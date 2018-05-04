Стратегия Локтя

В четверг, 3 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил «Стратегию-2030» в рамках общественного обсуждения в администрации Центрального округа. В течение часа он рассказывал о достижениях на своём посту и предложил дальнейший план развития Новосибирска на ближайшие 12 лет, сделав акцент на очевидных вещах вроде дорог, транспорта, медицины и экологии. На следующем этапе планируется проведение круглых столов и получение обратной связи от новосибирцев. Зачем мэру публичное обсуждение своей стратегии, и какое будущее видит для города Анатолий Локоть — в вопросах разбирался корреспондент Сиб.фм.

Обсуждение без обсуждения

К общественному обсуждению «Стратегии-2030» Центральный округ присоединился последним — до этого аналогичные встречи мэра с представителями общественных организаций, ТОСов, предприятий и учреждений города, активных жителей прошли в других районах города. По наблюдениям корреспондента, на этой встрече жителей собралось значительно меньше, чем работников администрации округа. Они громко перешёптывались и хотели уйти домой пораньше: «Дай бог, чтобы к шести часам закончили. А то ведь будет говорить всё то же самое...».

Анатолий Локоть действительно начал с упоминания своего выступления в «Экспоцентре» на форуме «Городские технологии» в начале прошлого месяца, где он впервые заговорил о необходимости стратегического развития Новосибирска.

«Четыре года назад меня избрали мэром. Это серьёзный срок, чтобы сделать выводы и предложить не просто план действий, а именно стратегию развития.

Мы привыкли думать одним днём, одним годом...

Центральный округ был образован 1 января 2013 года, в него вошли Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы

Но я убеждён, что без стратегии нельзя развивать ни город, ни область. Я выступил 5 апреля и, обобщив весь материал, предложил тезисы на ближайшие 12 лет. Тогда моё выступление заняло час, и повторять я его не буду. Кто-то на нём уже присутствовал, а для остальных есть материалы», — он указал на газеты, лежащие на креслах, в которых, по сути, дублировалась информация выступления градоначальника.

Эта же встреча, по его словам, нужна именно для обсуждения, а конечным итогом таких мероприятий станет принятие программы развития города «при общем одобрении жителей Новосибирска». Впрочем, особой дискуссии, как это было заявлено изначально, и не наблюдалось — своё слово за трибуной помимо мэра также сказали заместитель директора НИИ электронных приборов Валерий Эдвабник, глава Центрального округа Сергей Канунников и председатель профсоюза работников образования Людмила Артамонова. Все они поддержали Анатолия Локтя и сошлись во мнении, что Новосибирск достоин особой программы развития.

«Устал просить помощи с протянутой рукой»

В своей речи мэр сделал акцент на том, что управлять городом ему пришлось в непростых условиях, особенно отметив лишение казны Новосибирска 10 % отчислений от НДФЛ в пользу регионального бюджета.

«Тем не менее, нам удалось сделать многое.

Мы обсудили с новосибирцами три приоритетных стратегических направления — дорожная отрасль, социальная инфраструктура и проект „Зелёный город“.

И по этим трём направлениям, стараясь попадать в федеральные программы и реализуя средства, мы добились успехов. Я напомню, что в прошлом году впервые за семь лет мы выполнили норматив ремонта дорог. Впервые! Есть ещё такой проект, как благоустройство нашей набережной, и программа развития новых трамваев совместно с белорусским производством. Одним словом, мы развиваем город», — эмоционально заключил Анатолий Локоть.

На должность временно исполняющего обязанности губернатора НСО Андрей Травников назначен 6 октября 2017 года. Сразу после этого он отправил в отставку областное правительство, ввёл должность главного архитектора области, разорвал скандальную «мусорную» концессию и заявил о необходимости проведении конкурса на её заключение заново

Но, по его словам, дальше так работать нельзя, и постоянно «просить помощи с протянутой рукой» он уже не может: «Вот этот вот жест... он уже сидит у меня внутри. Нам нужно, нам дайте! Это обрекает на постоянный поклон. На ручном управлении можно проработать год, два.... Но система так не работает, а для того, чтобы она заработала, я считаю жизненно важным говорить об особом статусе города Новосибирска».

