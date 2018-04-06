Беспощадный сбор

Правительство РФ с 1 апреля 2018 года серьёзно повысило ставки утилизационного сбора на ввозимые иностранные автомобили. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров. Новый скрытый налог уже сказался на стоимости японских и корейских авто, которые весьма популярны в Сибири. Сиб.фм пообщался с игроками рынка и узнал, насколько увеличилась цена таких авто и как изменились предпочтения покупателей.

«Юрикам» дорого, «физикам» тоже

В связи с тем, что повышение утилизационного сбора коснулось только тех машин, которые оформлялись на юридические лица, ситуация на авторынках до конца не ясна.

Директор омской компании «Азия Импорт» Павел Родин рассказал о том, как обстоят дела на авторынке после нововведения в законе. Компания специализируется на поиске, подборе, покупке и доставке автомобилей из Японии и Кореи, а также подбором авто на вторичном рынке в РФ.

«На 150 тысяч рублей подорожали только те машины, которые сейчас идут из Японии.

Закон подразумевает повышение коэффициентов утилизационного сбора; пересмотр перечня транспортных средств, в отношении которых взимается сбор; внесение коэффициентов для ТС 2017 года выпуска

На вторичном рынке авто тоже подорожали, но в среднем на 50 тысяч рублей», — говорит собеседник Сиб.фм.

В список поднятого утилизационного сбора попали такие популярные в России японские автомобили в возрасте от пяти до семи лет, как Toyota Prius, Toyota Prius Alpha, Toyota Wish, Toyota Isis, Toyota Corolla, Toyota Allion, Nissan Serena и Nissan Lafesta, Honda StepWagon, Honda Streem, Honda Freed — на них утилизационный сбор повысился на 150 тысяч рублей. В среднем их цена была 700-800 тысяч рублей вместе с доставкой.

Сейчас в большинстве случаев утилизационный сбор в России более чем в два раза превышает стоимость автомобиля в Японии.

Некоторые клиенты заказывают на физическое лицо машины в возрасте трёх-пяти лет. Это значит, что машина на таможне оформляется непосредственно на клиента, и в ПТС он будет первым хозяином авто, рассказывает собеседник и прогнозирует коррекцию цен на внутреннем японском рынке.

«По нашим прогнозам, к концу апреля в Японии автомобили будут дешеветь, ведь такой, как раньше, конкуренции уже не будет.

Люди не готовы платить больше суммы, поэтому цена продажи автомобилей в Японии будет падать. Это касается именно тех машин, которые раньше оформлялись на юридические лица, — предполагает Родин. — Соответственно, у нас здесь цена выросла на 150 тысяч рублей, а на некоторые авто закупочная цена в Японии упала на 50 тысяч рублей. В совокупности в России машины подорожают примерно на 100 тысяч рублей. Конечно, небольшая часть клиентов омского авторынка отсеялась из-за существенного повышения цены авто, но в целом картина не изменилась. Покупателей не стало ни больше, ни меньше».

Фотография с сайта pixabay.com

Родин также считает, что машины из Японии возить в любом случае будут. В среднем зафиксируется подорожание авто на 80-100 тысяч рублей.

Пришлось изменить вкусы

Ещё один специалист по японским автомобилям, новосибирец Алексей Лебедзь, занимается подбором и доставкой качественных авто прямо с японских аукционов в Новосибирск.

Фотография с сайта wikipedia.org

Лебедзь тоже считает, что на рынке существенно ничего не изменилось.

По мнению эксперта, рынок перестраивается.

Базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей, а для грузовика или автобуса — 150 тысяч рублей. В зависимости от объёма двигателя, года выпуска и класса автомобиля при расчёте используются повышающие коэффициенты

Те, кто искал машины, на которые поднялся утилизационный сбор, обратили внимание на другие модели или марки, которые почти не подорожали. Соответственно, некоторые модели просто потеряли актуальность, а некоторые, наоборот, приобрели.

«Сбор вырос на 90 % на машины с двигателем 1,8-2,0 литра. Теперь машины с таким двигателем 2011-2013 года выпуска почти не заказывают, а все, кто ищет, на данный момент переходят на другие марки и модели. Удорожание составило в среднем 140 тысяч рублей», — поясняет Лебедзь.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что повышение цен на авто с пробегом из Японии в абсолютных цифрах примерно одинаково для всех городов Сибири.

В чём причина?

Для чего же был повышен утилизационный сбор? Целью повышения ставок, как отметили в правительстве, является «создание условий для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов». Но есть и другие точки зрения.

Известный автоэксперт Игорь Можаретто довольно откровенно высказал свою точку зрения Российской газете:

«Вообще не надо было этого сейчас делать, нельзя всё время думать о том, как наполнить бюджет. Из-за неграмотных действий правительства может загнуться наметившийся подъём», — отметил он.

Фотография с сайта pixabay.com

Комментируя заявленные цели индексации, Моржаретто заявил, что они не имеют ничего общего с реальностью.

«Эти сборы — замаскированный налог.

Сбор для новых легковушек с моторами объёмом до литра увеличился с 1,42 до 1,65, для машин старше трёх лет — с 5,3 до 6,15, с двигателем один-два литра — с 2,21 до 4,2. За новую машину сбор будет не 44,2 тысячи рублей, а 84 тысячи рублей.

Потому что нет никакой целевой программы утилизации автомобилей. Все эти деньги идут в бюджет, где растворяются в общей массе. Они никогда не идут на утилизацию. И для рынка это вредительство», — подчеркнул эксперт.

Справка

В 2012 году в целях охраны окружающей среды, а также жизни и здоровья людей от вредного воздействия эксплуатации автомобилей, был введён закон, обязывающий покупателей или производителей транспортных средств, ввозимых или произведённых на территории РФ, уплатить утилизационный сбор.

Утилизационный сбор может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией. Он платится один раз за время существования транспортного средства.

Инфографика Надежды Максиной