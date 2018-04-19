Аэропорты за субсидии и против Москвы

В России нужно наращивать число субсидированных региональных авиаперевозок. От этого выиграют рядовые граждане, бизнес и регионы. Этого мнения придерживаются руководители сибирских аэропортов. В среду 18 апреля в пресс-центре ТАСС состоялся телемост Новосибирск-Красноярск, посвященный развитию региональных авиаперевозок в Сибирском федеральном округе.

В 2017 году между субъектами СФО по субсидируемым маршрутам перевезено 66,3 тысяч пассажиров, сумма субсидии составила 294,1 млн рублей. В округе тройка лидеров по развитию региональных авиаперевозок выглядит так: Иркутск, Новосибирск, Красноярск.

Генеральный директор международного аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич напомнил, что в год запуска программы субсидируемых региональных перевозок авиакомпании уговаривали выйти на маршруты.

Сейчас перед распределением 3 млрд рублей по программе выстраивается очередь с заявками на 33 млрд.

Программу надо развивать дальше, считает Евгений Янкилевич.

«Наиболее тяжелый сегмент для формирования нормальной цены для пассажиров — региональные перевозки. На региональных и местных воздушных линиях чем меньше самолет, тем дороже кресло-километр. — заявил Евгений Янкилевич. — И в достаточно развитых странах, а я Россию считаю развитой страной, субсидирование таких перевозок — это норма.

Америка перевозки субсидируют, Россия, и без этого не обойтись.

Это абсолютно правильная история, и я надеюсь, что коллеги нас поддержат. Субсидирование нужно не только продолжать, но и расширять».

При этом эксперты отмечают, что чем ниже плотность автомобильных дорог и железнодорожного сообщения, тем больше должна субсидироваться и софинансироваться авиация. Вполне закономерно, что чем дальше регион расположен от Москвы, тем меньше эта плотность.

Очевидно, что госпрограмма особенно нужна Сибири и Дальнему Востоку.

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Гендиректор директор международного аэропорта Емельяново (Красноярск) Андрей Метцлер, высказал мысль о том, субсидировать авиацию дешевле, чем строить и содержать сеть дорог.

«Если просто посмотреть на экономику, то все станет понятно, как дважды два. Посмотрите на эти расстояния (расстояния между административными центрами Сибири — прим. ред.) Строительство автомобильных дорог или железнодорожных сетей обойдется значительно дороже, чем субсидирование авиаперевозок. Гораздо проще и гораздо эффективнее для экономики поддерживать авиаперевозки, чем содержать такую обширную дорожную сеть. Наш регион в этом (субсидировании — прим. ред.) нуждается и динамика финансовых поступлений (на субсидии — прим. ред.) должна быть положительной», — сказал Метцлер.

По данным Транспортной клиринговой палаты, прирост пассажиропотока в СФО в 2017 году составил 17 %.

2011 — год закрытия новосибирского городского аэропорта. Ныне он используется как посадочная площадка для вертолетов

За два месяца 2018 года прирост пассажиропотока в Толмачево составил уже 30 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из задач по развитию региональной авиации, говорят эксперты, состоит в том, чтобы люди меньше летали через Москву. Во-первых, самим пассажирам лишний «крюк» ни к чему, во-вторых, это снимет нагрузку со столичного авиаузла. Евгения Янкилевич рассказал о том, каких показателей здесь удалось добиться к сегодняшнему дню.

«Если проанализировать ситуацию в аэропорту Толмачёво, то в 2016 году общий пассажиропоток составил более 3 млн человек. Внутренними воздушными линиями воспользовались 1,4 млн человек. Это те пассажиры, которые летели через Москву. 47 % пассажиров летали через столицу. В 2017 году через Москву летели уже 44 % пассажиров. Темпы роста по вот этим „внемосковским“ маршрутам составили 26 %. А темпы роста на московском направлении — всего 8 %» — сказал Янкилевич.

В Толмачёво намерены продолжить работу по наращиванию перевозок на прямых региональных рейсах.

