Объехали проблемы

Точечная застройка в Новосибирске — одна из причин новых обманутых дольщиков. Такое мнение высказал полпред РФ в СФО во время объезда новосибирских долгостроев в понедельник, 16 апреля. Сергей Меняйло считает, что комплексная застройка, которая под силу серьезным застройщикам, сводит к минимуму риски «замораживания» строительства. В отличие от схем, когда небольшие участки раздаются компаниям разной степени надежности.

В настоящее время Новосибирск не застрахован от появления новых долгостроев, считают эксперты. Что касается уже имеющихся проблемных объектов, то сейчас в Новосибирске их насчитывается 43.

Счет обманутых дольщиков идет на тысячи. Во время объезда недостроенных домов полпредом Сергеем Меняйло, врио губернатора Андреем Травниковым и мэром Анатолием Локтем, был назван срок завершения работ на одном из объектов по адресу Декабристов, 10.

Строить жилой дом начинала компания «Скимс», продажи застройщик открыл в 2010 году. В 2014 дом должны были сдать. Работы остановились, застройщик фактически стал банкротом.

Дольщикам пришлось изучить законы, объединиться в ЖСК и взять на себя функции заказчика.

По словам Артёма Воздвиженского, председателя правления ЖСК «Д-10», у жителей есть юридические и материальные возможности достроить дом.

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«22 декабря у нас закончились все судебные разбирательства. — сказал Воздвиженский. — Объект передан ЖСК и все его члены единогласно проголосовали за продолжение строительства. Его будет вести подрядная организация „СМУ — 9“. Работы будут вестись за счет паевых взносов членов ЖСК, свободных активов, которые вернули в ЖСК и финансировать по 582 Федеральному закону о выделении земельных участков».

В момент, когда стройка встала, работы на объекте были выполнены на 50 %. На сегодняшний день, для завершения строительства не хватает 160 млн рублей. В подобных случаях помощь из бюджета может предоставляться в виде субсидий на технологическое подключение и субсидий на приобретение лифтов.

Все это, плюс взносы дольщиков закрывают 100 млн рублей. Не хватает еще 60.

На эту сумму должен быть подготовлен инвестиционный проект, то есть строительной компании, которая сейчас работает на Декабристов, 10, выделят земельный участок.

Важным моментом в данной ситуации является наличие у компании — подрядчика необходимого объема оборотных средств. Строительный рынок уже третий год «падает» и у строителей нет «лишних» денег.

Фотография с сайта wikipedia.org

Вадим Кек, генеральный директор ООО «СМУ-9» говорит, что оборотные средства компания готова вкладывать поэтапно. «Мы подписали договор и начали строить. Финансирование на эти цели понемногу поступает.

Мы вкладываем и свои оборотные средства, но делаем это поэтапно. Единоразово вложить крупные суммы мы пока не можем».

По состоянию на март 2018 года, в региональном реестре обманутых дольщиков было занесено 1210 человек. В феврале текущего года в нем находилось 1190 пострадавших от недобросовестных застройщиков

В случае с домом на Декабристов, 10 все пока складывается не худшим образом. Сдать его планируют к концу текущего года. В Новосибирске есть объекты, где схема решения пока не проработана и необходимые суммы значительно больше, чем то, что могут заплатить дольщики и в бюджеты в рамках субсидий.

Глава региона Андрей Травников говорит, что сейчас возможностей помочь обманутым дольщикам стало больше. Речь идет о механизмах, разработанных в регионе для строительного бизнеса.

«Мы регулярно совершенствуем законодательство. На последней сессии Заксобрания депутатами был принят закон, который значительно расширяет возможности реализации подобных проектов. Теперь можно предоставлять жилье не только в рамках масштабных проектов (испытывающих проблемы с реализацией — прим.ред), но и в других домах, которые есть у застройщика» — сказал Травников.

Чиновники высказали позицию по проблемным долгостроям в рамках подготовки большого окружного совещания по проблемам обманутых дольщиков. Оно состоится в пятницу, 20 апреля. Сергей Меняйло пообещал, что формальный подход к решению вопросов его не устроит.

«Необходимо, чтобы до конца мая у нас было полное понимание по каждому объекту, по тому, что необходимо сделать и по какому варианту достраивать дом.

К сожалению, не во всех регионах такая предметная работа идет. Знаете, когда есть (проблемный) объект, есть его история, в которой написано: „вопрос прорабатывается“ — такого быть не должно. Мы эту конструкцию обсудим на совещании».

Добавим, что в 2018 году планируют ввести в эксплуатацию 10 проблемных домов. Это меньше чем в прошлом и позапрошлом годах.

По данным Росреестра, число зарегистрированных договоров долевого участия в январе-феврале 2018 года выросло на 41 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Справка:

Новосибирские депутаты в марте текущего года поддержали законопроект о выделении земельных участков под строительство без торгов.

В обмен на территорию девелоперы должны резервировать 10 % жилья под обманутых дольщиков, реальное число которых значительно выше официального.

Новосибирское правительство подготовило изменения в областной закон о масштабных проектах. Они предложили выделять землю в аренду без торгов под многоквартирные дома площадью не менее 10 тыс. кв. м. с условием, что застройщики передадут 10 % жилья обманутым дольщикам.