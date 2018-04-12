С начала года в Новосибирской области стало на 251 банкрота больше. Арбитражный суд региона опубликовал данные о количестве дел по банкротству физических лиц. Новосибирск остается в числе лидеров. В 2017 году судом было принято 888 решений о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества, за три месяца текущего года уже 251 решение.

Возможность признания физического лица банкротом появилась в 2015 году, с вступлением в силу соответствующего закона. Эксперты полагали, что массовый интерес продержится не очень долго — год — два. Но идет уже третий год и количество тех, кто решил объявить себя банкротом не уменьшается, а только увеличивается.

Ирина Солодовская, консультант Арбитражного суда Новосибирской области приводит аналитику личной несостоятельности граждан.

«В 2017 году Арбитражным судом Новосибирской области было принято к производству 857 заявлений о признании граждан банкротами.

В первом квартале 2018 таких заявлений в суд поступило уже 200. — утверждает Солодовская.- В прошлом году было принято 888 решений о признании граждан несостоятельными и введении реализации их имущества. В первом квартале 2018 года таких решений 251. Процедура реструктуризации долгов физлиц в прошлом году вводилась в 141 случае, а в этом году к этой мере прибегли 21 раз».

Как свидетельствует статистика, большинство подобных дел рассматривается судом с подачи кредитора. По закону с иском в суд может обратиться и сам должник, и те компании или частные лица, которым гражданин задолжал более 500 тысяч рублей, а просрочка превышает три месяца.

Как правило на первом этапе судебного разбирательства должнику предлагается реструктуризация долговых обязательств.

Правда банкрот обязан подтвердить свои источники дохода.

Такой вариант не всегда выгоден кредиторам. Они заинтересованы в быстром и полном погашении долга.

Реструктуризация долга при личной несостоятельности это более лояльные условия погашения долга — сниженная ставка процентов или вообще погашение только «тела» долга. Есть и второй нюанс: часть суммы, которую не удалось взыскать в определённый срок попросту списывается.

Механизм при реструктуризации может носить следующий характер: у гражданина забирают 50-60% его доходов, оставляя лишь прожиточный минимум.

Это продолжается, как правило, в течение трех лет.

В США дела о банкротсте рассматриваются специализированными судами. Существуют различные виды процедур в зависимости от индивидуальной ситуации гражданина.

Арбитражные управляющие говорят, что банкротами становятся люди разного возраста и профессий. Но есть категории, которые чаще других решаются на процедуру банкротства. Это люди потерявшие работу, но не расплатившиеся по кредитам — наемные сотрудники, бюджетники. Много пенсионеров. А вот бизнесменов среди банкротов мало, хотя именно о таких случаях говорят чаще всего. Эксперты полагают, что уменьшения количества банкротов ждать не стоит, и не считают это плохим показателем. По словам юриста Виталия Ветрова, личное банкротство — хороший инструмент, но, как и любому нововведению, ему необходимо время для своеобразной «отладки» работы.

"Это нормальный институт и он должен существовать в России, — говорит Ветров, — главное, что он развивается и нарабатывается практика применения личного банкротства. Теперь нужно дать некоторое время, чтобы в законодательстве возникли некоторые дополнительные условия. Они необходимы, чтобы недобросовестные лица не могли использовать инструмент личного банкротства в своих целях.

Только на новосибирском рынке сейчас действуют десятки фирм, которые предлагают свои услуги по сопровождению банкротства. В каждую ежедневно на консультации приходят 5-7 потенциальных банкротов.

