«Запилиться» в Зазеркалье

Диггер (от англ. digger — копатель) — исследователь искусственных подземных убежищ и сооружений. В последнее время, впрочем, термин приобрел более широкий смысл — диггеры пробираются на крыши, промышленные объекты и другие места, вход в которые обычно закрыт для простых людей. Несмотря на то, что Новосибирск относительно молодой город, поле для деятельности диггеров есть и здесь. Уже несколько поколений исследователей ищут секретные бункеры, которые, по легенде, находятся в районе Оперного театра, а также прогуливаются под землей из центра города в Научный городок. Корреспондент Сиб.фм пообщался с диггерами, и узнал интересные подробности о «другом Новосибирске»

Не собрание, но «сходка»

Собрание диггеров или «сходка», как они сами называют свои встречи, происходит в субботу, в строго оговоренном месте. Получив предварительное согласие на посещение этого своеобразного «клуба по интересам», отправляюсь знакомиться с искателями подземных приключений.

«Сходка» происходит на объекте, адрес которого мы обещали не разглашать. На самом деле, классических диггеров здесь не так уж и много. На встречу пришли в том числе и подростки, которые к этой деятельности не имеют никакого отношения.

Кто-то из них здесь впервые — это заметно по отсутствию головных уборов и перчаток. Холод — первый враг диггера. Вообще экстремальные условия, в которые часто попадают современные исследователи городских подземелий заставляют быть готовым ко всему.

Инструменты и теплые вещи с собой почти всегда у каждого серьёзного диггера.

Позже на объекте к этой толпе присоединяются люди старшего возраста, часть из которых из других городов Сибири.

Они приехали в Новосибирск на выходные, чтобы побывать на какой-нибудь «заброшке» (заброшенном промышленном, военном или социальном объекте — прим.ред.) и заодно зашли пообщаться с единомышленниками.

Своеобразная традиция: присутствующие жарят шашлык и немного выпивают. Старшие следят за подростками. Важно, чтобы никто их них не залез слишком высоко и не пострадал. В отличие от опытных диггеров, которые занимаются этим не первый год, для неподготовленного человека, это может быть травмоопасно.

У каждого участника имеются собственные причины для того, чтобы прийти на объект. Часть людей расценивают мероприятие как пикник в необычном антураже; другая — из любопытства. Эти люди хотят почувствовать себя причастными к приключениям, хотя, возможно, никогда в своей жизни не проникнут в катакомбы и бункеры.

Есть и третья часть — люди, которые приходят ради общения и обмена опытом. Они делятся собственными историями, и, конечно же, внимательно слушают чужие.

Код диггера

Запилить, выпилиться, заброшки, стволы, аналитика,- из-за обилия жаргонных слов случайный человек может и непонять о чем идет речь. Предстваители диггеров, как и любой другой субкультуры имеют собственный код, который позволяет им идентифицировать себе подобных.

«Запилиться», со сленга диггеров, означает проникнуть на объект.

Забраться на объект можно несколькими общеизвестными способами: можно пройти через дверь, пролезть через окно или щель, пробраться через люк; или другими, известными только диггерам, путями.

Однако, прежде чем «запиливаться» на объект, диггеры проводят аналитику — заранее продумывают план проникновения, узнают, как он охраняется и охраняется ли вообще. Затем они приезжают к объекту и осматривают «вживую», решают, как можно забраться в него.

По рассказам самих диггеров, чаще всего они проводят аналитику на месте, рядом со зданием, и тут же «запиливаются» в него. После исследований внутри здания диггеры из объекта «выпиливаются» — то есть выбираются из него.

Впрочем, подход к серьезным объектам несколько другой. О здании, сооружении или подземном объекте собирается вся возможная информация. В ход идут не только общедоступные данные из интернета, некоторые исследователи идут в архивы и библиотеки. Планы зданий и коммуникаций позволяют не только минимизировать риск быть пойманным, но и увидеть как можно больше укромных уголков.

Небольшая компания вместе с Евгением Кочкиным, которого новосибирские диггеры считают своим вожаком, не дожидаясь окончания «сходки» решают «запилиться» куда-нибудь, пока светит солнце.

