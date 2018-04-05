Курс на вытрезвление

После того, как в 2011 году российские медвытрезвители прекратили своё существование, в Новосибирске стали чаще задумываться об их возрождении. Этот вопрос был вновь поднят в конце марта депутатами заксобрания Новосибирской области. Начальник областного управления полиции Юрий Стерликов предложил взять пример с Татарстана и Башкортостана, где вытрезвители продолжают функционировать при поддержке органов самоуправления. Может ли сработать такая схема в нашем регионе и как сейчас работают с нетрезвыми гражданами, выяснял корреспондент Сиб.фм.

Дело Минздрава

Ещё несколько лет назад пьяными гражданами плотно занималась милиция: патруль забирал их из общественных мест и доставлял в медицинские вытрезвители, где те находились, пока не приходили в себя. В Новосибирске таких учреждений насчитывалось 11 (по одному в каждом районе, а в Советском функционировали сразу два вытрезвителя).

Фотография Сергея Жигальцева

Но в октябре 2011 года на общегосударственном уровне было принято решение о закрытии всех медвытрезвителей страны, а обязанности по вытрезвлению возложили на Минздрав. Правоохранительные органы в этот процесс тоже вмешиваются — тогда, когда пьяный ведёт себя чересчур агрессивно. В остальном же подвыпивших граждан забирает и без того загруженная скорая помощь.

Фотография Сергея Жигальцева

Вместо 11 вытрезвителей для новосибирцев в алкогольном опьянении теперь функционирует токсикологическое отделение в Городской клинической больнице № 34.

Там всего две кушетки, и экстренным пациентам приходится соседствовать с теми, кого туда доставили на вытрезвление.

«Это целая проблема, о которой действительно нужно говорить, так как просто ужасно передавать полномочия по обслуживанию этих алкоголиков скорой помощи, — эмоционально поделилась один из врачей СМП в Новосибирске на условиях анонимности. — Если к нам поступает такой вызов, то выезжает в первую очередь реанимационная бригада, а её обслуживание ведь очень дорогое! Но если бригада занята, то вызов принимает обычный линейный фельдшер — он, как правило, один. А пациенты попадаются буйные, дерутся, ругаются матом, бьют оборудование...

Случались инциденты, когда доставалось и нашим фельдшерам».

Осложняют работу скорой и нецелевые вызовы, связанные с нахождением пьяного в общественном месте: «Некоторым даже сложно подойти, поинтересоваться у человека, нужна ему помощь или нет, пьяный он или ему просто плохо стало. Вызывают и исчезают, а за то время, пока мы едем, пьяный может и уйти. Приезжаем по адресу, а там никого».

Первый вытрезвитель в России открылся в начале XX века в Туле — 7 ноября 1902 года

"Иногда, если человека удалось растолкать, показаний к госпитализации нет — хронический алкоголизм, но сам он до дома не дойдёт — мы звоним родственникам. Дожидаемся, пока они приедут и заберут его. Но бывает, что и не ждём. Проконтролировали, как он шаткой походкой до автобусной остановки идёт, и уезжаем. Ну а что делать? Нас ждут пациенты, нельзя время терять«,— добавляет её коллега из скорой.

А как у них?

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по региону, полковник внутренней службы Сергей Щекотин считает, что Новосибирску медвытрезвители нужны, причём как можно скорее.

«Тем более у нас есть опыт других регионов, где уже приняты решения по таким учреждениям на уровне субъекта РФ, не дожидаясь федерального закона. Этот опыт можно смело изучать и применять уже к нашей области», — поясняет он.

Говоря о других регионах, Сергей Щекотин имеет в виду Татарстан, где вопреки принятым государством мерам работают вытрезвители (девять в различных районах республики).

Фотография c сайта flickr.com

Эти центры временного содержания нетрезвых жителей республики выполняют прежде всего социальные функции: человек может отлежаться, прийти в сознание, отогреться. Но и медики там тоже имеются на экстренный случай.

