Хмельной напиток теряет рынок

Пивовары Сибири собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли. На рынке наблюдается спад и это вызывает тревогу у многих игроков. Впрочем, падение производства касается пока только крупных предприятий. Малые пивоварни демонстрируют серьезный рост объемов. Об этом и многом другом говорилось на седьмом отраслевом форуме, прошедшем 11 апреля в рамках деловой программы выставки FoodService Siberia 2018. На мероприятии присутствовали более 100 участников рынка пива из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев.

Главной темой форума стали изменения в пивоваренной отрасли, которые произошли за минувший год. Некоторые из них игроки оценивают, как позитивные, а некоторые, напротив, вызывают тревогу у предпринимательского сообщества.

К числу их числу, например, игроки рынка относят принятие предложений о лицензировании и маркировке пивоваренной продукции, а также внесенный в Государственную Думу законопроект по ограничению объема ПЭТ-тары для пива до 0,5 литра. Эти нововведения способны оказать крайне негативное влияние на состояние пивоваренной отрасли, считают эксперты.

Представители компаний уже отмечают снижение рынка примерно на 5%.

И всех, безусловно, интересует вопрос, как преодолеть этот тренд. Регионам важна социальная стабильность, а пивоваренная отрасль это тысячи рабочих мест и серьезные налоговые поступления в бюджеты региона.

Участников форума попытался успокоить заместитель директора департамента развития внутренней промышленности и торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов, который принимал участие в мероприятии по видеосвязи.

По его словам, государственная политика нацелена на то, чтобы люди больше ориентировались на легкие напитки, чем крепкие. Кузнецов также выразил мнение, что позитивное влияние на перспективы развития пивоваренного рынка может оказать расширение продуктовой линейки янтарного напитка.

«Мы стараемся внести единообразную логику в регулирование алкогольного рынка, учитывая, что регионы РФ очень разные, и местная специфика в законодательстве должна быть».

Реклама пива вернулась на российское телевидение и стадионы в 2014г. Это было связано с проведением ЧМ 2018 в РФ

Говоря о перспективах развития рынка, представитель Минпромторга РФ обратил внимание на то, что «создание новых интересных продуктов в линейке пива увеличит популярность этого напитка. Увеличение ассортимента и разнообразие пивоваренной продукции на полках магазинов приведет к росту ее популярности, что дает выгоду всем участникам рынка — как крупным, так и мелким».

Оптимизм федерального чиновника несколько рассеяла представитель Минсельхоза Новосибирской области. Как следует из цифр, приведенных замминистра сельского хозяйства региона Ларисы Ярковой, объемы производства алкогольной продукции падают.

Яркова рассказала, что в Новосибирской области работают 45 предприятий, выпускающих алкогольную продукцию. Среди них два предприятия, которые производят спирт и крепкие спиртные напитки. 43 предприятия производят слабоалкогольную продукцию. Их доля рынка составляет 97 %. В структуре отрасли три крупных предприятия, входящие в структуру федеральных компаний: «Балтика», Efes и Heineken. Доля рынка «Балтики» — 53 % от общего объема пива, которое производится в Новосибирской области.

Остальные 40 предприятий — это малые и микропивоварни. Их общая доля производства — 3 %. В 2017 году количество предприятий увеличилось на восемь. Прирост обеспечили как раз малые предприятия.

В Новосибирской области производство водки увеличилось на 18 % (средний показатель по России — 9%).

Представитель Минсельхоза, впрочем, призвала присутствующих «не ужасаться».

«Объясню, откуда взялись такие цифры. Дело в том, что наш ликеро-водочный завод достаточно часто простаивает, — рассказала Яркова, — есть проблемы со сбытом продукции. И представьте себе, что по полгода продукция лежит без движения на складе, потом определенный период она сбрасывается. После этого снова начинается интенсивное производство».

А вот производить вино в НСО практически перестали. Падение производства составило 97 % (средний показатель падения по стране — 6,7 %).

