потребитель мог бы стать тем спасательным кругом, которого не хватает сибирским аграриям.

По мнению руководителя компании «Приоритет Сибирь», объёмы рынка Поднебесной таковы, что даже всего сибирского зерна не хватит, чтобы удовлетворить их потребности. Хотя логистика позволяет доставлять продукцию сибирских производителей пока только на центральные и северные территории КНР.

Выход на новый рынок сбыта может существенно повысить конкуренцию между сибирскими трейдерами и переработчиками, стабилизировать ценовую политику на зерновые.

«Казахстан спокойно экспортирует подсолнечник, рапс, чечевицу, пшеницу. Из сибирского региона этого экспорта нет.

На наше предприятие в Курьинском районе приезжают покупатели из соседней республики, скупают зерновые, у себя фасуют в мешки и продают китайцам!» — говорит Малигонов.

Большой минус этого огромного потенциального рынка в том, что в отличие от российских властей китайское сельхозруководство чётко контролирует и регулирует аграрную отрасль. Стоимость зерновых в КНР высока, тем самым государство поддерживает своих производителей. При этом в народной республике установлены ввозные пошлины на сельхозпродукцию, защищающие аграриев. Без активной помощи российского федерального и регионального руководства на китайский рынок не выйти.

Доход по осени не посчитают

Переходящая цена, сохраняющиеся запасы зерна, высокая закредитованность сельхозпроизводителей, затраты на уборочную кампанию не позволят ожить сибирскому рынку зерновых осенью без вмешательства государства. Независимо от урожайности, рост цен начнётся не ранее наступления 2019 года, когда часть сельхозпродукции растениеводства будет переработана.

По мнению главы КФХ из Алтайского края Сергея Данилова, при отсутствии интервенционных закупок могут разориться сотни фермерских хозяйств по всей Сибири. Сельхозтоваропроизводитель должен ощущать свою необходимость государству, обеспечивая продовольственную безопасность. Пока же аграрии сжимаются в расходах, переходя к экстенсивному развитию и надеясь на лучшие времена, говорит Данилов.