Другой вопрос — кто будет финансировать подобные социальные центры.

В настоящее время медвытрезвители в их классическом понимании продолжают функционировать в Белоруссии, Казахстане, Чехии, Польше и Швеции

И если в Республике Татарстан деньги для этого в бюджете имеются, то в казне Новосибирска и области таких средств пока не находится. А значит, перспективы появления в нашем регионе хоть вытрезвителей в их классическом понимании, хоть современных центров реабилитации пока остаются туманными.

Альтернатива есть

Решение этой проблемы главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов видит в негосударственных организациях: «Это должен быть муниципальный заказ, который наши органы власти передадут негосударственным компаниям, а те в свою очередь возьмут на себя обязательства по оказанию именно социальных услуг. Не медицинских. Причём вплоть до того, чтобы сделать пациенту массаж, постирать одежду, вызвать родственников. Но, конечно, за деньги уважаемого пациента».

Фотография Сергея Жигальцева

Специалист подчёркивает, что обязательства с медиков ни в коем случае не снимаются.

Если подвыпивший получил травму в драке, то его доставляют в приёмный покой.

«Сдерживающие факторы у этого проекта, конечно, имеются, — тут же добавляет нарколог. — Главное, кто возьмёт на себя такую ответственность? По какому порядку будут финансироваться учреждения? Что с законодательством? Закон о психиатрической помощи тут не работает, поскольку больной не представляет угрозы для себя и окружающих. Вот если он обездвижен и замерзает, то да, его доставляют в лечебное учреждение».

Фотография Сергея Жигальцева

Сомнения врача-нарколога разделяет и медицинский адвокат, член адвокатской палаты НСО Юлия Казанцева: «Процедура появления медвытрезвителей в Новосибирске и в стране в целом всё ещё не прописана, и неизвестно, как она будет прописана, не будет ли злоупотреблений в этой сфере.

Основной круг вопросов: как определить, „достаточно“ ли пьян человек для помещения в вытрезвитель?

Будет ли установлен критерий по промилле? Будет ли проводиться экспертиза, определяющая степень опьянения гражданина?»

Новосибирская область занимает 22-е место в «Национальном рейтинге трезвости регионов — 2017». Самым пьющим регионом рейтинга оказалась Магаданская область (85-е место)

Оказанием одних социальных услуг в будущих учреждениях, по её словам, не обойтись, поскольку понадобится привлечение врачей для наблюдения за пациентами. А это значит, придётся получать лицензию на медицинскую деятельность. Всё это ведёт за собой другие вопросы: может ли пациент давать согласие на медицинское вмешательство (пока же это возможно лишь в экстренно необходимых случаях)? Как будет осуществляться оплата за услуги, не входящие в ОМС?

Как подытожила юрист, предложения о создании в России вытрезвителей вносились в Госдуму, но так и остались на стадии обсуждения законопроекта.

Из больницы в вытрезвитель

С какими трудностями сейчас приходится сталкиваться токсикологическому отделению 34-й городской больницы, взявшей на себя всю ответственность за пьяных новосибирцев, красочно описала врач скорой помощи.

«Во что сейчас превратилось это отделение в 34-й — это надо видеть!

Настоящий вытрезвитель, иной раз невозможно зайти в комнату для промываний, — возмущается она. — Какой там концентрированный запах стоит! Пациенты буянят, пытаются курить, бьют окна. Там уже целых окон не осталось, пришлось решётки ставить. Иной раз обычным пациентам приходится отсиживаться в коридоре, чтобы не пересекаться с пьяными.

Фотография Сергея Жигальцева

Но рядом находятся ещё кабинеты кардиолога и невролога, так что они тоже вынуждены терпеть такое соседство. Но ничего не поделаешь, больница на весь город одна, поэтому абсолютно всех нетрезвых граждан везут на левый берег».