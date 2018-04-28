Роскомнадзор пойдет под суд за Telegram

Ведомство Александра Жаркова, вероятно, вскоре получит приглашение в Арбитражный суд Москвы. Разбирательство связано с блокировкой популярного мессенджера Telegram, которая, впрочем затронуло весь рунет. Многие сторонние сервисы и сайты компаний испытали трудности в работе из-за массовых блокировок ай-пи адресов, на которые переезжал Telegram. Теперь бизнес хочет добиться возмещения ущерба.

Первый пошел

Накануне, 27 апреля генеральный директор петербуржской компании «Инвестори» Александр Вихарев подал иск к Роскомнадзору с требованием компенсировать ущерб в размере 5 млн рублей. Разбирательства будут проходить в московском арбитраже.

По словам Вихарева, пользователи компании испытывали сложности с регистрацией, использованием и входом в личный кабинет.

Предприниматель уверен, что перебои в работе его интернет-площадки вызваны блокировкой Telegram.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, сообщение об иске уже внесено в базу данных Арбитражного суда Москвы, но дальнейшая судьба претензий пока неизвестна. В картотеке суда пока нет информации о назначении дела к рассмотрению. Согласно статье 127 АПК РФ, суд должен решить вопрос о принятии искового производства в пятидневный срок.

В качестве ответчика помимо Роскомнадзора в картотеке арбитража числится Министерство финансов РФ.

Сам Вихарев озвучил свою позицию РБК. По его словам, главная цель иска — не получить эту сумму (5 млн рублей — заявленная компенсации понесенных убытков — прим. Сиб.фм), а заявить о проблемах, которые сейчас испытывает бизнес. «Сумма иска в 5 млн руб. отчасти является расчетной, отчасти некоей потенциальной величиной, так как до конца не можем рассчитать весь нанесенный ущерб», — заявил Вихарев.

О сути иска пока известно только вот что:

Согласно тексту искового заявления, которое цитирует ТАСС, массовые блокировки привели к тому, что клиенты не смогли зарегистрироваться на интернет-площадке бизнесмена и «получить доступ к объектам инвестирования». Из-за этого уменьшились возможности компании по работе с клиентами и снизилась «пропускная способность».

В результате перебоев компании был нанесен «крупный ущерб», подчеркивается в заявлении.

Количество ежемесячных активных пользователей сервиса по состоянию на конец марта 2018 года составляет более 200 млн человек

Впрочем, юристы скептически оценивают судебные перспективы иска Вихарева против Роскомнадзора.

«Я предполагаю, что иск предъявлен в рамках статей 15, 1064 и 1069 ГК РФ. Условия ответственности за причинение вреда являются: противоправность поведения причинителя вреда, наступление вреда, причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом, вина причинителя вреда, — комментирует ситуацию эксперт Сиб.фм юрист новосибирской компании „Открытие“ Николай Карсунцев. — Разберем все четыре пункта.

Противоправность поведения причинителя вреда в данном случае, на мой взгляд, отсутствует. Роскомнадзор действует руководствуется решением Таганского районного суда города Москвы. Таков у нас закон и решения суда должны исполнятся, за неисполнение решения предусмотрена уголовная ответственность.

Наступление вреда и вина причинителя вреда. Собственно, эти пункты необходимо ещё доказать, бремя доказывания в данном случае лежит на истце.

Иными словами, сможет ли Вихарев доказать в суде, что ему причинен вред и в этом виноват Роскомнадзор — большой вопрос.

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом один и самых сложных пунктов, который необходимо доказать. Как это ни парадоксально, но бремя доказывания лежит на истце. Главное слово в этой фразе: противоправное поведение.

Каким образом истец будет доказывать и подтверждать причинную связь между противоправным поведением и наступившим вредом в рамках данного дела вопрос остается открытым.

Любопытно будет посмотреть»

Блокировать нельзя, оставить

Еще одним ньюсмейкером, который внес неожиданный поворот в тему блокировки мессенджера стал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Песков сказал, что блокировка Telegram не должна вредить сторонним сервисам и ресурсам.

Пресс-секретарь президента также признал, что ограничить доступ к мессенджеру в России оказалось сложнее, чем предполагалось. При этом Песков подчеркнул, что это не отменяет необходимости исполнить решение суда.

