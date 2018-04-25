Сибирь в огне

Ситуация с лесными пожарами в Амурской области развивается стремительно — огонь добрался до Хинганского заповедника и выживает оттуда животных. К тушению уже подключили самолёты-амфибии, которые ежедневно сбрасывают тонны воды на пылающие лесные массивы, однако огонь пока не думает отступать. Обстановка ухудшается и в Сибири. Там за последние сутки площадь возгорания увеличилась вдвое, власти поспешили ввести особый противопожарный режим.

По данным на 25 апреля, пожарные потушили 75 пожаров на площади 16,6 тыс. га. Сейчас на территории России действует 94 лесных пожара на площади 90 тыс. га. Как утверждают специалисты «Авиалесоохраны», из них около 80 тыс. объятых пламенем гектаров приходится именно на Амурскую область, где введён режим чрезвычайной ситуации. Местные власти даже приостановили внутренние перевозки по территории Приамурья, а экипажи вертолётов и самолётов направили на борьбу с огнём. Самая сложная обстановка сложилась в Архаринском, Зейском, Завитинском, Мазановском, Магдагачинском, Шимановском, Ромненском, Селемджинском, Серышевском и Свободненском районах.

Именно туда были направлены специалисты десантно-пожарной службы, парашютисты, сотрудники лесной охраны и спасатели — всего более 800 человек и 130 единиц техники.

На протяжении недели они пытаются справиться с огнём в условиях сухой и ветреной погоды и не допустить его распространения на населённые пункты и объекты экономики региона.

В Хинганском заповеднике обитают чёрный и уссурийский журавли, которые занесены в Красную Книгу России и Красную книгу Амурской области

Погода пока не на стороне пожарных и спасателей: на территории области сохраняется высокая температура воздуха (22-27 градусов), а слабые дожди вряд ли серьёзно помогут тушению пожаров.

В зоне пристального внимания Хинганский заповедник, место обитания краснокнижных журавлей, бурых медведей и амурских тигров. Огонь пришёл сюда из соседнего Урильского лесничества и свирепствует на территории природного комплекса с 16 апреля, ситуация продолжает ухудшаться с каждым днём. К настоящему моменту уничтожено около 20 тыс. га из 97 тыс. га.

Животные вынуждены были покинуть привычные места и переместиться ближе к горным районам.

Этот пожар уже назвали самым крупным за последний десяток лет.

Несмотря на то, что лесные пожары в Сибири составляют всего 5 % от всех пожаров, бушующих в России, власти ввели там особый противопожарный режим, а в Забайкалье, где огонь добрался до лесов в девяти районах — режим ЧС регионального характера.

По данным на 23 апреля, в Сибири горело 673 га лесных массивов, на следующий день — уже более 2 тыс. га.

За последние 24 часа площадь пожаров выросла ещё в два раза и составляет более 4,2 тыс. га.

68,3 % территории Забайкальского края покрыто лесами, это более 34 млн га

Из 37 пожаров на землях лесного фонда в Сибири, 28 было зафиксировано в Забайкальском крае. Однако со статистикой «Авиалесоохраны» не согласны в Гринписе. Специалисты экологической организации ссылаются на данные дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, которая на утро 24 апреля зафиксировала на территории края лесные пожары на площади более 91 тыс. га. В Минприроде назвали цифру в 47 раз меньше — около 1,9 тыс. га, подчеркнув, что именно эти данные являются достоверными и речь о занижении показателей не идёт.

Торфяные пожары — особый вид пожаров на природных территориях, при котором горит слой торфа. Торфяные пожары возникают и развиваются на торфяниках — болотах или бывших болотах

На момент публикации материала специалисты министерства природных ресурсов Забайкальского края и пресс-службы администрации региона были недоступны.

Ситуацию с лесными пожарами прокомментировал первый заместитель руководителя администрации Красночикойского района, где расположен крупный природный заповедник Сохондинский, Валерий Тюриков: «С начала пожароопасного сезона у нас было зафиксировано четыре возгорания, с двумя мы справились, а ещё два пока действующие. Но площади небольшие: один участок 24 га, второй — 11 га. Профилактическая работа продолжает идти, активно работаем с населением. Это пожары далёкие от населённых пунктов, поэтому угрозы ни им, ни объектам экономики, ни заповеднику нет. Люди сейчас там работают — это КГСАУ „Забайкаллесхоз“, лесная охрана».

По словам Андрея Комогорцева, начальника ГО и ЧС в Шилкинском муниципальном районе края (ещё один район, где в настоящее время действуют пожары), ситуация вписывается в «привычную картину».

фотография с сайта wikipedia.org

«Количество пожаров в нашем районе вполне соответствует показателям прошлого года. Со стороны органов местного самоуправления для защиты населённых пунктов мы сделали всё — выставили посты пожарной охраны, организовали работу наблюдателей и патрульных групп. Прогнозировать ситуацию я не берусь, но скажу одно — ситуация будет сложной если не пойдут осадки», — добавил он.

Однако, как и в случае с Дальним Востоком, погодные условия могут изменить положение дел в СФО. Согласно оперативному прогнозу на сайте ГУ МЧС России, 25 апреля в связи с порывами ветра до 16-22 м/с (а в Алтайском крае — до 27 м/с), «существует вероятность распространения огня на населённые пункты, объекты энергетики, опоры ЛЭП и увеличения площадей действующих лесных пожаров» на территории Забайкальского Края, Хакасии, Республике Тыва, а также в Амурской области и Приморском крае.