Маскарада не будет

27 апреля в Новосибирске прошла пресс-конференция, посвящённая проведению «Бессмертного полка». Наряду с популярными вопросами о его организации, координаторы шествия в Новосибирске заговорили об участившихся спекуляциях на теме «Бессмертного полка» — военных фотосессиях, печати портретов по завышенным ценам, детских военных костюмах. Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл.

Любая печать за ваши деньги

250 тыс. человек, которые прошлись колонной «Бессмертного полка» по центральной улице Новосибирска в прошлом году — результат инициативы томских журналистов. Именно они в 2011 решили восстановить справедливость и выйти с портретами ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, узников концлагерей, тружеников тыла, детей войны, многие из которых не дожили до Дня Победы. Акция быстро стала международной и начала транслироваться по федеральным каналам. А потому неудивительно, что подобный размах мероприятия заставляет его участников готовиться заранее.

Фотография с сайта kremlin.ru

Во всех фотомастерских и полиграфических компаниях, куда дозвонился корреспондент, подтвердили, что накануне 9 Мая цены пришлось повысить из-за огромного количества заявок.

Успеть изготовить портрет к акции сейчас можно, но уже довольно затруднительно, так как многие компании приём заказов приостановили.

Самая первая акция, напоминающая по содержанию шествие «Бессмертного полка», прошла в 1965 году в новосибирской школе № 121, когда ученики прошли по городу с фотографиями ветеранов

Обычно на изготовление уходит от трёх дней до одного дня. В услугу, как правило, входит сканирование фотографии, несложная ретушь, вставка фотографии в стандартный макет и непосредственное изготовление штендера. Всё это обойдётся в сумму около 500 рублей, но если фотография очень старая и повреждённая, то за ретушь дополнительно возьмут ещё столько же. В группе «Бессмертный полк Новосибирск» в соцсети ВКонтакте даже предлагают перенести имена и фотографии погибших родственников на одежду, поскольку «к сожалению, плакаты не хранятся, а некоторые из них выкидываются прямо по завершении шествия».

Футболку с именем, фамилией и портретом предлагают изготовить за 999 рублей (это по акции, обычная цена — 1390 рублей), толстовки с готовым изображением обойдутся дороже — от 1699 рублей. На последних встречаются надписи «Родина-мать зовёт», «Помни, мир спас советский солдат» и уже ставшее классикой — «Спасибо деду за победу».

Фотография с сайта vk.com

Впрочем, по словам координаторов новосибирского движения, влиться в колонну «Бессмертного полка» можно и без штендера с портретом.

Фотография с сайта wikipedia.org

«Есть люди, которые не успевают сделать плакат, есть те, кто просто крепят маленькую фотокарточку к груди, рядом с георгиевской лентой. Или вот даже те— есть звонки, я подтверждаю — у кого нет родственников, прямых участников ВОВ, но у них есть желание пройти в колонне „Бессмертного полка“... Мы всех ждём», — пояснила координатор «Бессмертного полка» в Новосибирске Анастасия Панфилова.

«В военной гимнастёрке заложено много смыслов»

Ещё один новосибирский координатор — Ирина Рудковская — уточнила, что предупреждение о спекуляциях касалось не только новосибирцев: «У нас есть внутренний чат в социальных сетях по всей стране, и первым сообщением такого же приблизительно настроения я увидела от Сергея Лапенкова из Томска — одного из авторов „Полка“. А что касается лично моих наблюдений в качестве координатора в Новосибирске, то я вижу какие-то некорректные вещи, связанные с движением».

Фотография с сайта wikipedia.org

Далее Ирина Рудковская объяснила, что «некорректными» она считает печать портретов за «особые, достаточно большие деньги», а также продажу специальных значков и военной одежды.

«Я уже говорила на конференции и повторюсь. Не стоит превращать „Бессмертный полк“ в маскарад.