Мы довольно долго колесим по улицам Новосибирска, пока парни выбирают объект для проникновения. Внимание привлекают все строения, если они хоть немного выглядят заброшенными или неприступными.

Проезжая мимо театра оперы и балета, один из моих попутчиков начал рассказывать историю-анекдот.

Однажды он общался с человеком, который «не в курсе всей этой темы с диггерством» и у них был такой диалог: «О, ты проездом в Новосибирске? Тебе нужно сходить в наш театр оперы и балета!» — «Если только под него...».

Под оперным что-то есть!

По словам моих собеседников, под новосибирским театром оперы и балета есть большие подземные сооружения. Их назначение до сих пор не ясно. Это подтверждают и другие источники.

Более 20 лет назад начальник отдела журналистских расследований газеты «Ключ от квартиры» Игорь Резун, проводил расследование, связанное с этими бункерами.

Он решился взяться за это дело после того, как ему кто-то из коллег рассказал о том, что под театром находится огромный многоуровневое подземное помещение. С Резуном работали ещё два человека, но из них только Игорь пошёл искать информацию по этому поводу официальным путём. Он встречался с главным инженером оперного театра, с которым они вместе спустились в подвал здания.

Как рассказывает собеседник, в самом начале осмотра ничто не привлекало внимания, подвал выглядел совершенно стандартно. Однако вскоре на пути стали попадаться замурованные дверные проёмы. Их было такое большое количество, что у главного инженера под конец не осталось отговорок, и он перестал отвечать на вопросы журналиста.

Позже Игорь Резун пошёл уже менее официальным путём, встретившись с электриком театра. По пути электрик рассказал ему историю о том, что раньше у театра была договорённость с каким-то ПТУ или колледжем, где студентов обучали профессии электрика.

Они проходили в театре что-то вроде стажировки или практики. Однако практика была свернута после того, как два парня пошли гулять по подвалам театра и не вернулись.

Электрик проводил журналиста через лестницы, и они спустились в огромный вентиляционный коридор. Игоря Резуна этот коридор сильно смутил: «Каким бы большим не был оперный театр, ему не нужны такие большие вентиляционные коридоры, которые идут снизу». Вскоре в этом коридоре журналист наткнулся на решётку, за которой в темноте пропадал длинный коридор. "За решёткой он круто уходил вниз, под театр (а мы были на уровне нижнего яруса подвала!) и я туда бросил кирпич 2 раза — плеснула вода. Версия о затоплении подтверждается«.- эмоционально рассказывает Резун.

Узнать, что там дальше он не смог, потому что электрик увёл его из коридора, услышав чьи-то шаги.

Игорь Резун считает, что под оперным театром есть четыре этажа, однако официально сообщается только о двух. По версии журналиста, два этажа из четырёх затопило подземными водами. Поэтому между вторым и третьим этажами сделали заглушку, залив всё бетоном. Это объясняет, почему дверные проёмы, которые встречались ему и инженеру на пути, были замурованы.

Для того, чтобы выяснить детали и, возможно, подтвердить собственную версию Игоря Резуна, газета «Ключ от квартиры» обратилась в пресс-центр ФСБ. Информация в ответе была уклончивой, но выводы можно было сделать: сведения о подвалах оперного театра засекречены.

Срок секретности информации может достигать от 80 до 120 лет. В 2015 году, по словам Игоря Резуна, 80 лет тайны миновало.

Мои сегодняшние попутчики деталей этой истории не раскрывают. Евгений Кочкин говорит, что его знакомые диггеры под оперным театром были. Но они умалчивают о том, что смогли там обнаружить.

«Эта информация засекречена. Мы её не разглашаем», — сказал диггер.

Евгений также сообщил, что «когда сам оперный театр раскроет информацию о том, что под ним находится, тогда диггеры выдвинут свою версию». Если Игорь Резун прав о сроке секретности, то мы сможем узнать эту информацию в 2055 году.

Разные источники озвучивают еще одну интересную информацию. Возможно, под Новосибирском существует сеть тоннелей. С помощью нее можно добраться, например, из центра города в Научный городок.

