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Нижняя Ельцовка пока отстояла лес

 Вопрос о строительстве небоскребов в природных территориях Новосибирска отложен  14 апреля, 10:00

Иван Анатольев
журналист
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Нижняя Ельцовка пока отстояла лес
Фотографии с сайта wikipedia.org

В Новосибирске во вторник, 10 апреля, состоялись публичные слушания по изменению правил землепользования и застройки города Новосибирска. В общей сложности решалась судьба более сотни участков в разных районах города. Речь шла о перезонировании и утверждении границ комплексного и устойчивого развития территории (сокращенно КУРТ). В числе прочих, на слушаниях рассматривался участок микрорайона Нижняя Ельцовка, который сейчас стал предметом спора. Жители микрорайона 3 апреля выходили на пикет, требуя от мэрии и регионального правительства не допустить уплотнительной застройки в пойме реки Ельцовка.

Речь идет об участке, который начинается сразу за съездом с Бердского шоссе. Он расположен рядом с улицами Лесосечная и Экваторная. На публичные слушания было вынесено предложение об установлении на данном участке границ территории комплексного устойчивого развития. Это относительно новое понятие, оно существует с 2016 года. Как объясняют эксперты, если в городе на определенной площади устанавливают границы КУРТа, то застройщик заключивший договор развития, сможет согласовывать документы на строительство по ускоренной процедуре. Представитель инициативной группы жителей Нижней Ельцовки Оксана Бабенко объясняет, почему они выступают против таких изменений и активного развития указанной территории.

«Наши аргументы следующие: это природная зона, в нее входит более 30 % леса, где присутствуют краснокнижные виды флоры и фауны. — довольно эмоционально рассказывает Бабенко.

— Мы пообщались с зоологами, кроме птиц в лесу и рыб в водоемах, там еще и лосиная тропа проходит.

На предварительном совещании, которое состоялось 21 марта, мы узнали, что на этой территории будет вестись многоэтажная застройка. Дома будут до 30 этажей. Мы утверждаем, что если учесть всю природную территорию, на которой, повторяю, вообще нельзя строить, то там недостаточно места даже для жилищной застройки, не говоря уж об инфраструктуре».

На картах видно, что примерно треть участка — лесной массив, также в зону застройки попадает пойма реки Ельцовки. В профильном подразделении мэрии говорят, что с 2009 года место отнесено к зоне жилой застройки. В открытом доступе нет проектов развития указанного участка. Но заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Елена Позднякова подтвердила, что на данный участок уже готов зайти застройщик.

«Участок находится в федеральной собственности.

Активная застройка жилмассива высотными домами началась в начале 1980-х г.

На прошлой неделе в администрацию Советского района приезжал представитель АИЖК. Это федеральная структура, которая предполагала начать там комплексное строительство. Но вопрос пока остается открытым» — пояснила Позднякова.

Процедура публичных слушаний предполагает, что на подготовительном этапе все желающие могут внести свои предложения. Жители Нижней Ельцовки направили сразу несколько писем, заручились поддержкой биологов, которые подтверждают, что данном участке встречаются краснокнижные виды флоры и фауны. В итоге их доводы были услышаны — на публичных слушаниях соответствующий пункт о границах КУРТа был отклонен, по причине: «слишком большого количества вопросов и необходимостью провести различные экспертизы».

Надо сказать, что это довольно редкий случай для публичных слушаний.

Виталий Столбов, начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска, объяснил, что будет дальше.

В первую очередь нужно подготовить нормальный действующий проект планировки, чтобы определить возможные и допустимые параметры использования земли", — сказал Столбов.

То есть власть и застройщик планируют вернуться к вопросу. Несмотря на целый ряд инфраструктурных проблем, микрорайон Нижняя Ельцовка считается перспективным в плане строительства из-за близости к Академгородку и к лесным массивам.

Справка:

Нижнюю Ельцовку считают одним из самых экологически благополучных районов Новосибирска. Близость реки обеспечивает оптимальную влажность воздуха.

Наличие водных ресурсов создает благоприятные условия для бурного развития растительности. Так же деревья и травы, в свою очередь, обеспечивают сохранность почвы и берегов реки и озера, предохраняют их от высыхания. Лес делает воздух чище и свежее, представляет собой целую экологическую систему и просто является прекрасным местом для отдыха.

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