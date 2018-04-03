В Новосибирске начались проверки торгово-развлекательных центров. Представители органов прокуратуры и пожарного надзора на первые объекты вышли в пятницу, 30 марта. В Центральном округе Новосибирска были проверены «Галерея Новосибирск», торговый центр «Москва» и Центральный рынок. Также в первой десятке проверяемых объектов ЦУМ, «Бонанза» «Леруа Мерлен», «Эдем».

О массовых проверках всех российских торгово-развлекательных центров было объявлено после трагедии в Кемерове, где 25 марта сгорел ТЦ «Зимняя вишня». В пожаре погибло 64 человека. В рамках уголовного дела уже арестованы семь человек: бизнесмены, чиновники, охранник.

Расследование продолжается, но уже известно, что кемеровский ТЦ был построен и эксплуатировался с нарушением правил пожарной безопасности. Теперь все торговые центры проверят внепланово.

Комментируя ход проверки первого объекта для журналистов, заместитель государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Александр Матвеев пояснил, что кроме осмотра и проверки всех систем и пожарных выходов в каждом ТЦ будут изучать документацию.

«Проверка торгового центра проводится от подвала до крыши.

Это не только визуальный осмотр, но и проверка документации. Мы смотрим, как это здание строилось, проверяем, как его изначальное предназначение, выявляем, проводилась ли перепланировка и как она была оформлена. Этап проверки разбит на две части — анализ документальной части и визуальный осмотр. В этом здании мы сегодня будем обследовать каждый закуток», — сказал Матвеев.

В Новосибирске порядка 200 торговых центров. Примерно треть из них имеют детские игровые зоны, фудкорты, кинотеатры. Иногда собственники принимают решение об изменении расположения каких-то объектов — появляются новые арендаторы со своим инвентарём. Эксперты считают, что внеплановые проверки действительно могут быть полезны. В торговых центрах оценят текущую ситуацию: где, что изменили, добавили или загородили. Заместитель директора по технической эксплуатации здания ТРЦ «Галерея Новосибирск» Александр Афанасьев подтвердил, что в понедельник , 26 марта, после пожара в Кемерове, они закрыли у себя батутный центр. И добавил, что игровую детскую зону ещё раз оценят на предмет пожарной безопасности.

«В первую очередь мы решили комплексно проверить все свои противопожарные системы. Проверка прошла успешно. Детским игровым комнатам уделяем особое внимание. Речь идёт о сертификатах и документации на то оборудование, которое там применяется. Батутный центр мы закрыли, там имелись замечания к строительно-монтажным работам. Мы давали подрядчику время на устранение недостатков, но этого пока не сделано. Поэтому центр мы закрыли и принимаем меры к исправлению дефектов», — сообщил Афанасьев.

Несмотря на то, что прокуратура делает все проверки открытыми для СМИ, пока неизвестен вердикт даже по тем объектам, где проверка уже проведена. Результаты будут оглашены не ранее чем через две недели.

Ситуацию коротко прокомментировала помощник прокурора Центрального района Новосибирска Людмила Камаева.

«Документация будет проверена, будет подготовлена информация из отдела надзорной деятельности, — сказала Камаева.

— По результатам будет решён вопрос: есть ли основания для применения мер прокурорского реагирования или их нет.

До 13 апреля мы должны доложить о результатах проверки в прокуратуру Новосибирской области».

Добавим, что пожар в кемеровской «Зимней вишне» стал поводом для предложений (на уровне Госдумы) пересмотреть требования к строительству и внутренней организации ТЦ. В частности, предлагается размещать игровые зоны и кинотеатры не выше первого-второго этажа. Пока это только обсуждается.

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Не парализовать бизнес

Власти некоторых регионов выражают озабоченность тем, что контрольные мероприятия могут пагубно сказаться на деловой активности. В Алтайском крае губернатор региона Александр Карлин поручил создать рабочую группу, которая будет вести мониторинг всех контрольных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей.

По словам Карлина, которые цитирует официальный сайт региона, ситуация осложняется тем, что контрольными полномочиями обладают сразу многие органы власти федеральной подчинённости, а также на уровне региона и в муниципалитетах.

«Информация обо всех проверках на объектах с массовым пребыванием людей должна обобщаться, анализироваться. При необходимости следует оперативно готовить обращения в органы прокуратуры, в контролирующие ведомства федерального уровня. <...> Попрошу чётко организовать работу таким образом, чтобы не создавались ненужные препятствия в работе бизнеса и неудобства для граждан, которые посещают торговые, развлекательные центры <...>», - сказал Александр Карлин.