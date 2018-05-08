Заставлю переделать!

Ремонт аварийного участка дороги на улице Немировича-Данченко в Новосибирске должны завершить к началу сентября текущего года. По крайней мере именно такие сроки озвучил Анатолий Локоть в ходе выездного совещания по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Мэр областного центра пообещал, что в случае недоработок или ненадлежащего качества работ, он заставит переделывать дорогу даже через год.

Выездное совещание по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» с участием градоначальника прошло накануне, 5 мая. Прессу и подрядчиков собрали неподалеку от здания Сибирского геофизического колледжа на улице Немировича-Данченко, 119.

Это место для многих автолюбителей давно и печально знакомо — ямы и ухабы дорожного полотна вызывают не только самый эмоциональный отклик горожан, но и приводят к более серьезным последствиям.

В 2017 году на этом участке улицы было зафиксировано четыре серьезных ДТП с восемью пострадавшими. Кроме этого, официальная статистика говорит о восьми случаях материального ущерба, который получили автомобилисты из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия.

Впрочем, официальная статистика-это только надводная часть айсберга. Сколько денег горожане, вынужденные ездить по этой дороге каждый день, потратили на ремонт подвесок авто, никто никогда не подсчитает.

Пока представители подрядчика и чиновники ждали мэра, на вопросы журналистов ответил технический директор подрядчика работ — компании «Сибавтобан» Евгений Савкин.

«На объекте будет заменено дорожное покрытие на площади 35 тыс. кв. метров, заменены и подняты дождевые ливневые канализационные люки — 125 штук.

Будут оборудованы новыми светофорами перекрёстки, выставлены недостающие дорожные знаки, заменены старые знаки, нанесена разметка термопластиком, — сказал журналистам Савкин. — Также здесь будет отремонтирован тротуар, скосы дороги будут выровнены чёрным грунтом и засеяны травой. По его словам, часть работ уже выполнена: заменено 50 % бордюрного камня, отремонтирована половина тротуаров».

К вопросу о причинах включения в проект «Безопасные и качественные дороги» ремонта этого участка улицы Немировича-Данченко, а не другого отрезка дороги на других улицах, Савкин был явно готов. Он достал лист бумаги, на котором была распечатана информация о ДТП и материальном ущербе (о которых говорилось выше — прим. ред) и зачитал ее представителям прессы.

Объём финансирования всех мероприятий федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» с 2017 по 2025 годы составит более 9 млрд рублей в пропорции: 50 % — федеральный бюджет, 50 % — областной и городской бюджеты.

В небольшой паузе, которая возникла между окончанием пресс-подхода к Савкину и приездом Анатолия Локтя, корреспондент одного из изданий Новосибирска подошел к представителю подрядчика.

— Пока я добирался до этого места, ко мне обратились местные жители и показали, что в некоторых местах бордюрный камень уже начал крошиться, — задал вопрос журналист и продемонстрировал только что отснятые кадры.

— Почему я вижу радость в ваших глазах, а, мол, у них все уже сыплется и ломается, — парировал представитель «Сибавтобана», — этот участок еще не принят.

— При приемке работ мы все поправим, — заверил Евгений Савкин, который присоединился к диалогу.

Тем временем, к месту, которое заранее было отмечено сигнальными конусами подъехал автомобиль, который привез Анатолия Локтя. Надо отметить, что люксовому японскому микроавтобусу было непросто лавировать в довольно плотном потоке легковушек и грузовиков, объезжая, при этом, ямы и ухабы на дороге.

Поздоровавшись с присутствующими Анатолий Локоть подошел к плакату, на котором была изображена инфографика о реализуемом проекте.

«Начнем с вас», — мэр указал на Савкина, которого, видимо, уполномочили отчитываться перед градоначальником.

Техдиректор «Сибавтобана» начал рассказывать о том, что сделано и что планируется сделать в ходе работ, попутно показывая на определенные места плаката, но Локоть прервал его на полуслове.

«Не нужно показывать пальцем, я вам сейчас дам ручку, показывайте ей, — пожурил мэр производственника, — привыкайте, вас сейчас снимают».

Градоначальник достал из кармана ручку, очень похожую на не очень дорогой Parker и вручил ее Савкину.

Информация, которую топ-менеджер «Сибавтобана» довел до сведения мэра, не слишком отличалась от той, что он ранее рассказал журналистам.

После презентации Савкина, мэр коротко пообщался с представителями подрядчика, поинтересовался поставщиками бордюрного камня и поставил конкретную задачу. До первого сентября текущего года, работы на объекте должны быть выполнены.

После мэр отправился поговорить с журналистами. Анатолий Локоть сделал особый акцент на качестве работ и выполнении гарантийных обязательств.

«Плохо сделаете — будете сразу переделывать или на следующий год все равно заставлю вернуться на объект и исправить недоделки»- пригрозил подрядчикам градоначальник.

Мэр еще раз зафиксировал сроки окончания ремонта и сообщил, что идеология проекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году не поменялась.

В 2018 году предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 46,5 млн, в том числе из федерального бюджета — 451,11 млн, из областного бюджета — 320 млн, из городского бюджета — 275,39 млн рублей

«Ставлю задачу — к началу учебного года все работы должны быть физически выполнены, чтобы обеспечить безопасность на дорогах, так как здесь расположены школы, учреждения, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Идеология проекта „БКД“ осталась прежней: безопасность, качество, снижение дорожно-транспортных происшествий».

Запланировано отремонтировать шесть объектов и девять мест концентрации ДТП

Как отметил градоначальник, все конкурсы уже давно отыграны, подрядчики определены — они фактически приступили к подготовительным работам. Вопросов с финансированием, по словам чиновника тоже нет: первые 58 млн рублей на эти цели уже поступили.

Факт:

В 2018 году ООО «Сибавтобан» — отремонтирует ул. Немировича-Данченко протяжённостью около 1,6 км — от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского. В ходе ремонтных работ будут обустроены перекрёстки на ул. Костычева и ул. Станиславского. В прошлом году здесь был отремонтирован участок дороги от площади Лыщинского до ул. Ватутина.