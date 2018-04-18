Торговые сети подвели итоги

На рынке продуктового ретейла Сибири наблюдается оживление. В 2017 году в Новосибирске и Новосибирской области было открыто несколько сотен новых магазинов разного формата — гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома».

Сети раскидывают сети

По всей России хорошо заметна тенденция открытия новых торговых точек. Так, например, прирост магазинов разных форматов отмечают и в торговой сети «Пятёрочка» (входит в X5 Retail Group).

Только в Новосибирске и Новосибирской области в прошлом году было открыто 56 универсамов данной торговой сети, по итогам года общее количество магазинов в Новосибирской области составило 76.

Для комфорта покупателей

В сфере розничной торговли формат «магазин у дома» по-прежнему востребован потребителями.

Более того, современные «магазины у дома» значительно отличаются от своих предшественников, причем в лучшую сторону.

Так, например, универсамы «Пятёрочка» — это светлые и большие универсамы, в которые приятно заходить в любое время суток. Торговая сеть делает акцент на качественные товары, широкую ассортиментную матрицу и программу лояльности. Это значит, что «Пятерочка» готова максимально удовлетворять потребности всех категорий покупателей, удерживая при этом цены на выгодном для потребителя уровне.

Приоритет отечественному производителю

Существует стереотип о том, что в российских торговых сетях большинство продуктов импортного производства, а отечественному, тем более, локальному игроку на полки магазинов не попасть. Как отмечают в компании X5 Retail Group, 90 % товаров, представленных на полках, произведено в России.

В продуктовой линейке «Пятёрочки» в нашем регионе на данный момент около 30 % составляют товары местных производителей — торговые марки, произведенные в Новосибирской области.

Сети выгодно работать с отечественными производителями и местными поставщиками.

Для упрощения логистических задач в прошлом году под Новосибирском компания открыла собственный распределительный центр площадью 35 тыс. кв. м, основными функциями которого являются хранение товаров от поставщиков и последующее распределение продукции по торговым точкам в соответствии с заявками магазинов.

«При таких объемах и сроках хранения есть уверенность в том, что товар доберется до покупателей свежим» — отмечают в компании.

Покупатель «ожил»

По данным агентства Bloomberg, в 2016 году розничные продажи сократились на 3,7 %, демонстрируя падение в течение 24 месяцев. Однако, по словам представителей продуктового ретейла, покупательское поведение в 2017 году начало приходить в норму. «В 2017 году на потребительское поведение существенное влияние оказывала низкая инфляция и дефляция по ряду категорий (бакалея, сахар, растительное масло, консервы).

Средний чек в рублях не растет как раз из-за низкой инфляции, но он и не падает. Сохранять его на прежнем уровне позволяют работа с ассортиментом и грамотное управление промо-акциями», — комментирует эксперты рынка продовольственной розницы.