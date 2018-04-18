Квадратные метры стремятся вверх

Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД) провела бизнес завтрак, на котором эксперты и представители ведущих строительных компаний проанализировали тенденции и поделились своим видением тенденций рынка жилой недвижимости.

Кроме членов комитета по жилой недвижимости РГУД в обсуждении принимали участие представители ведущих банков, предоставляющих ипотечные продукты в Новосибирской области.

Ввод снижается, площадь увеличивается

По информации полномочного представителя РГУД в Новосибирске и области, руководителя проекта «Декарт.онлайн» Максима Маркова, ввод в эксплуатацию жилого фонда в Новосибирске серьезно «просел». По данным регионального Минстроя и Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, падение в марте (по сравнению с мартом 2017 года) составило 41 %.

При этом цены на квартиры в новостройках, по данным Маркова, стабильно растут.

С января по март текущего года стоимость квадратного метра подросла в среднем на 0,75 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В структуре строящегося жилья тоже произошли изменения. Максим Марков отмечает, что доля однокомнатных квартир в общем объеме жилого фонда упала, а четырехкомнатных квартир стало в два раз больше. При этом площадь сданного жилья в первом квартале 2018 года увеличилась на 16 %.

Представитель РГУД так же проанализировал состав компаний строительного рынка и их доли рынка. По данным Максима Маркова, 40 % договоров долевого участия от общего количества таких договоров, зарегистрированных в Росреестре, покупатели квартир заключили с компаниями, входящими в ТОП-10 РГУД. Это Сибакадемстрой, ВИРА СТРОЙ, КПД-Газстрой, Стрижи, СибирьИнвест, ТаГо, Сибирь Девелопмент, Сибирский Деловой Союз, СтройМастер, Проспект. Всего с января по март 2018 года в Росреестре были зарегистрированы 5,8 тысяч договоров долевого участия (данные по Новосибирской области — прим. Сиб.фм).

Квартиры уходят быстрее

Еще один спикер делового завтрака, независимый аналитик Сергей Николаев отмечает, что количество нереализованных квартир в сданных домах сокращается.

По данным Николаева, в 2017 году было продано на 4,6 тысяч квартир больше, чем построено.

В первом квартале 2018 года этот показатель составил уже 3,3 тысяч квартир. Первая десятка компаний отрасли строит 8 из 19 начатых домов.

4 % уровня инфляции, прогнозируемый Центробанком России в 2018году

Сергей Николаев привел аналитику по ценам на жилую недвижимость. По его словам, в 2017 году стоимость квадратного метра изменялась «в пределах статистической погрешности», а в первом квартале 2018 года рост составил от 1,5 % до 3,5 %. Прогноз Николаева звучит следующим образом: в третьем квартале 2018 года стоимость жилья будет расти быстрее инфляции.

Тенденции вторичного рынка озвучила директор RID Analytics Елена Ермолаева. Она рассказала, что тренды на «втроичке» схожи с теми, что сейчас доминируют на рынке новостроек. Цены устойчиво растут, в марте на 1,7 %.

Средняя продолжительность экспозиции квартиры (время продажи) составляет 7,5 месяцев.

По словам Елены Ермолаевой, индекс доходности жилья на вторичном рынке превысил банковский процент и составляет 1,7 %.

«В том случае, если все застройщики выполнят свои обязательства, то на каждого жителя города, включая грудных младенцев, будет приходиться 30 квадратных метров жилья» — подытожил аналитическую часть делового завтрака Максим Марков.

Ипотека растет

Представители банковского сообщества и эксперты, которые присутствовали на деловом завтраке отмечают рост доступности ипотеки в России. Рекомендованный размер семейного дохода заемщика, «комфортного» для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился с августа 2017 года на 6,9 % — до 64,7 тысяч рублей.

Начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования по Новосибирску ПАО «Сбербанк» Вера Невара в своей презентации сообщила, что общая доля ипотеки Сбербанка в НСО в начале 2018 года впервые превысила показатель 50 %.



Доля ипотеки Сбербанка на рынке новостроек (ДДУ) в НСО в первом квартале составляет 24 %.

Ипотека в Древней Греции — столб с табличкой рядом с домом, хозяин которого обеспечивает свой долг своим земельным участком

Вера Невара отметила устойчивый рост кредитов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Представитель Новосибирской ассоциации риэлтеров (НАР), директор агентства недвижимости «Жилфонд» Александр Чернокульский, рассказал, что объем сделок с новостройками в его компании составляет 8 % от общего числа. При этом, Чернокульский отметил, что большая часть сделок в «Жилфонде» это все-таки продажа и покупка квартир на вторичном рынке. Эксперт рассказал, что в данном сегменте для ипотечных продуктов «есть несомненные резервы роста».

О чем еще говорят игроки рынка жилья

Руководитель отдела новостроек АН «Квадротека» Владимир Зеленский:

«На данный момент продолжение тренда на рост цены в первичном секторе является наиболее реалистичным сценарием. Это связано с тем, что количество новых проектов по новостройкам снизилось, и, как следствия, уменьшилась конкуренция.

Количество новых проектов напрямую зависит от покупательской способности граждан.

Вторичный рынок если и будет меняться, то крайне медленно. Первичный же более динамично. Тем не менее, у любого роста есть предел. Этот предел обусловлен покупательской способностью клиентов, их возможностью обслуживать кредиты и стоимостью квадратного метра на вторичном рынке. Когда разница в ценах между вторичным и первичным рынком достигнет определённого уровня, интересы потребителей переключатся на вторичный рынок.

Застройщик потеряет возможность диктовать условия. Долгосрочность тренда на повышение зависит от этих изменений».