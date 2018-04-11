Биржи в пике

Рынок акций российских компаний пережил самое значительное падение за последние несколько лет. В понедельник, 9 апреля, падение индексов РТС и Московской биржи достигло 9-11 %, правда, во вторник 10 апреля произошла некоторая коррекция (падение составило 6-8,5%) При этом мировые площадки стабильны, растет и цена на нефть.

Лидерами падения выступают бумаги «Мечела» (-31,5%), RUSAL (-30%), En+ (-21,2%), «Россетей» (-16,9%), «Норникеля» (-15,6%), ПАО «Полюс» (-14,6%), «Распадской» (-14,5%), Сбербанка РФ (-13,8%, «префы» теряют 13%), АФК «Система» (-12,5%), «НОВАТЭКа» (-10,8%), «ФСК ЕЭС» (-10,7%), «Роснефти» (-10,7%), ВТБ (-10,3%), «Газпрома» (-8,4%), «Магнита» (-8%), сообщает Интерфакс.

Компания UC Rusal ​Олега Дерипаски даже предупредила о возможности технического дефолта. В понедельник, 9 апреля, она разместила соответствующее сообщение на Гонконгской фондовой бирже.

После такого информационного повода акции структуры, принадлежащей российскому бизнесмену подешевели еще на 41 %.

МосБиржа в понедельник, 9 апреля, и во вторник, 10 апреля, провели дискретные аукционы по обыкновенным акциям ПАО «Мечел» и UC RUSAL. Такая мера связана с падением цены акций более чем на 20 % в течение 10 минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, сообщается в релизе торговой площадки.

По мнению экспертов, которых опросил Интерфакс, сильное падение российского рынка акций связано прежде всего с антироссийскими санкциями, которые ввели США. В минувшую пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о том, что после консультаций с Госдепом ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года «кремлевского доклада», который является реализацией принятого в США в начале августа 2017 года закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA), сообщается в релизе Минфина США.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в чёрный список американского Минфина попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг.

Второй инцидент, который повлиял на фондовый рынок — внезапный удар по сирийской авиабазе «Тифор» (Т-4), который произошел в понедельник, 9 апреля. С самого начал было непонятно, кто нанес ракетную атаку по авиации САР.

США сразу открестились от причастности к агрессивным действиям.

Позднее выяснилось, что восемь ракет по объекту были выпущены с ливанской территории авиасилами Израиля.

Эксперты, опрошенные Интерфаксом считают, что ситуация, складывающаяся в Сирийской арабской Республике может потенциально угрожать военным столкновением России и «ряда других заинтересованных стран».

Кроме того, США обвинили сирийские правительственные войска в химической атаке в городе Дума под Дамаском, а также возложили ответственность на поддерживающие режим Башара Асада Россию и Иран. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в твиттере написал, что Путин в ответе за «животное» Асада, а Боссерт пригрозил ракетами, сообщают Вести.

Помощник Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт в связи с утверждениями о применении отравляющих веществ в городе Дума под Дамаском не исключает нанесения США ракетного удара по Сирии. По словам Боссерта, в Вашингтоне «видели фотографии этой атаки», и «изучают информацию» о ней.

Экономическую обстановку, связанную с падением акций ведущих российских компаний, прокомментировали вчера 10 апреля вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Цитаты приводит ТАСС.

Правительство будет способствовать сохранению стабильной работы попавших под санкции США компаний.

Об этом заявил на Московском биржевом форуме вице-премьер Аркадий Дворкович. Он добавил, что введенные ограничения создали на рынке значительную неопределенность для инвесторов. США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов и связанных с ними компаний.

Фото с сайта kremlin.ru

«У нас остается достаточно небольшое число сильных, ведущих компаний, которые определяют лицо российской экономики. И удар по любой из групп компаний — это, конечно же, удар по экономике в целом, просто в силу размера экономики, размера каждой группы компаний. Так что чувствительность к подобного рода недружественным шагам с какой-либо стороны, конечно, высокая. Тем не менее, мы и в предыдущем цикле, связанном с санкциями, связанном с падением цен на нефть, находили инструменты, находили способы стабилизации ситуации, решения данных проблем, и не сомневаюсь, что найдем и сейчас».

Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности России в текущих условиях. Об этом заявила на Московском биржевом форуме председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что введение санкций США вызвало волатильность и неопределенность на рынке, но российская экономика сможет адаптироваться к новым условиям.

«Те события, которые произошли в пятницу, естественно, они вызывают коррекцию рынков, мы ее наблюдаем. Как в таких случаях бывает, в первые дни после события наблюдается повышенная волатильность. Для участников рынка не совсем понятны последствия и границы этих последствий, идет осмысление. Нужно некоторое время для адаптации и финансовой сферы экономики к этим изменившимся внешним условиям, и я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются. У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. Сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры».

Фото с сайта wikipedia.org

Отметим, что 10 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что ситуация в экономике России остается стабильной

«Я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом.

В частности, как известно, начался рост валового внутреннего продукта, он не такой быстрый, наверное, как все бы мы хотели, тем не менее он очевидный, он ощутимый, и наша задача, конечно, его поддержать. На абсолютно низком уровне находится инфляция, что даёт возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач.

Низким является объём государственного долга, и внутренних заимствований, и внешнего долга, что также позволяет нашей экономике стабильно развиваться. Хотел бы также констатировать, особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объёме исполнены социальные обязательства» — приводит слова Медведева официальный сайт президента РФ.