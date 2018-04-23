Будь на «Подъёме»

Популярный в Сибири образовательный проект, тренинг-марафон «Подъём», в очередной раз пройдет в Новосибирске. Мероприятие состоится в загородном курортном комплексе PARUS medical resort&spa. В этот раз организаторы обещают новые форматы обучения: бизнес-квесты и деловые игры.

Программа тренинг-марафона «Подъём» традиционно включает три направления: «Бизнес», «Личная эффективность» и «Практическая психология».

Бизнес-тренеры расскажут о работе с целями, делегировании и контроле задач, передовых инструментах маркетинга и продаж, о парадигме мышления руководителя. Участников ждут мастер-классы по командному взаимодействию, стресс-менеджменту, управлению проектами, временем и информацией.

В этом году организаторы обещают задействовать новые обучающие форматы — бизнес-квесты и деловые игры.

Участники бизнес-квестов буквально проживают различные ситуации.

Решают специфические кейсы-задачи, тем самым получая уникальный опыт действий в непредсказуемой ситуации, в условиях форс-мажора, находясь в безопасных условиях игрового симулятора.

Деловые игры позволяют моделировать рабочие процессы, учат пользоваться инструментами гибкого управления временем и ресурсами в сложных условиях, адаптируют участников в реальные будничные ситуации.

На тренингах личной эффективности эксперты поделятся приемами экстренной самомотивации и стрессоустойчивости, а также научат искать скрытые ресурсы, проводить аудит личных активов и распознавать и предотвращать психоэмоциональное выгорание, с которым практически неизбежно сталкиваются представители совершенно разных профессий.

Мастер-классы по практической психологии направлены на работу с чувствами и ограничивающими убеждениями.

Под руководством практикующих психологов в безопасной обстановке участники смогут обратиться к своему жизненному опыту, найти ответы на сложные личные вопросы.

На «Подъёме» есть возможность посмотреть на свою жизнь как будто со стороны. Увидеть, в каком направлении двигаться дальше. И неважно, в какой сфере: отношения с людьми, бизнес или чувства. Сюда можно поехать с любым актуальным вопросом из личной или профессиональной сферы.

Некоторые приезжают с ощущением, что нужно что-то менять.

Другие — с конкретными задачами.

Каждый участник выбирает темы, которые максимально соответствуют его актуальным вызовам в профессиональной и личной жизни.

Это позволяет индивидуально регулировать тренинговую нагрузку и наполнение дня.

Программа выстроена «лентами»: 5 мастер-классов идут одновременно на разных площадках. Каждый мастер-класс — это целенаправленная работа над конкретным навыком, умением, компетенцией.

В перерывах между тренингами можно попробовать себя в танцах, интеллектуальных играх, правополушарном рисовании, пении, йоге. Интенсивное обучение, которое контрастирует с активным отдыхом, — это идеальная атмосфера для тех, кто живёт в высоком темпе.

«На „Подъёме“ мы создаём такую среду, в которой можно распознать сигналы души, тела и разума.

Расставить приоритеты, набраться сил и энергии для принятия ответственных решений. Понять свои истинные желания, выбрать рабочие инструменты для действующих проектов и актуальных целей» — говорят организаторы тренинг-марафона «Подъём».

И прямо сейчас вы можете стать ближе к решению своих актуальных жизненных вопросов — узнать, где под «всё нормально» замаскировалась настоящая проблема, а где притаились зоны роста.

Пройдите небольшой тест, который составили психологи «Подъёма», и узнайте о себе чуть больше.

Это займёт 5-7 минут, и в результате вы получите дорожную карту по улучшению 18 сфер жизни.

Участники прошлых лет, которые собираются отправиться на «Подъём» снова, рассказывают о своих впечатлениях.

Татьяна Грязнова, владелица кондитерской «АННА ПАВЛОВА».

«Моя жизнь изменилась именно в том направлении, в котором я хотела. Я научилась любить себя, понимать себя. Но самое главное — я поменяла работу. Я всегда хотела свою кондитерскую. У меня было два пути: съездить отдохнуть куда-нибудь, чтобы отвлечься от проблем и посмотреть на ситуацию со стороны, и участие в „Подъёме“.

Я выбрала „Подъём“. Мне нужна была внешняя поддержка и внешнее воздействие. Я хотела, чтобы мне помогли найти в себе силы. „Подъём“ был тем внешним воздействием, который дал мне силы для позитивных перемен».

Ирина Кичкайло, маркетолог и преподаватель Школы интернет-маркетинга «ProEnter».

«Впервые я оказалась на „Подъёме“ в 2013 году. Долго не могла решиться и купить путевку. Мне казалось, что тренинг будет представлять из себя сборище неудачников, которые станут обсуждать свои проблемы на каких-то психологических кружках. Я страшно боялась оказаться в такой среде и очень рада, что рассталась с собственным стереотипом.

Атмосфера, в которой я оказалась, меня поразила.

Это активные, целеустремленные и осознанные люди. Это пространство для идей, знакомств, для совместного развития. За пять дней „Подъёма“ я побывала на тренингах профессионального, личного развития, поучаствовала в психологических группах. И знаете, самое главное открытие, которое я сделала на „Подъёме“, — понимание того, что профессиональный прорыв зависит не только от профессиональных знаний, но и от того, как устроен мой внутренний мир, как выстроены отношения с семьей и окружающими».

Тренинг-марафон «Подъём» станет важным ресурсом для тех, кто хочет осознать актуальные задачи в жизни и профессии, собрать эффективные инструменты для своей зоны развития, получить новый импульс и заряд энергии для активной счастливой жизни.

Тренинг-марафон «Подъём» пройдет с 16 по 20 мая в Загородном курорте PARUS medical resort&spa по адресу Береговая улица, 56, Новосибирский район, пос. Кудряши.

Официальный сайт: training-marathon-nsk.ru

