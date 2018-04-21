Спасти пожарного Генина

17 апреля в московском пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная анализу трагедии, произошедшей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Состав спикеров был довольно представителен: руководство МЧС, Всероссийского добровольного пожарного общества, Совета ветеранов противопожарной службы. Тезисы экспертов звучали однозначно: спасти всех посетителей «Зимней вишни» пожарные не имели возможности. Лейтмотив встречи — начальник звена пожарных, которые первыми прибыли на место, Сергей Генин не виновен в халатности. Но пожарный арестован на два месяца.

Герой и антигерой

Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин был задержан, а затем арестован судом на два месяца 11 апреля 2018 года. Пожарного, которого в первые дни после трагедии цитировали все федеральные каналы, а общественность воспринимала как героя, обвиняют в преступной халатности. По мнению следствия, после прибытия на место событий, Генин упустил время, «которое могло быть использовано для спасения людей, проигнорировав указания очевидцев и не сверившись с план-схемами».

Следственный комитет настаивает, что «в результате бездействия Генина погибли 37 человек».

Задержание и последующий арест Генина вызвали неоднозначную реакцию. Родственники погибших требуют наказания, а пожарные говорят о невиновности коллеги и собирают деньги на оплату адвоката. Руководство МЧС заступилось за сотрудника, пообещав предоставить лучших защитников. Сам пожарный своей вины не признает.

Фотография с сайта ako.ru

17 апреля, спустя неделю после ареста Генина в московском пресс-центре ТАСС собрались статусные эксперты. Своим анализом ситуации поделились директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС — главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору России Ринат Еникеев, временно исполняющий обязанности директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко, председатель центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) — руководитель центрального аппарата ВДПО Владимир Кудрявцев, заместитель председателя центрального совета ВДПО Виктор Климкин, председатель совета ветеранов Государственной противопожарной службы Юрий Ненашев, руководитель Московского института пожарной безопасности МВД РФ до 2000 года Евгений Кирюханцев, ветеран пожарной охраны, профессор Евгений Мешалкин.

«Сейчас перед вами сидят люди, которые прослужили в сфере пожарной безопасности минимум 40 лет.

Для каждого пожарного то, что произошло — огромная трагедия.

На нашей памяти было не было пожаров с таким количеством жертв», начал пресс-конференцию Владимир Кудрявцев.

Главное, по словам Кудрявцева, чтобы люди понимали причины произошедшего, чтобы в дальнейшем не допустить повторения подобных трагедий.

ТЦ «Зимняя вишня» до пожара. Фотография с сайта wikipedia.org

«К сожалению, бывает так, что происходит крупный пожар, вокруг него много шума, это продолжается еще какое-то время.

Потом несколько человек получают какие-то сроки и ничего не меняется.

Мы понимаем, что нужно делать, чтобы избежать последствий. Сегодня мы постараемся вам рассказать, как произошло, как строилось, что построилось, чем было насыщено (здание „Зимней вишни“ — прим. Сиб.фм) и какие законы были грубо нарушены всеми сторонами. Естественно, (это важно — прим. Сиб.фм) в свете последних событий, когда несчастный начальник караула, который одним из первых прибыл на место, объявлен преступником, хотя даже суда и следствия никакого не было. И на него собираются, извините за грубое слово, повесить всех погибших» — сказал Кудрявцев.

В смертельной ловушке через пять минут

Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору России Ринат Еникеев сразу попросил избавиться от информационного фантома. С 2014 года МЧС не принимает участие в приемке завершенных строительством зданий.

Далее инспектор озвучил шокирующие факты.

«Специалисты нашего НИИ пожарной обороны сделали расчеты и выводы. Согласно им, через 5 минут и 4 секунды после возгорания в сухом бассейне в торговом центе „Зимняя вишня“ все пути эвакуации из здания были блокированы продуктами термического разложения. — сообщил Еникеев. — Это токсичные газы с содержанием хлористого водорода».

Инспектор рассказал о еще одном расчете экспертов.

Если бы все выходы из здания были бы свободны, а система предупреждения сработала, то все посетители покинули бы торговый центр спустя 2 минуты 45 секунд.

Председатель совета ветеранов Государственной противопожарной службы Юрий Ненашев высказался довольно прямо.

«Вместо того, чтобы спросить с тех, кто построил и эксплуатировал эту ловушку для детей, тысячи сейчас пишут письма с требованием, чтобы эту ответственность разделил начальник караула пожарных.

Проведенный нашими специалистами анализ показывает, что на момент прибытия он (Генин — прим. Сиб.фм) мог спасти одного человека.

Он его спас. А остальных он спасти не мог. — заявил Ненашев. — Я хочу, чтобы общество понимало, что нельзя создавать такой прецедент. Я бы понимал, что нужно привлекать к уголовной ответственности того, кто отвернулся, струсил, не стал принимать меры. Но он действовал по уставу. Но оказался социально опасным элементом, которого нужно изолировать от общества на глазах всей страны. Как будто он сейчас может сбежать за границу. У него никогда денег таких не было и нет».

Врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко, опроверг слухи о том, что пожарные прибыли на место событий через полчаса после возгорания.