Такая статистика связана с тем, что в регионе со скандалом закрылся Бердский винзавод, проинформировала замминистра.

(Напомним, что 12 апреля, в Бердском городском суде началось рассмотрение дела руководителя Бердского винзавода Ирины Власенко. Её обвиняют в производстве суррогатного алкоголя и препятствованию деятельности правоохранительных органов.

Как считают в прокуратуре области на заводе произвели сотни тысяч бутылок с алкоголем на десятки миллионов рублей. В металлических контейнерах Власенко хранила спирт, который продавала всем желающим. — прим.ред.)

Падение производства пива в регионе почти в три раза превышает общероссийский показатель (6,9 % и 2,4 % соответственно).

Существенное снижение произошло в компании «Балтика». Представитель Минсельхоза региона объяснила это проблемами со сбытом, увеличением ставки акцизов и законодательным ограничением объема ПЭТ тары.

Зато в малых пивоварнях фиксируется рост.

В 11 предприятиях, которые расположены в Новосибирске объемы производства увеличились в 10-15 раз.

Фиксируется и повышение зарплаты.

С немецкого «keg» переводится, как «небольшая емкость». На английском это слово значит «бочонок емкостью до 10 галлонов».

Яркова так же привела цифры по общей доле Новосибирской области в алкогольном рынке СФО. В регионе производится около 30 % всего объема хмельного напитка и примерно 21 % крепкого алкоголя. В 2017 году в НСО произвели 38, 240 тысяч декалитров пива, план на 2018 составляет 34, 546 тысяч декалитров. Поступление от акцизов в бюджет НСО составило в 2017 году более 9,3 млрд рублей.

Еще один спикер форума, исполняющий обязанности заместителя губернатора Томской области по экономике, председатель комитета по лицензированию Александр Деев, заявил, что власти регионов хотят того же, что и производители хмельного напитка.

«Региональные власти крайне заинтересованы в стабильной работе пивоваров. Это соответствует и интересам потребителей, которые выбирает качественный легальный продукт, и, конечно, пивовары обеспечивают очень серьезные акцизные поступления в региональный бюджет. — сказал Деев. — В Томской области поступления акцизных отчислений от производства пива составляют от 3,5 до 4 млрд руб. в год. Даже нефтегазовый сектор не обеспечивает таких масштабных поступлений. Только совместная работа власти, контролирующих органов, пивоваров и потребительского сообщества помогут наращивать легальные объемы производства, чтобы покупатели были обеспечены хорошим качественным пивом».

Представители бизнеса отметили положительную динамику во взаимодействии с органами государственной власти федерального и регионального уровня. Важную роль в гармонизации законодательства, по мнению участников рынка, играют такие инструменты, как оценка регулирующего воздействия законодательных инициатив и вовлечение предпринимателей в экспертные и общественные советы государственных структур.

Елена Устрикова, член комиссии Союза российских пивоваров по работе с органами государственной власти, представитель компании «Балтика» выразила надежду на дальнейшую консолидацию игроков алкогольного рынка, властей и контролирующих органов.

«Для продолжения выстраивания конструктивного диалога между представителями отрасли и властью как никогда важна и востребована консолидация участников рынка и наша готовность отстаивать право на создание гармоничных, цивилизованных и предсказуемых условий для ведения бизнеса. — выразила мнение профессионального сообщества Устрикова. — В органах государственной власти готовы слышать и воспринимать позицию предпринимательского сообщества. Это, мы надеемся, коснется и самых актуальных на текущий момент угроз для отрасли, а именно, лицензирования, маркировки и запрета ПЭТ. Наша первостепенная задача — вовремя и в нужной степени детализации довести позицию и эффект от влияния подобных изменений до тех, кто принимает итоговые решения по этим вопросам».

В рамках панельной дискуссии форума участники пришли к единому мнению, что все решения по изменению регулирования должны приниматься на основе взвешенного подхода, с учётом экспертных мнений предпринимательского сообщества. Основное предложение в резолюцию форума — «предотвращение новых нелогичных ограничений для цивилизованного пивного рынка».