По одной из версий название „гимнастёрка“ произошло от названия „гимнастическая рубаха“ — рубахи для личного состава русской армии для занятий гимнастикой, которая появилась в 1862 году

Эта фраза касается, в первую очередь, гимнастёрок и военной одежды, которую можно купить в любом супермаркете города и нарядить в неё своего маленького ребёнка. Вот меня эта история больше всего беспокоит, потому что в той же гимнастёрке заложено много смыслов, и этому надо отдавать отчёт. Я не знаю, является ли это каким-то патриотическим моментом, но суть самого шествия „Бессмертный полк“ — это память, а не память, выраженная в каком-то костюмированном шоу», — добавила она.

В интернет-магазинах карнавальной одежды уточнили, что спрос на детские военные костюмы был всегда, но в этом году ажиотаж действительно нешуточный — даже небольшие швейные компании и ателье добавили у себя на сайтах раздел «Костюмы солдат 1941-1945 гг. для детей».

Переодеть ребёнка в советского солдата или санитарку обойдётся в 1500-2000 рублей, всё зависит от детализированности костюма.

«Ничего такого в этом я не вижу. Это же патриотизм, который родители прививают с детства. Всё-таки нужно воспитывать солидарность», — поделились в интернет-магазине «Дети любят», где при заказе от трёх комплектов военных костюмов пообещали в подарок «настоящую солдатскую фляжку» или кобуру для пистолета.

«Мы продаём костюмы эпизодического содержания, это же маскарад. Поэтому нет ничего страшного в том, что дети их носят.

Акция „Бессмертного полка“ охватывает более 80 государств, в том числе такие страны, как Кувейт, Вьетнам, Люксембург и Нигерия

Такая часть нашей с вами истории... Нам никуда от неё не деться», — рассказали в швейной фабрике «Элит классик». По их словам, военные костюмы для детей часто заказывают детсады, в этом году «там готовятся свои „Бессмертные полки“».

Однако эту информацию опровергла воспитатель муниципального детского сада, пожелавшая не называть фамилии: «Может, имелись в виду детские утренники? Они перед 9 Мая во всех садах проводятся, часть обязательной программы. Но и там только пилоточки... Лично у нас никаких костюмов не было. А насчёт „Бессмертных полков“ в детсадах — просто смешно. Вы как себе это представляете? Ребёнок в таком возрасте даже не до конца понимает, что за День Победы, а тут „Полк“. Да и к лучшему это, не понимает, значит ему неведомо, что такое война».

Поколение нарциссов

О том, почему некоторые участники «Бессмертного полка» стараются выделиться на патриотической акции атрибутикой и костюмами, забыв о её цели, рассказала клинический психолог Центра «Беркана» Юлия Кроха: «Мы живём в эпоху нарциссической культуры, когда людям важно демонстрировать, что у меня всё самое-самое лучшее. В психологии такой нарциссизм понимается как внутренняя пустота, которую человек стремится заполнить различными атрибутами. Ведь цель „Бессмертного полка“ невероятно важна для всех нас, это показатель того, что мы помним. Но когда люди начинают соревноваться в том, у кого самый большой плакат или необычный костюм — это уже и есть проявления нарциссизма».

Фотография с сайта wikipedia.org

Особое внимание она обратила на детские военные костюмчики, объяснив их популярность среди родителей «банальной вещью» — «поколением, которое не знает войны». А в случае наступления реальной угрозы войны, по её словам, «будет совсем не до костюмчиков», поскольку самыми уязвимыми в войну традиционно считаются старики и дети.

«Так же и с наклейками на машины — „На Берлин“, „Можем повторить“, „Спасибо деду за победу“, вот это вот всё, — добавила психолог. — Война — это не просто „ура, патриотизм“ или как у Есенина „задрав штаны бежать за комсомолом“.... Нет, это кровь, слёзы, боль и смерть, это очень психотическое состояние. Никакого „Можем повторить“. Единственное, что уместно, что мы можем написать — это „Помним, скорбим“».