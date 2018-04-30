Монстрация 2018: без сучка и задоринки

Редкий новосибирец не знает, что такое «Монстрация» и как её третирует мэр города Анатолий Локоть. За 15 лет проведения шествий они стали едва ли не брендом региона, фотографы и организаторы гроздьями собирают премии за идеи и фотографии оттуда. Ещё чуть-чуть и «Монстрация» станет мощным политическим инструментом. Или не станет? Корреспондент Сиб.фм вспомнил, с чего всё начиналось, почему последнюю пару лет Артёму Лоскутову приходилось больше страдать и унижаться, чем беззаботно ходить с абсурдным плакатиком, и как всё неожиданно успокоилось в 2018 году.

ИДЕЯ

Прямые ассоциации, которые вызывает слово «монстрация» у любого жителя Новосибирска — это «буйство красок», «препоны», «ОМОН», «Лоскутов». Молодого новосибирского художника идентифицируют как создателя и идейного вдохновителя невинной акции, со временем превратившейся чуть ли не в политический инструмент. Мол, Артём Лоскутов организовывал шествия с дурацкими лозунгами, а потом тяга к эпатажу повлекла за собой аресты, суды и даже противостояния с ОМОНом. Но это было бы слишком просто.

«Монстрацию» придумали в 2003 году на левом берегу Оби, в мастерской художника Константина Скотникова.

«Монстрация» — первая и вторая, — обсуждалась здесь, у меня в мастерской. Авторы идеи — художники Максим Нерода и Ваня Дыркин. Потом мы с «Монстрацией» начали друг от друга отдаляться. Но это понятно — может, я просто начал стареть«, — рассказывает Скотников.

Традиционно шествия проходили в центре города: их участники с самодельными плакатами продолжали традиционную первомайскую демонстрацию — шли за колонной, организованной КПРФ. После красных растяжек, вымпелов и знамён коммунистической партии, развесёлая процессия смотрелась то ли как символ свободы всего, что можно себе вообразить, то ли как дерзкий протест некогда грандиозному празднику Весны и Труда. Каждый трактовал, как хотел, но было весело.

По словам новосибирского журналиста Виктора Иванова, первая «Монстрация» выглядела достаточно стихийно.

«Насколько я помню, художники нарисовали кучу дурацких лозунгов, которые свалили на землю возле Дома Офицеров, откуда в сторону площади Ленина должны были идти коммунисты.

Я там оказался практически случайно, ну и взял плакат с надписью „Реальность — удел богов“.

Когда мы вслед за основной колонной дошли до площади Ленина, одного из инициаторов „Монстрации“ — Максима Нероду задержала полиция. Его оштрафовали на 500 рублей, художники собрали сумму штрафа мелочью и заплатили», — вспоминает Иванов.

Собеседник Сиб.фм добавил, что Артёма Лоскутова тогда никто не знал.

В апреле 2011 года шествие получило национальную премию «Инновация» как лучший региональный проект.

Слава «Монстрации» пошла впереди неё по всей стране. Городские власти шли организаторам навстречу и всегда разрешали проводить акции. А потом начались проблемы.

ГДЕ МЭР?

Самый напряжённый момент случился 1 мая 2015 года. Мэрия не согласовала шествие по Красному проспекту, предложив монстрантам набережную Оби. Участники «Монстрации» на запрет наплевали и, как обычно, собрались с утра на площади Калинина.

Власти города оказались не так просты и всё предвидели: с утра место встречи оцепили полицейские, помимо обычных машин были задействованы даже водомёты. Анатолий Локоть, находившийся к тому моменту уже год на посту мэра Новосибирска, накануне неосторожно пообещал лично поучаствовать в «Монстрации».

Попытки присоединиться к колонне КПРФ успехом не увенчались — омоновцы загородили монстрантам дорогу. На площадь прибыли автобусы — участникам запрещённого шествия предложили сесть в них и отправиться на набережную. После этого Лоскутов посоветовал всем свернуть плакаты. Монстранты в сопровождении полиции стихийно решили идти в противоположную от центра города сторону. На Красном проспекте появилась конная полиция.

Пройдя почти до конца Красного проспекта и вернувшись обратно на площадь Калинина, участники шествия развернули главный лозунг.

В 2015 году им символично стала фраза «Господи прости».

Части монстрантов тогда всё-таки удалось добраться до центра — чтобы выйти из полицейского оцепления, они свернули плакаты. Участники шествия собрались у здания мэрии и принялись скандировать: «Где мэр?»

Фотография с сайта wikipedia.org

Противники творчества А.Лоскутова считают некоторые его работы неприемлемыми с морально-этической точки зрения. Также остается открытым вопрос, являются ли некоторые его работы пропагандой наркотиков и оскорблением религиозных чувств, что является нарушением КоАП РФ

Через несколько часов полиция задержала Артёма Лоскутова.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МОНСТРАЦИИ

В отношении организатора «Монстрации» были составлены два административных протокола: за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания. 2 мая Заельцовский суд арестовал его на 10 суток. На следующий день, 3 мая, в суде Центрального района он был оштрафован на пять тысяч рублей. Лоскутов заявил тогда, что не считает себя организатором акции, так как её участники сами решали, участвовать в ней или нет.