«В настоящее время мы слышим много непрофессиональных высказываний о том, что пожарные действовали неверно. Объективные данные говорят о том, что первый звонок в службу 112 поступил в 16:03.

В 16:10 пожарные уже работали на месте ЧП. Это подтверждают и картинка с камер видеонаблюдения, и показания свидетелей.

Что касается той записи, которая гуляет сейчас по интернету. (запись с прибытием пожарного расчета, в тот момент, когда пожар в здании был уже достаточно серьезным — прим. Сиб.фм). Мы достоверность этого ролика подтверждаем, но это было уже шестое подразделение пожарных прибывших к месту ЧП» — рассказал Максименко.

Дети были живы, но к ним не подойти

Заместитель председателя центрального совета ВДПО Виктор Климкин постарался объяснить журналистам хронологию событий и действия Генина.

Иллюстрация из презентации Виктора Климкина

«Огонь в считанные секунды распространился по зданию. К моменту прибытия первого расчета пожарных горело уже пол этажа.

Кинотеатр оказался в зоне горения. Да, возможно эти дети были еще живы, но подойти к ним было уже невозможно. Через пять минут после начала пожара все пути к ним были заполнены ядовитым дымом. Конструктив здания не позволял дыму выйти наружу. Из шести выходов, четыре были заблокированы. Люди были в ловушке. Несмотря ни на что, первое, что сделали пожарные — они начали спасать людей. Звено Генина проводило разведку и наткнулось на человека, которого они и вынесли. Это и были тактические возможности его звена — вынести одного человека.

Через 20 минут после начала пожара на месте работали 12 звеньев газодымозащитной службы.

И они спасли 20 человек. Попасть к этому кинотеатру было невозможно. У пожарных при 100 градусах кровь закипает точно так же, как и у обычных людей»

О действиях Генина Климкин рассказал отдельно.

«Он прибыл на пожар в 16:11. Вошел с западного входа в вестибюль. Здесь — большое количество родственников, все кричат, все тянут кто в одну, кто в другую сторону. Ему охранник говорит, что готов провести к месту, где остались люди. И он повел это звено на четвертый этаж. Там оказалась закрытая металлическая дверь, взломать которую без специальных механизированных средств было попросту невозможно...» — рассказал Климкин.

Слово снова взял Владимир Кудрявцев:

«Если бы вот эта бронированная дверь была открыта... Здесь, вот на этом пятачке было найдено 22 человека.

Генин спускается вниз и входит на четвертый этаж по другой лестнице — идет к кинозалу № 1. И здесь он натыкается на мужчину. Он хрипит и подает признаки жизни. Личный состав приступает к эвакуации.

Иллюстрация из презентации Виктора Климкина. Красная штриховка — зона горения.

А дальше не забудьте — жизни в баллоне у пожарного ровно на 30 минут. И он уже их потратил. А дальше перезарядка. К тому моменту температура на подходе к кинозалу № 2 поднялась. Может он бы и пробился, но к тому времени вряд ли кто-то остался бы в живых. По химии (токсичным продуктам горения — прим.Сиб.фм) ученые все скажут»

Кто в ответе

«У нас сгорела Пермь („Хромая лошадь“ — прим. Сиб.фм), у нас сгорела „Армада“ (торговый центр в Оренбурге — прим. Сиб.фм), там погибли люди, у нас сгорел Кемерово... А реакция-то где? Ведь совершенно ясно, что пробуксовывает государственная система борьбы с пожарами. — задался вопросами экс-руководитель Московского института пожарной безопасности МВД РФ Евгений Кирюханцев. — Вот почему сейчас здесь собирается МЧС, а где другие ведомства?

Фотография с сайта wikipedia.org

Кто-то выпускает игрушки, которые горят и обладают дымообразующей способностью. Кто-то выпускает нормы проектирования, которые дают сбои, кто-то принимает в эксплуатацию объекты. Но почему-то все это остается за рамками вопроса. И это сильно настораживает.

Президент совершенно четко сказал, что мы не смогли обеспечить безопасность граждан на собственной территории.

Когда мы говорим о таких пожарах, безусловно нужна реакция на самом высоком уровне. Но может быть на примере этого пожара все министерства примут соответствующие меры. Все почему-то ждут указания сверху»

К сожалению, ответа на вопросы Кирюханцева пока нет.

Кстати, у Следственного комитета возникли вопросы к прокуратуре. 18 апреля прокурор Кемерово на допросе в Следственном комитете заявил, что сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» не был включен в план проверок надзорных органов по указанию вышестоящего руководства.

В свою очередь Генпрокурор Юрий Чайка высказался за возврат прокуратуре контроля за Следственным комитетом.

Его поддержала сенатор Валентина Матвиенко. По словам Матвиенко, Совфед выступит инициатором такого законопроекта и согласует его с соответствующими ведомствами.

Фотография с сайта kremlin.ru

Генин пока остается под стражей. На момент подготовки материала адвокат пожарного Елена Киселева была недоступна для комментариев, поэтому Сиб.фм не известно, намерена ли сторона защиты просить изменения меры пресечения. Добавим, что в случае, если дело пожарного Генина дойдет до суда, то ему может грозить до семи лет лишения свободы.