Решить вопрос с едой

Сходить в любимый ресторан или бургерную по пути всегда удобнее и вкуснее. А если голод застал дома, но на кухне толстый слой пыли? Корреспондент Сиб.фм отправился искать ответ в Москву, встретил на её улицах дюжину зелёных человечков, которые кормят горожан и расспросил управляющего директора Delivery Club, зачем заказывать домой из ресторана суп, если во всех соседних домах есть магазины, а во дворе шаурма.

ОТКУДА FOOD-TECH?

Американцы стали заказывать еду из ресторанов ещё в 1960-е годы. Тогда они просто звонили в любимое кафе неподалёку и просили принести им блюдо домой. В 1990-е рестораны стали обзаводиться сайтами, публиковать на веб-страницах меню с фотографиями, создавать собственные службы доставки. Выбор расширился — гурманы, которым недосуг идти в ресторан, смогли получать блюда не только из заведений, которые видно из окна. Поэтому появление food-tech напрямую связано с распространением интернета.

Ещё через 10 лет в мире стали появляться агрегаторы — сайты и приложения, которые объединяли страницы ресторанов, баров и кафе, а также делили их на категории для удобства пользователей. Такие компании смогли подтянуть на рынок food-tech и заведения, у которых к тому времени сайтов ещё не было — заказы в эти рестораны передавали через кол-центры. С появлением мобильных приложений food-tech сделал ещё один шаг в интернет, а маркетологи доходчиво объяснили аудитории, что любимый биг-мак или воппер можно съесть дома. «Нажал — привезли» — телефон заведения вспоминать не надо, однообразные скрипты слушать не надо, диктовать адрес — не надо.

А в 2009 году в России появился Delivery Club.

Сначала разработчики Delivery Club собрали на платформе тысячи заведений общепита Москвы и Санкт-Петербурга — от уютных маленьких бистро до ресторанов премиум-класса.

КТО ПОВЕЗЁТ?

В системе, которая в ускоряющемся темпе жизни городов была близка к идеальной, появлялись и сложности. Когда агрегатор сотрудничал с заведением, в котором пробовали самостоятельно наладить доставку, человеческого фактора было не избежать.

«Кто-то из них является профессионалом своего дела, кто-то работает не столь профессионально. И либо ты очень чётко контролируешь качество каждого отдельного партнёра, и, если он не соответствует твоим критериям, отключаешь его, либо ты берёшь на себя часть работы, связанную с его доставкой», — рассказывает управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич.

70% доля заказов через мобильное приложение среди клиентов Delivery Club

Delivery Club пошёл по второму пути. По городам с завтраками, обедами и ужинами стали ездить зелёные машины и мотороллеры, а чуть позже, для большей мобильности и оперативности, по столицам зашагали «зелёные человечки».

В 2016 году Delivery Club вошёл в состав Mail.ru Group. Технологический потенциал компании вырос необычайно, что позволило некогда малому, но амбициозному стартапу выйти на новый уровень взаимодействия с партнёрами.

Delivery Club взял на себя агрегацию, маркетинг, доставку и контроль качества продукции своих партнёров.

Все эти процессы в данное время контролируются настолько тщательно, что, если компания исключает партнёра — это говорит о многом. А ещё Delivery Club может рекомендовать игрокам на рынке общепита, где открывать заведения, исходя из спроса и платёжеспособности аудитории.

«Мы можем посмотреть карту города и сделать на ней тепловую карту, в каких районах есть спрос, в каких районах есть предложение. И, если в каких-то районах есть нереализованный спрос, скажем, на плов или бургеры, мы можем рекомендовать ресторану разместить там свою точку», — отметил Лукашевич.

НА ВЫБОР

К слову, спрос на разные блюда в разных местах неоднородный. Пицца и суши для доставки уже давно не основа.

Эти категории стали своеобразной точкой входа на рынок. К ним давно уже присоседились фаст-фуд и более традиционные блюда.

Delivery Club знает всё о ресторанах в 97 городах России

Всё это для того, чтобы перевести привычные действия на более удобную канву — открыть сайт или приложение Delivery Ciub, посмотреть аппетитные картинки, почитать отзывы, сделать выбор и получить первое, второе и компот в течение комфортного времени.

«Вот когда я хочу поесть, я не думаю о том, что я бы хотел готовить. Когда моя задача — попасть из точки А в точку Б, я не думаю о том, что хотел бы постоять в пробке, помыть машину, заправить её, куда-то ехать... Точно так же и здесь. Я хочу открыть дверь, получить еду хорошего качества по приемлемой для меня цене и таким образом закрыть вопрос с питанием здесь и сейчас. Я не хочу заморачиваться кучей других лишних действий».

В Новосибирске Delivery Club работает по большей части как агрегатор. При этом неустанно контролирует качество блюд и услуг заведений, с которыми сотрудничает.

Сегодня Delivery Club угадывает желания и доставляет котлетки с пюрешкой быстрее, чем можно почистить картошку. Под крылом компании пять с половиной тысяч ресторанов, и она работает, чтобы не привить спрос на «этот суп» и «вот это горячее», а по-настоящему решить вопрос с едой.