Через год, в 2016 году, ситуация закрутилась в острый сюжет. Мэрия надумала организовать и провести «Всешествие». Наблюдатели сразу же окрестили готовящуюся акцию копией «Монстрации», организаторам которой снова было отказано в разрешении пройти по Красному проспекту.

Муниципалитет предложил монстрантам присоединиться к «Всешествию» и пройти от театра «Глобус» до ГПНТБ.

Артём Лоскутов тогда назвал действия чиновников «рейдерским захватом» «Монстрации».

Наученный на своих ошибках, Лоскутов пошёл на некий компромисс — 29 апреля он встретился с руководителем департамента молодежной политики, культуры и спорта мэрии Анной Терешковой. Они договорились, что участники «Монстрации» пойдут следом за «Всешествием», но в некотором отдалении, а после акции соберут плакаты и выставят их в одном из культурных пространств города.

«Улыбни свой улыбальник! » - один из лозунгов Монстрации, ставший знаменитым

Обе акции прошли относительно спокойно. Опять же, относительно чего. В этот раз улицу Кирова перед монстрантами перекрыли молодые люди из общественной организации «Спортивный город». Спортсмены какое-то время не позволяли участникам шествия двигаться дальше, но потом всё же уступили дорогу. Главным лозунгом тогдашнего мероприятия стала фраза «Здесь вам не Москва». Авторство фразы «монстранты» приписывают сотруднику мэрии Сергею Полянскому.

Как ни надеялся Лоскутов договориться с мэрией полюбовно — провести акцию и ни дня не отсидеть, — после шествия его снова задержали. На этот раз в кафе. Организатора отвезли в Центральный РОВД. Полиция посчитала, что Лоскутов провёл на ступеньках библиотеки несанкционированный митинг. 6 мая суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Фотография с сайта wikipedia.org

В апреле 2018 года между мэрией и Лоскутовым вновь, казалось бы, наметилось противостояние — это все, в общем-то, и ждали. Организатор шествия в присущей ему манере отправил в муниципалитет заявку на проведение «Монстрации» — в виде картинки. Он просто поставил чиновников перед фактом «мы всё равно пройдём, где захотим, подписывайте бумажки». Лоскутову светит новая «административка» — как пить дать, никто даже не сомневался. Но через некоторое время на своей странице в Facebook Анна Терешкова выставила официальное приглашение Артёму Лоскутову войти в оргкомитет «молодёжного культурно-массового мероприятия, посвящённого Празднику Весны и Труда». Как вам?

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ

Как рассказал Сиб.фм эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов, в этом году ситуация предельно ясна.

«Локтю не нужны никакие скандалы перед выборами, он и так уже получил имидж гонителя демократии от того же Навального. Поэтому в отношении к „Монстрации“ произошёл резкий перелом. Никаких плюсов от её запрещения Локоть бы не получил — ядерному электорату КПРФ всё равно, что будет с шествием, а вот колеблющиеся могли бы быть напуганы запретом. Анатолий Локоть, как и в 2014 году, пытается создать широкую коалицию с участием, в том числе, либерально настроенных граждан. В рамках этой концепции монстрация должна быть разрекламирована как победа мэра над ОМОНом. Возможно, свою роль сыграл советник Локтя — Виктор Толоконский, никогда не игравший в „держиморду“. Областной власти скандалы, грозящие выйти на всероссийский уровень в предвыборный год, тоже ни к чему. В общем, для „Монстрации“ звёзды сошлись удачно, но далеко не факт, что так будет и в будущем», — заявил Андрей Тихонов.

Эксперт предположил, что теперь Навальный вполне может обвинить Артёма Лоскутова в работе на власть.

«В целом, это достаточно рискованный эксперимент на фоне геополитической турбулентности и усиления контроля за интернетом.

„Монстрация“ изначально задумывалась как аполитичная акция, но сразу стала показывать фигу в кармане. Лоскутов — известный нигилист и провокатор.

Никто не даст гарантии, что „Монстрация“ может быть использована несистемной оппозицией для критики власти по вопросу блокировки Telegram, например» — предположил эксперт.

13 апреля в официальной группе «Монстрации 2018» в «ВКонтакте» появилось сообщение, что шествие согласовано и пройдёт на Красном проспекте.

По информации Сиб.фм в четверг, 26 апреля, прилетевший из Москвы Артём Лоскутов неофициально встретился с Анной Терешковой — диалог проходил в одном из арт-клубов города за закрытыми дверями.

Фотография с сайта wikipedia.org

Журналисту Сиб.фм организатор «Монстрации» рассказал, что сегодняшняя ситуация его вполне устраивает.

«Мэрия нам всё утвердила и разрешила — понятно же, что обострение никому не нужно. Получилось так, что в Новосибирске не согласовать „Монстрацию“ практически невозможно — это риски.

Власти нужно всё провести как можно тише. Но вот конфликты перенеслись сейчас в другие города.

После „Монстрации“ сделаем ещё выставку плакатов в „Подземке“. А 27 апреля в Третьяковской галерее открывается выставка „Искусство 2000-х“ — я в ней участвую. Там будет наше видео, фотографии и несколько больших растяжек с лозунгами», — рассказал Артём Лоскутов.

Фотография с сайта wikipedia.org

Действительно, нынешняя «Монстрация» была согласована достаточно легко. В сентябре 2018 года пройдут выборы губернатора Новосибирской области, через год состоятся выборы мэра — тогда и посмотрим.