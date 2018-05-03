Лёд на сто миллионов

Министерство строительства Новосибирской области определило подрядчика работ по проектированию многофункциональной ледовой арены, которая должна появиться на улице Немировича-Данченко. Арена станет площадкой для проведения Молодежного чемпионата Мира по хоккею в 2023 году.

Открытый конкурс выиграл московский проектный институт уникальных сооружений «Арена». Как сообщается в документах госзакупки, цена контракта составила 89,1 млн рублей. В процедуре торгов помимо «Арены» участвовали «Альфа-Проект», инвестиционно-строительная компания «НКС» и АО «ЦНИИПромзданий».

Проектный институт «Арена» был создан в 2011 году. При этом он активно участвовал в реализации масштабных проектов по строительству спортивных сооружений.

Как сказано на официальном сайте «Арены», институт участвовал в проектировании футбольного стадиона для проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 года.

Речь идет о стадионе «Волгоград-Арена». В официальных источниках в качестве главного проектировщика выступает ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, многофункциональный ледовый комплекс будет включать ледовую арену, рассчитанную на 10 тысяч зрителей и тренировочную арену на 1 тысячу зрителей

Проектирование арены выполнило московское ФГУП «Спорт-Инжиниринг», выигравшее открытый конкурс. Генеральным подрядчиком строительства было АО «Стройтрансгаз». «Арена» упоминается как разработчик рабочей документации.

Общая стоимость проекта «Волгоград-Арены», включая собственно строительные работы, сперва оценивалась местными властями в 10 миллиардов рублей. В октябре 2014 года предварительная стоимость возведения волгоградского стадиона к ЧМ-2018 повысилась до 17 млрд рублей.

По официальным данным, смета увеличилась в полтора раза из-за дорогостоящих работ по укреплению трехкилометрового участка берега Волги.

В разделе «Проекты» компании так же указан стадион «Зенит» в Санкт-Петербурге. Информация содержит указание на разработчика проекта ГУП МНИИП «Моспроект-4» и год работ — 2006.

Добавим, что в 2007 году тогдашний генподрядчик строительства «Авант» взял на себя обязательство построить стадион за 6,7 млрд рублей.

После прохождения государственной экспертизы в 2008 году смета выросла до 23,7 млрд рублей. В том же году контракт с «Авантом» был расторгнут и в дело вступил «Трансстрой» — один из активов Олега Дерипаски.

После перепроектирования стадиона стоимость его строительства возросла до 33 млрд рублей, а городские власти без конкурса увеличили контракт с «Трансстроем» на 9,5 млрд рублей.

Стоимость новосибирского спортивного объекта по предварительно оценивается в 10 млрд рублей.

5 млрд планируется потратить на возведение самой арены, еще столько же придется вложить в устройство инфраструктуры. Планируется, что рядом с многофункциональной ледовой ареной построят станцию метро «Спортивная», обустроят прилегающую территорию и набережную.

Первые бюджетные деньги на новую спортивную арену в Новосибирске выделены в феврале текущего года. Об этом на заседании правительства региона сообщал врио министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. 150 млн рублей пойдут только на подготовительные работы по проекту.

Врио губернатора региона Андрей Травников тогда отметил, место под строительство выбиралось, учитывая транспортную доступность, влияние на городское развитие и расходы на строительство объекта и обеспечение его инфраструктурой.

Ранее правительство региона столкнулось с серьезным противодействием депутатов горсовета по вопросу финансирования возведения спортивного объекта.

20 октября 2018 года — дата выполнения контракта по проектированию

Еще в 2017 году городские народные избранники негативно отнеслись в идее концессионного строительства. В 2018 году правительство региона вернулось к идее бюджетного финансирования. Такой вариант устроил депутатов, однако врио губернатора Андрей Травников заявил, что не согласен с таким решением. «Я считаю, что есть источники финансирования и внебюджетные, и бюджетные. Нужно пытаться их привлечь», — заявил Травников.

Факт

28 апреля 2018 года ГКУ Новосибирской области разместило сообщение о двух аукционах в электронной форме, касающихся строительства ледовой арены на улице Немировича-Данченко.

Первый — на сумму 2,894 млн рублей, второй на сумму 1,528 млн рублей. В описании закупки указано выполнение работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям по объекту "Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске.