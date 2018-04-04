Срезались в Dota

Чем лучше контрить тиника и как правильно применить блинк даггер? Что такое непробитие и чем оно опасно, когда у тебя есть преимущество перед врагом? Киберспортсмены Сибири знают ответы на эти и многие другие вопросы. Но какая из команд знает своё дело лучше?Для того, чтобы это выяснить, «Ростелеком» организовал киберспортивный фестиваль «Кубок „Ростелекома“ — 2018». Корреспондент Сиб.фм побывал на гранд-финале, чтобы одним из первых узнать, кого стоит называть настоящим профессионалом киберспортивной арены Сибири.

Фестиваль ставил своей целью выяснить, кто является настоящим чемпионом в играх Dota 2 и World of Tanks. Обе игры довольно известные, имеют большую аудиторию и свою собственную богатую киберарену. Это всевозможные российские, континентальные и всемирные соревнования. Мир игр, которые сейчас можно причислить к разряду киберспортивных, увеличивается с каждым годом: Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая, к слову, обогнала бывшего лидера по игрокам Доту, и многие другие.

С киберспортом меня связывают давние дружественные отношения. Я рос на играх вроде Quake, Warcraft 3 и Starcraft. Первая ввела такое понятие, как киберспорт, а также подарила мне первые незабываемые эмоции — страх от неожиданно выскакивающего из угла противника и несравнимое удовольствие от стрельбы из любимой ракетницы.

Что до Warcraft’а, то именно с него началась история Доты.

Изначально разработанная на графическом движке Warcraft DotA Allstars с 2005 года набрала огромную популярность среди игроков, поэтому выход сиквела, как это бывает с фильмами, был очевиден.

Так в 2013 году состоялся выпуск Dota 2. Сейчас в Доту играет более 700 тысяч человек, и их количество за редкими исключениями стабильно прирастает. Поэтому неудивительно, что первой дисциплиной для состязаний была выбрана именно она.

Уже на подходе к МФК «Сан-Сити», где и проходил турнир, наблюдалось заметное оживление. Геймеров легко вычислить, особенно если знаешь, что сегодня за мероприятие: они чаще всего приходят группами по два-четыре человека, переговариваются на мало понятном сторонним слушателям сленге и, как правило, молоды.

— Да тут дотан ребята будут катать...

— Ну и он на меня под смоуком вылетает и шотает, — говорит парень в кожаной куртке и с длинными волосами, обращаясь к своему короткостриженому товарищу.

На четвёртом этаже собралась масса народа, кто-то обедал в соседних кафе, но с интересом следил за происходящим. А интересного организаторы подготовили немало: помимо трансляции игр, работало множество площадок и для гостей. 3D-фотозона, соревнования в FIFA и зубодробительные драки Mortal Kombat, косплей-конкурс, виртуальная реальность от партнёров события «е2е4» — всё это бесплатно, и желающих находилось много. Первая таблица мини-чемпионата по «Морталу» и «Фифухе» заполнилась за считаные минуты, а люди продолжали подходить и записываться. Но больший интерес, конечно, привлекала основная сцена, на которую вышли команды.

Перед турниром «Ростелеком» предоставил своим абонентам игровые бонусы. Если у вас подключён специальный тарифный план «Игровой», то вы получите элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», прокачанный на полную экипаж, специальный навык «Боевое братство» и слот в ангаре. Кроме того, в тарифе действуют дополнительные опции, позволяющие получить больше халявных предметов: при подключении опции «Фогейм» пользователи тарифа «Игровой» получают welcome-бонус и игровые преимущества в различных MMO-играх: Lineage 2, Blade and Soul и шутере Point Blank.

Мероприятие открыл вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. Он пожелал командам удачи и красивых побед.

— Киберспорт стал частью жизни молодых и активных людей.

Для «Ростелекома» как цифрового провайдера важно говорить с ними на одном языке, понимать их интересы, ведь именно эти ребята станут двигателями цифровой экономики в нашей стране, — чуть позже рассказал Николай Зенин. — Поэтому так важно поддерживать молодых стратегов, развивать их компетенции: скорость принятия решений, стратегическое мышление, гибкость, умение критически оценивать и находить выход из любых ситуаций. Я надеюсь, что наши ежегодные турниры позволят участникам совершенствоваться и расти дальше.

Teamwork моей мечты

Более пятисот человек (108 команд Dota 2 по пять игроков каждая) участвовали в отборочных боях на протяжении двух недель. За это время матчи набрали более 30 тысяч просмотров по всей России. В итоге в финале по Dota 2 встретились KTS_pro и Arena Guardians. Чтобы одержать победу, одной из команд нужно было выиграть на двух картах.

