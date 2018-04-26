Все на озеро!

Правительство Новосибирской области рассчитывает развивать туристическую отрасль региона за счет иностранных гостей. Большая часть из них — граждане КНР. Но есть и сложности — китайские турфирмы «перехватывают» финансовый поток у своих российских коллег. По мнению экспертов, многие нюансы въездного туризма нуждаются в госрегулировании.

24 апреля врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников встречался с заместителем руководителя Ростуризма Николаем Королевым. Основная тема совещания — реализация туристко-рекреационного проекта «Озерный кластер».

Андрей Травников подчеркнул, что его развитие — один из самых важных проектов Новосибирской области в сфере повышения туристической привлекательности региона. В свою очередь, Николай Королев рекомендовал представить перспективные проекты в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы», что позволит и в дальнейшем привлекать в регион средства из федерального бюджета на развитие туристской и смежных отраслей.

Фотография с сайта nso.ru

Оценки экспертов по увеличению турпотока довольно оптимистичные. На туристическом форуме «Открой свою Сибирь», который проходил в Новосибирске 13-14 апреля текущего года, эксперты озвучили рост на 50 % в ближайшие полтора года. Правда, некоторую корректировку в показатели может внести падение рубля и внешнеполитическая обстановка. Но при этом и турбизнес, и региональные власти надеются, что планы будут реализованы.

Врио министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова рассказала, что туробъекты получают значительное федеральное финансирование.

«Санаторий Карачи получает средства из федерального бюджета: в 2017 году — 63 млн рублей, в 2018 году мы планируем получить 95 млн рублей. Плюс, мы вкладываем и свои собственные средства в создание инженерной инфраструктуры. — сказала Молчанова. — Масштабную работу ведет инвестор. Очень хорошо отремонтированы спальные корпуса, произведено благоустройство, построен небольшой аквапарк. Теперь это жемчужина Новосибирской области, но к счастью, она у нас не одна. В регионе еще очень много хороших здравниц».

Озеро Карачи. Фотография с сайта wikipedia.org

И правительство, и игроки рынка возлагают надежды на туристов из КНР. Если в 2015 году их число составляло около 5 тысяч, то в 2017-м превысило 24 тысячи и это больше половины всех иностранцев, приезжающих в Новосибирскую область.

В региональном правительстве отмечают, что развивают туристическую инфраструктуру, ориентированную на иностранцев.

Минэкономразвития совместно с компанией «2ГИС» составили карту гостиниц центральной части Новосибирска. Информация в ней представлена на русском, английском и китайском языке. В аэропорту Толмачево все информационные вывески и указатели также переведены на китайский.

Задачу по привлечению туристов из КНР ставит себе не только Новосибирская область. Этим, по большому счету, занят сейчас весь мир.

Но представители региональной власти считают, что развитие рынка въездного туризма надо контролировать и регламентировать. В частности, речь об иностранных туристических компаниях и гидах.

Фотография с сайта nso.ru

«Если вы бывали в той же демократичной Турции, то наверняка заметили, что везде есть русскоговорящий гид — это почти всегда гражданин РФ, а рядом с ним турок. Он может ничего не говорить нам как туристам, но он работает. Это государственная политика. И такую же систему нужно ввести в России. — говорит Ольга Молчанова.- Сейчас китайские турфирмы формируют группы туристов и везут их из Китая со своими гидами.

Получается, что они отнимают у нас этот финансовый поток».

Несмотря на все детали и сложности геополитического толка, Новосибирская область делает ставку на иностранных туристов. В 2017 году их было уже 50,8 тысяч. Для сравнения в 2013 году — 23,4 тысячи. За два года объем оказанных туристских услуг в регионе вырос на 1,1 млрд рублей, и составил по итогам прошлого года 7,6 млрд.