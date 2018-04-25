Успех на правом берегу

23 апреля известный новосибирский профессионально-спортивный клуб «Успех» открыл свой первый филиал на правом берегу. Новый зал располагается на Красном проспекте в МСЦ «Атлетика».

На торжественном мероприятии присутствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, председатель НРОО «Успех» , депутат горсовета Александр Бестужев, председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова и начальник управления физической культуры и спорта Алексей Толоконский.

Заниматься карате в новом зале будут и взрослые и дети. Кроме групп по боевому искусству, в филиале начнет работать школа спортивного развития для детей от четырех до семи лет.

Анатолий Локоть, отметил, что карате стало олимпийским видом спорта и то, что один из самых лучших городских спортивных клубов расширяет свои возможности — очень хорошая тенденция.

«Я надеюсь, что это создаст условия для того, чтобы новое поколение спортсменов завоевывало призовые места на соревнованиях не только в Новосибирске, но и России» — сказал в приветственном слове Анатолий Локоть.

Отметим, что все предпосылки для этого есть. В профессионально-спортивном клубе «Успех» в настоящий момент занимаются сразу шесть спортсменов, которые входят в ТОП-50 сильнейших каратистов планеты. Пока ни один регион России не может похвастаться таким статусным составом.

Новый филиал не просто создаст новые условия для спортивных достижений, но и просто удобен, считает председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

«К руководству клуба обращались и жители Новосибирска, и родители детей, которые занимаются в клубе с вопросом об открытии филиала „Успеха“ на правом берегу. И мы прислушались к их мнению. Действительно, здесь удобная логистика и транспортная развязка, не приходится долго добираться до спортивного зала. — сказал Дмитрий Асанцев. — Очень хочется, чтобы здесь не только росли чемпионы и люди с твердыми жизненными принципами, но и сохранялись все традиции клуба, которые были сформированы за 30 лет его существования.

В первую очередь — школа спортивного развития, в которой дети будут приобщаться к спорту, а затем уже приступать к занятиям карате.

Я поздравляю всех с этим радостным событием, а спортсменам из „Успеха“ — участия в Олимпиаде 2020 года».

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова отметила, что открытие нового филиала профессионально-спортивного клуба «Успех» это отличный пример того, как предприниматели поддерживают социальные инициативы.

«НЭВЗ-Союз это один из немногих заводов, который сохранил свой дом культуры. Это замечательно, ведь ДК используется как одна из площадок Транссибирского арт-фестиваля. Сейчас компания обратила внимание на спорт и построила комплекс. Таким образом, в Новосибирске появился полноценный культурно-спортивный объект».

Председатель НРОО «Успех» , депутат горсовета Александр Бестужев рассказал Сиб.фм, что «Успех» подходит к своему тридцатилетию с впечатляющими результатами.

«Сейчас в клубе занимаются более тысячи спортсменов из Новосибирска и области. В клубе постоянно работают над повышением уровня подготовки спортсменов и тренеров, приглашая для проведения семинаров мастеров мирового карате. Каждый год Президент японской ассоциации Мариошикай карате до, обладатель 8 дана, господин Тошиацу Сасаки проводит показательные тренировки. Воспитанники клуба показывают высокие спортивные результаты на соревнованиях Всероссийского и международного уровня, входят в состав сборной России» — рассказал Александр Бестужев.

Впрочем, успехи клуба заключаются не только в количестве занимающихся в нем спортсменов или участии в тренировочном процессе известных мастеров карате.

В карате существует несколько систем цветности поясов. Черный пояс — именной, на нем вышивают имя владельца и его дан.

«Успех» стал площадкой, которая консолидировала 9 регионов Сибирского Федерального округа в Лигу карате Сибири и Дальнего Востока, в которую входит более 65 клубов этого вида единоборства.

Под патронажем «Успеха» проводится один из крупнейших и самых массовых турниров по карате в стране, занявший свое прочное место во всероссийском календаре. Достаточно сказать, что регулярно в нем принимает участие более 1500 спортсменов из 14 регионов и 25 городов России — от самых маленьких с 8 лет, до мастеров международного класса и звезд мирового спорта.

Торжественная церемония открытия филиала клуба «Успех» завершилась показательными выступлениями воспитанников.

Справка:

Спортивно-профессиональный клуб «Успех» основан 26 лет назад Вениамином Александровичем Паком: 3-х кратным чемпионом СССР по каратэ, Мастером спорта СССР, обладателем 7 Дана по каратэ (WKF), 8 Дана по каратэ (JKMO), 4 Дана по тхэквондо WTF. председателем комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Законодательного собрания НСО, председателем Совета директоров Новосибирского городского общественного фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело», президентом Новосибирской областной федерации каратэ.

В январе 1989 года был зарегистрирован Физкультурно-спортивный центр «Успех», идея названия которого принадлежит супруге Вениамина Александровича — Ирине Сергеевне Пак.