Взяли высоту

Тем временем, мы подъехали к одному из зданий, и мои попутчики стали проводить аналитику на месте. Сначала просто оглядывали многоэтажку со стороны, затем двинулись вокруг неё. Кажется, у всех членов стихийно сложившейся команды глаз намётан на камеры. Вместо того чтобы идти по прямой, обходя лужи, они продвигались вокруг здания зигзагами.

Кочкин едва заметно хромал при ходьбе. Оказалось, что за день до «сходки», он повредил ногу на объекте. Но это ещё ничего, бывало и хуже. Мои попутчики начали рассказывать свои истории с объектов. Казалось, что о таких вещах, как травмы, они могут говорить бесконечно. Диггеры осознают, какими вещами занимаются и понимают, что в этом деле без травм не обойтись.

Поэтому, рассказывая о том, как один из них однажды провалился со второго этажа на первый, потому что пол в здании просто разрушился под ногами, они добавляют в конце, что это «забавный случай». «Была ещё забавная ситуация...», — многие истории о травмах у моих собеседников начинались с этих слов.

Вскоре диггеры оставили здание с камерами позади — оно было слишком закрытым, к тому же, стояло на довольно открытом месте.

«Мы сюда вернемся,- говорит один из диггеров.- В другой день и не в такое светлое время суток».

«И, конечно, когда рядом с ними не будет наблюдателя в виде журналистки» — про себя продолжаю мысль провожатого.

Тем временем, мы двинулись к следующему зданию. Это был недавно построенный многоэтажный и уже жилой дом. По разговорам было понятно, что кто-то из ребят в этом здании уже был, когда его ещё строили.

В холле на диггеров тут же накинулась консьержка — они среагировали моментально, сделав удивлённые лица и стали вести диалог, не сговариваясь об этом заранее. «Не пропущу вас. — У нас здесь друг живёт. — Пускай он спустится, чтобы я его увидела, и тогда идите, куда вздумается. — Мы же можем подождать его в холле, пока звоним ему? — Звоните-звоните». Они продолжали говорить о друге, которого не существует даже тогда, когда, казалось бы, консьержка не слышала их.

После того как вымышленный друг не ответил на звонки, диггеры вышли на улицу... И предприняли новую попытку на новом объекте.

В этот день лишь в одном доме диггерам удалось пройти дальше первого этажа. Но, в конечном счёте, они только позлили консьержку, которой несколько раз приходилось подниматься наверх из-за сигнализации на решётках, через которые парни пытались пробраться на крышу. Она ни разу не засекла диггеров и под конец перестала реагировать на сигнализацию, посчитав, что это сбой системы.

Мы сидели на пролёте лестницы между 23 и 24 этажами покоренного здания и только здесь мне удалось разговорить одного из моих провожатых. Никита занимается диггерством уже 16 лет.

— Это была моя мечта. У нас сейчас образовалась команда из нескольких человек, которые действительно интересуются диггерством.

Мы с ними часто приезжаем в Новосибирск, раз или два в месяц, иногда чаще. Ездим и по другим городам. И эти люди — они действительно необычные, нестандартно мыслящие. В нашей компании мы общаемся друг с другом без пафоса и хвастовства, не притворяемся кем-то другим. Можем спокойно быть самими собой — а это действительно важно в наше время.

Человек приходит к диггерству из-за интереса к заброшенным зданиям, или к тому, чего не увидишь на поверхности. Он погружается в новый для себя мир. Это своего рода Зазеркалье, но не сказочное, а настоящее, может даже более настоящее, чем то, что рядовой гражданин видит каждый день на поверхности.

Редакция Сиб.фм предупреждает, что за нарушение пропускного режима охраняемого объекта полагается штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией орудия. За проникновение на подземный объект — штраф от 75 до 200 тыс. рублей с конфискацией орудия правонарушения, либо арест до 15 суток с конфискацией орудия правонарушения.

Факт:

В 2017 году трое несовершеннолетних диггеров из Новосибирска стали известны на всю страну. Они беспрепятственно пробрались в туннель теплотрассы в центре Новосибирска и устроили полукилометровую гонку на вагонетке. После того, как видео с заездом было выложено в интернет, его показали федеральные телеканалы. В результате рискованного мероприятия никто не пострадал.