Уже с первой игры Arena Guardians показала преимущество командной работы: поддержка всегда была поблизости, исцеление и телепорты позволяли сохранять давление на линиях противника. Но в мидгейме ситуация изменилась: пара проигранных тимфатов позволили КТСам набрать необходимое преимущество, чтобы развернуть игру в свою пользу. На этом этапе их команда стала лучше координироваться и за счёт эффективного роаминга (передвижений с одной линии на другую) окончательно разгромила соперника.

— Я сам играю с трёх лет. У моих родителей был компьютерный клуб, так что начинал с первой доты и Counter Strike. Команда соперников нам попалась достойная, но, мне кажется, мы были чуть техничнее в замесах, — считает Павел SpeedMan Мануилов, игрок из команды KTS_pro.

На вопрос, почему он выбрал именно киберспорт, Павел с улыбкой ответил, что получает удовольствие не только от игры, но и от возможности обыграть соперника.

— Турнир — это здоровская возможность выложиться на полную.

Организация фестиваля суперская, играть приятно. Необычно чувствовать такую отдачу от зала, когда за тебя все болеют, хлопают в ладоши и радостно кричат, — заметил он.

По словам руководителя проекта SFG.Cybersport, соорганизатора «Кубка Ростелекома» Романа Кунцевича, бесперебойная работа интернет-соединения — основа подготовки подобных мероприятий. «Любой киберспортсмен знает, насколько сильно инциденты с сетью влияют на исход матчей. С „Ростелекомом“ мы регулярно проводим турниры различного уровня, ведь нужно всегда быть уверенным в том, что техническая сторона организации будет под контролем», — отметил Роман Кунцевич.

Вторая игра успехом для КТСов не обернулась: изначально были допущены некоторые ошибки, не позволившие команде полностью раскрыть потенциал своих героев. А извлёкшие урок из прошлой игры Arena Guardians стали доставать одиноких игроков КТСов, убивая их под одному, обеспечив себе перевес по золоту и опыту, а также по взятым объектам на карте — башням и баракам. Благодаря тимворку и стремительным врывам Arena Guardians стали чемпионами «Кубка „Ростелекома“ — 2018» в дисциплине Dota 2.

В соревновании по World of Tanks за победу боролись две команды — Zavod Crew и UKNOW. Здесь матчи проходили гораздо быстрее, так как Wargame, издатель «Танков», позиционирует игру как динамичную арену для быстрых боёв. С первых же минут два танка команды Zavod’а выбыли из игры, а UKNOW захватили стратегические позиции на пригорках, постоянно давя на оппонентов. Во втором раунде команда UKNOW уступила команде Zavod’a, теряя всех игроков буквально за пару минут.

— Я играю с самого выхода World of Tanks. Меня привлекает в игре возможность узнать историю, а также реалистичность боёв. Очень часто бывает так, что выехали на трёх танках против двоих, и одно непробитие играет ключевую роль, оставляя вас в минусе, несмотря на преимущество, — пояснил особенности игры Эдуард TheEdi Галиуллин.

Он также отметил, что бои и дальше должны быть напряжёнными.

— Команда соперников нам попалась не простая. Мы уже сталкивались с их коллективом на отборочных и в тяжелейшем бою проиграли 3:2. Надеюсь, что каждый из нас покажет мастер-класс, благо организаторы подготовили отличную площадку для соревнования, — рассказал Эдуард, улыбаясь.

В зале тем временем оживление: люди искренне болели за любимых игроков, и каждый удачный выстрел сопровождали одобрительными вскриками и хлопками в ладоши. Посмотреть действительно было на что: вот два танка сошлись дуло к дулу, пытаясь пробить броню, там средний танк пытался с холма подстрелить захватывающих флаг противников.

Очередной красочный бой подходил к концу, победа принесла UKNOW чемпионство в финале «Кубка „Ростелекома“ — 2018» и денежный приз. За первые места в доте и «Танках» команды получат по 20 тысяч рублей. Без призов не остались и зрители: всё мероприятие ведущие проводили разные конкурсы, во время которых были разыграны сотни призов от компании «Ростелеком».

Кажется, что Николай Зенин прав, и киберспорт действительно ждёт большое будущее. И неважно, во что ты играешь: в доту или «Лигу легенд», в World of Tanks или War Thunder — если ты хочешь в будущем поучаствовать в турнирах, то необходимо уже сегодня тренировать свой скилл. И в этом могут помочь полезные бонусы от «Ростелекома» в специальном тарифе для геймеров.