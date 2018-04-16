Сплав традиции и шика

«Раз в год мы с друзьями ходим в баню», — говорил главный герой, наверное, самой любимой мелодрамы «Ирония судьбы или с легким паром». С тех пор как на экраны вышел этот шедевр советского кинематографа, прошло немало лет. Изменились и бани. Корреспондент «Сиб.фм» побывал на официальном открытии «Сандуны Сибирь» и вынужден признать: сегодняшняя баня не чета аскетичным заведениям из прошлого.

Фешенебельное здание на Каменской улице, аккурат напротив областной прокуратуры, совсем не напоминает о том, что ещё совсем недавно, несколько лет назад, здесь располагались Общественная баня № 8 `— «помывочная» с советскими корнями, которая в новом веке окончательно перестала отвечать современным стандартам комфорта и уюта.

Первое, что видели посетители официального открытия — вот этого музыканта. Мужчина бордо наигрывал инструментальную версию песни «Человек и кошка» группы «Ноль»

В 2016 году мэрия объявила о том, что муниципальная баня будет реконструирована силами компании «Сандуны Новосибирск». Работа закипела, и сегодня, прогуливаясь вдоль Каменской, начинаешь понимать, что гигантские инвестиции были оправданы.

Мэра города и гостей пресс-конференции по старой русской традиции встречали хлебом и солью.

О важности проекта на пресс-конференции, приуроченной к официальному открытию сибирских «Сандунов», говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник напомнил присутствующим журналистам, что «Сандуны Новосибирск» были построены по концессионному соглашению.

«<...> Всё, что здесь построено, каждый квадратный метр — это собственность города в соответствии с российским законодательством.

<...> Я надеюсь, что вот этот бренд, Сандуны, смогут оценить наши новосибирцы. <...> Город Новосибирск — это же самый крупный город в России. Мы же знаем, что Москва — это не город, а субъект федерации», — резюмировал глава муниципалитета.

Анатолий Локоть перерезает красную ленточку. «Сандуны Сибирь» официально открыты

Спикеры пресс-конференции в полном составе.

Высокий уровень комплекса отметил и Александр Иншаков — знаменитый актер, каскадёр, режиссер и продюсер.

«Очень здорово ребята постарались. Ваша баня превосходит все мои ожидания.

Самым удобным и прочным считается березовый веник. Хуже впитывает пот, но также ароматен и прочен дубовый веник.

На самом деле не хочется отсюда уезжать. Видимо, попрошу убежища», — пошутил знаменитость.

Однако, как известно, по одёжке лишь встречают — провожают всегда по уму. В случае с баней — по тому, что же может предложить заведение своим посетителям. Сразу после пресс-конференции журналистов повели на экскурсию по комплексу.

Первая остановка — два мужских разряда, расположенных на втором этаже. Интерьер новосибирских «Сандунов» выдержан в едином стиле — если не считать различия в мраморном покрытии между разрядами.

Банный комплекс. Вид сверху. По правую сторону расположен гардероб.

Помимо душа, зоны для отдыха (один из разрядов оснащен индивидуальными кабинками для компаний), высший мужской разряд может похвастаться наличием бассейна и бочки с водой.

В новосибирских «Сандунах» всего один женский разряд, однако это не значит, что создавали его спустя рукава. Парится вместе мужчинам и женщинам не получится — такая вот особенность.

Сотрудники комплекса не без гордости отмечают, что в создании парной — сердца любой бани — принимали участие ведущие московские специалисты — люди, которые знают толк в правильном паре.

«Сандуны» — это не только баня, но ещё ресторан. На кадрах кушанья, которыми угощали участников экскурсии. «Сандуны» — это не только баня, но ещё ресторан. На кадрах кушанья, которыми угощали участников экскурсии. «Сандуны» — это не только баня, но ещё ресторан. На кадрах кушанья, которыми угощали участников экскурсии.

Довольно скоро экскурсия перемещается на первый этаж. Здесь расположен мужской и женские разряды. Картина привычная — зона отдыха, парилка, душевые. Однако это не выглядит каким-то «упрощением» — напротив, в таком подходе чувствуется вкус.

Внутреннее убранство выдержано в едином стиле, что, определенно, придает солидности комплексу. Внутреннее убранство выдержано в едином стиле, что, определенно, придает солидности комплексу.

То, что отличает современный банный комплекс от его предка из времен развитого социализма. Кроме того, новосибирские «Сандуны» могут предоставить множество дополнительных услуг — от банального перекуса до массажа, обливания, мойки тела и головы, парикмахерских услуг для мужчин. Общая площадь бань — почти 3 тысячи кв. м.

Предусмотрен и социальный день.

На момент написания этого текста льготники и пенсионеры смогут посетить «Сандуны» каждый понедельник с 9 до 17. Стоимость одного часа для них составит всего 105 рублей.

Сотрудники новосибирских «Сандунов» подчеркивают: они работают в самой настоящей русской бане. В ней чтут традиции. И, прогуливаясь по комплексу, в это охотно веришь — настолько разителен контраст с тем образом, который сложился вокруг «муниципальной советской помывочной». И, если перепутать две панельные девятиэтажки в XXI веке всё ещё можно, то принять «Сандуны» за что-то другое — однозначно нет.