Кабель под ревизией

В Новосибирске началась ревизия линий связи подвешенных на опорах предприятий «Горэлектротранспорт» и «Горсвет». Свои данные в муниципалитет должны были подать все телекоммуникационные компании. Ревизия нужна, чтобы понять, возможно ли в Новосибирске улучшить вид центральных улиц, убрав кабели под землю.

Мысль о том, что в городе нужно пересмотреть подход к размещению линий связи, звучала на разных уровнях, но не очень громко. Акцент на данном вопросе был сделан главой региона Андреем Травниковым во время визита в Новосибирск Министра связи и массовых коммуникаций РФ. После этого в муниципалитет прошло совещание, участие в нём приняли практически все операторы связи и провайдеры, которые тянут свои кабели по воздуху. Стороны признают, что быстро изменить картину не получится. В Новосибирске долгие годы не было альтернативы, все цеплялись к столбам, обрисовал ситуацию заместитель директора макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК Дмитрий Васильев.

«Изначально всё развитие всех сетей связи строилось таким образом: все линии прокладывались по опорам электротранспорта и жилым домам. Подземная структура у нас, во-первых, слабо развита, а во-вторых, принадлежит Ростелекому — одному из операторов, который тоже занимается предоставлением услуг связи. На определённом этапе развития никого (сторонних провайдеров — прим. Сиб.фм) не пускали в кабельную канализацию, — объяснил Васильев. — Сейчас ситуация меняется, но у всех операторов сети уже развиты. Все кабели уже висят, и, безусловно, опоры — это один из наиболее возможных, быстрых и эффективных и способов подвески кабеля».

Обязать уйти под землю участников рынка пока не могут. В муниципалитете и профильных ведомствах считают, что должен сработать фактор экономический. В Новосибирске, напомним, аренда столбов — одна из самых дорогих в стране. Сиб.фм уже рассказывал о противостоянии телекоммуникационных компаний и МУП «Горэлектротранспорт», который назначил такую цену — 622 рубля 82 копейки за один столб в месяц. Провайдеры считают, что цена завышена минимум в три раза.

Светлана Князькова, начальник отдела новосибирского УФАС, сообщила, что позиция УФАС совпадает с мнением представителей компаний.

«Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в установлении высокой цены за право размещения линий связи и других конструкций на ЛЭП, находящихся в оперативном управлении „Горэлектротранспорта“», — сказала Светлана Князькова.

Предприятие «Горэлектротранспорт» сейчас оспаривает решение. Идут суды. Место зацепа одного кабеля на одном столбе по-прежнему стоит 622 рубля с копейками. С такими ценами прокладка кабеля по воздуху обходится операторам в 10-12 тысяч за один километр. Проложить кабель под землёй — 4,5 тысячи рублей за километр. Вроде выгода очевидна, но компании не торопятся менять подход.

«На самом деле, перенос инфраструктуры —это очень дорогостоящее предприятие, — говорит Дмитрий Васильев. — Для небольших компаний это миллионы рублей, а для крупных — уже сотни миллионов рублей. Надо не просто положить кабель в эту самую канализацию, надо ещё обеспечить выходы из неё в каждое жилое здание, то есть, по сути, делать вводы каждый раз. Это всё равно, что построить новую сеть по более дорогой технологии, чем есть сейчас».

Но вместе с этим телекоммуникационные компании считают, что нагромождение кабелей — это действительно некрасиво, надо пробовать их убирать, и разделяют предложение муниципалитета начать работу с Красного проспекта и улицы Советской. Сейчас во многих крупных российских городах началась такая работа. Но есть и другие примеры. Заведующий кафедры линии связи СибГУТи Николай Горлов рассказал о том, что для решения вопроса порой достаточно политической воли.

«Я часто бываю в Екатеринбурге, там кабели, которые были подвешены на опорах электросети и контактной сети электротранспорта, уже полтора десятка лет как убрали, — сказал Горлов, — это было указание сверху, распоряжение губернатора и мэра».

Возвращаясь к Новосибирску, добавим, что на анализ всех данных и подсчёт возможных затрат уйдёт порядка двух месяцев. После муниципалитет и провайдеры решат, будут в центре города закапывать кабели под землю или нет.