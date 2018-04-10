Встретились и понеслось

Вот-вот на дорогах Новосибирска начнутся съёмки весёлого фильма о случайной встрече и приключениях двух повзрослевших одноклассников. В картине будет место вечным ценностям, каверзным случайностям, глубоким диалогам и маркетинговым ноу-хау. А ещё там может быть ваша реклама. Режиссёр фильма, основатель кинокомпании VOLKI FILM Маргарита Волкова рассказала корреспонденту Сиб.фм, как делать классное кино вдали от «Мосфильма».

Проект «Бла-бла кар» находится на стадии предпродакшена. Утвердили основной состав актёров. Будут ещё пробы на второстепенные роли, но большая часть команды уже готова работать. Две ведущие роли исполнят профессиональные актёры из Новосибирска. Имена пока секрет. По убеждению режиссёра, они ярко проживут эту историю.

«Благодаря тому, что ребята очень много постановок отработали на театральных подмостках в паре, между ними есть абсолютно потрясающая „химия“, кроме того они давно дружат и это идеально для работы в этой картине», — поделилась своим мнением режиссёр картины Маргарита Волкова.

Команду VOLKI FILM чаще всего собирают под задачи для каждого проекта. По признанию Маргариты, в Новосибирске работают отличные специалисты, и сложилось так не без бурного развития коммерческого продакшена. Среди них у кинокомпании Волковой появились «свои люди», которые участвовали во многих её коммерческих проектах: композиторы, мультипликаторы, которые смогут сделать классные заставки и моушн.

«Благодаря обучению в Лос-Анджелесском New York Film Academy и стажировке в передовой столичной кинокорпорации „Русская Фильм Группа“ я познакомилась со специалистами мирового уровня, например с ребятами, которые рисовали медведя для „Выжившего“ с Леонардо Ди Каприо, поэтому, если мне когда-нибудь понадобится графика такого уровня, то это реально, тем более что большинство специалистов работают на фрилансе и дистанционно», — говорит режиссёр.

График съёмок «Бла-бла кар» распланирован на 10 дней по восемь часов. Команда VOLKI FILM решила заложить временной запас, так как сибирская весна — это дополнительный риск.

«Возможно смены удастся подсократить, если сложится с погодой, потому как большая часть съёмок будет на натуре, а не в павильоне на „зелёнке“.

В любом случае, спешка не приводит ни к чему хорошему, а мы хотим сделать действительно классный фильм, который взорвёт You Tube и станет успешным примером взаимодействия сибирского бизнеса и регионального кино» — говорит Волкова.

Реклама в кино — очень благодатная тема. Она никогда не потеряет актуальности. К участию в кино стоит присмотреться малому, среднему и прочему бизнесу. Такие инвестиции могут дать намного больше, чем консервативные рекламные инструменты.

«Мы живём в эру экономики впечатлений и последние несколько лет передовые компании ищут новые формы для общения со своей аудиторией, в том числе посредством синергии бизнеса и искусства.

В 2017 многие бренды создавали зрелищные инсталляции и перфомансы, фотографиями которых сам бог велел поделиться в социальных сетях. В России тоже началась эта волна.

В прошлом году, например, Uniqlo создал в своём московском флагманском магазине специальную зону, посвященную партнёрству своего бренда с Музеем современного искусства „Гараж“, где можно полистать книги и журналы об искусстве, а также послушать лекции о культуре и моде. Наша короткометражка — это как раз именно такой вариант для эффективного и нескучного общения со своей аудиторией. Если реклама на ТВ — это в большей степени информирование, например, о свойствах товара, то product placement в кино — это более тонкие задачи, присоединение к ценностям, заявленным в сюжете и, по сути, к ценностям своих потребителей», — делится своим мнением Волкова.

Бизнес разбирает места не только в комедийной короткометражке «Бла-бла кар». Сейчас в работе у Маргариты есть ещё несколько сценариев. Например, полнометражная драма «МАТЬ», над которой она уже несколько месяцев работает с хакасскими патнёрами. Это эмоциональная масштабная картина, призванная обратить внимание мирового киносообщества на региональное кино. У режиссёра Волковой уже пять короткометражных фильмов, в том числе «Вера», который попал в параллельную программу Каннского фестиваля Short Film Соrner. Согласитесь, неплохой аргумент для инвестора — помимо миллионов просмотров в интернете, продемонстрировать свой бренд на крупнейшем мировом кинофестивале?

Что до сюжета готовящейся картины — никаких спойлеров. Даже название «Бла-бла кар» пока рабочее. Режиссёр интригующе рассказывает, что инициирующим событием, как и в любой хорошей истории, будет крах планов. Герой по стечению обстоятельств должен будет отменить всё, что наметил и двинуться в сторону своей бывшей жены. По пути он встретит одноклассника. И начнётся road movie.