Этот тезис стал одним из десяти, составляющих «стратегию будущего». Далее мэр остановился на масштабах города, постоянной миграции, огромной роли Новосибирска в определении экономического курса для всего субъекта, после чего представил остальные девять тезисов «Стратегии-2030». Так, Анатолий Локоть предложил стимулировать сельскую экономику, превратить город в научную столицу России, решить экологические проблемы системным подходом («Но не трястись за каждое деревце, а взять каждую зону под контроль»), обновить генплан, освободить мегаполис от пробок, вовлекать горожан в управление городом, развивать спортивные и культурные объекты, а также сделать Новосибирск городом доступной современной дисциплины и центром науки, технологий, управления.

Будущее «стратегии будущего»

Главной, по мнению Анатолия Локтя, является обратная связь, которая обязательно должна заработать после представления стратегии: «Я вот думал, когда выступал, что самое страшное — это выступить, а в ответ получить тишину.

Если будет обратная связь, то мы, наверняка, реализуем стратегию, примем какие-то предложения.

Мы все мечтаем, чтобы Новосибирск был комфортным, удобным, чистым городом, городом, в котором хочется жить. Вот основа этой стратегии».

Отдельно мэр остановился на вопросе благоустройства набережной на территории Центрального округа. Он заявил, что в этом году проект предусматривает продление набережной на 700 метров в сторону «Ривер Парка», а в идеале «хотелось бы получить длинную, красивую набережную» до Заельцовского парка по примеру Омска и других соседних городов. Поговорив о строительстве новых школ (нет свободных участков) и реконструкции старых (потребуется увеличение бюджета), Анатолий Локоть плавно подошёл к основной мысли своего выступления.

Набережная Оби в Новосибирске была официально открыта после реконструкции 26 октября 2017 года. В её преображение вложили более 120 млн рублей

«Многие вопросы, которые я озвучил, лежат в плоскости не муниципалитета. Они решаются на уровне субъекта, либо законами, либо соответствующими нормативными документами губернатора. Поэтому я серьёзно отношусь к предложениям мне выдвигаться и поучаствовать в выборах губернатора Новосибирской области. Мне кажется, я получил достаточный опыт, и я понимаю, что нужно делать. Я даже понимаю, что в одиночку — „выберите меня, я всё сделаю“ — не получится. Нужна поддержка даже не партий, а всего сообщества, жителей Новосибирской области. Новосибирцы, если вы поддерживаете вот это решение, если вы готовы дальше вместе работать, то я согласен выдвигаться, бороться и работать в качестве губернатора. Решение за вами», — завершил он своё выступление.

Возможную кандидатуру Анатолия Локтя поддержал Сергей Канунников, который напомнил, что перед вступлением в должность мэра того называли «политиком, а не хозяйственником», но за последние четыре года он «стал самым настоящим хозяйственником» и готов работать на уровне субъекта.

«Только новосибирец и патриот готов для Новосибирска сделать гораздо больше, чем кто-либо ещё».

Этой недвусмысленной фразой главы Центрального округа и завершилось общественное обсуждение «Стратегии-2030».

Добавим, что в конце февраля на открытии форума «Социально-экономическое партнёрство» о своём видении будущего Новосибирска и области рассказал врио губернатора НСО, бывший мэр Вологды Андрей Травников. При разработке своей стратегии он предлагает сделать упор на инновационное развитие региона и те отрасли экономики, в которых он традиционно силён: высокотехнологичная промышленность, фундаментальная и прикладная наука, агропромышленный и транспортно-логистический комплексы.

Итогом реализации стратегии Андрея Травникова через 12 лет должны стать постоянная численность региона в 3 млн человек, средняя продолжительность жизни минимум 80 лет, рост уровня экономики в 1,7 раза относительно текущего уровня и увеличение номинальной начисленной заработной платы в 2,8 раза.