«Чтобы соглашаться или не соглашаться с такими заявлениями, нужно обладать необходимой технической экспертизой. Разумеется, администрация президента не может этой экспертизой обладать. Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда, но, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов, это понятно.

Но в то же время существуют определенные технические и технологические сложности в этом плане. Сам процесс по ограничению доступа к Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее, но это не значит, что решение суда не следует исполнять» — приводит цитату Пескова ТАСС.

Непопулярный Telegram

Павел Валерьевич Дуров— российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании; создатель кроссплатформенного мессенджера Telegram

В тот же день Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, касающиеся популярного мессенджера. Согласно опубликованным данным, более 60 % Telegram не намерены обходить блокировку. При этом 30 % собираются принять дополнительные меры, чтобы сохранить доступ к приложению, или уже сделали это. Также опрос показал, что мессенджер установлен у 10 % россиян.

Подавляющее большинство пользователей Telegram знают о конфликте руководства мессенджера и российских властей, — заявила ТАСС ведущий аналитик Фонда «Общественное мнение» Ирина Осипова.

«В качестве основных причин люди чаще всего называют отказ руководства Telegram предоставить ключи шифрования ФСБ, 10 % сказали, что таким образом они пытаются обеспечить безопасность, ссылаясь на то, что якобы в Telegram общаются террористы, торговцы наркотиками и всякие другие криминальные люди, 4 % считают, что из-за антироссийской пропаганды закрыли. Это вот основные три причины.

Telegram не самый популярный мессенджер, чаще всего люди пользуются WhatsApp — 39 % от всего населения, Viber — 29 % — и Skype — 19 %. Telegram только на четвертом месте».

Эксперты также, опрошенные ТАСС говорят, что большинство пользователей не нуждается в дополнительном обходе блокировок, потому что Telegram работает и без них.

«Сам механизм достаточно банален: клиент Telegram постоянно получает обновления, новые IP-адреса серверных Telegram, подключается к ним. Сам же Telegram арендует мощности.

С учетом количества инвестиций, которые Павел Дуров привлек в Telegram, я думаю, что ему лет на 100 хватит. У меня лично работает без обхода блокировок.

Я предполагаю, что значительная часть опрошенных находится в той же категории.

При этом обход блокировок, как правило, требует некоторых усилий, а иногда и дополнительных средств на VPN-приложения. До сих пор необходимости пользователи не чувствовали. Если ситуация будет ухудшаться, с учетом того, насколько были разрекламированы различные инструменты для обхода, люди, я думаю, быстро смогут переключиться».

Кто пострадал от блокировки Telegram

По данным «Медузы», под блокировку попал сервис комментирования Hypercomments, который используется для ведения дискуссий читателей на многих сайтах — от «Тайги.инфо» до «Студии Артемия Лебедева».

В момент массовой блокировки адресов, на которые «переезжал» мессенджер перестали работать некоторые Smart TV — они просто не подключаются к сетевым сервисам.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев в своем телеграм-канале «ЗаТелеком» рассказал о случаях блокировки серверов, используемых «умными» устройствами: фитнес-трекерами Xiaomi, измерителями давления Quardio и GPS-часами для отслеживания местоположения детей «Маяк».

По информации Сиб.фм, 17 марта сайты некоторых автопроизводителей перестали загружаться. На экране появляется сообщение: «IP-адрес данного ресурса заблокирован в соответствии с действующим законодательством». Его можно было увидеть, в частности, на сайтах www.renault.ru, www.volvocars.com, www.infiniti.ru, www.nissan.ru, www.datsun.ru, www.subaru.ru, www.hyundai.ru.

Справка

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России из-за того, что его владелец, компания «Telegram Messenger LLC», не выполнил возложенную на него законом обязанность передать Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписки пользователей.

16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки. Однако сервис пусть и с небольшими перебоями, но продолжил работать. Как позже объяснили представители Роскомнадзора, после того, как ведомство внесло в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса Telegram, компания начала использовать IP-адреса облачных сервисов Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и др. Роскомнадзор, в свою очередь стал вносить в реестр используемые мессенджером адреса, причем сразу целыми пулами, поскольку Telegram менял «прописку» слишком быстро.

Из-за этого недоступными оказались сайты, не имеющие отношения к Telegram, но также использовавшие IP-адреса облачных сервисов.