Большое чайное путешествие

Чай, безусловно, является одним из самых популярных и употребляемых напитков в мире. Конкурировать с чаем, пожалуй, может лишь кофе, но «чайная» аудитория все же крепче привязана к напитку. Что же мы знаем о чае?

Напиток из древности

Когда и где люди впервые начали пить чай — точно неизвестно. Но эксперты убеждены в одном: это произошло в Китае.

Существует красивая легенда о том, что первым поклонником чая был император Шень-Нун. Во время его путешествия по провинции в котел с кипятком упали несколько листочков чая. С тех пор Шень-Нун не пил других напитков.

Из Китая пришло и название чая. В южных территориях страны его называли «те», а в северных «ча». Отсюда английское название «tea» и наше «чай».

Чай — это продукт, сбор которого до сих пор не поддается механизации. Человечество научилось собирать кофе — механическим путем, но вот чай все еще требует ручного подхода.

Производство чая состоит из восьми стадий.

Зеленый и черный чай делают из одного и того же чайного куста. Вся разница в обработке чайного листа.

Марина Павлова, руководитель отдела исследований и разработок новых продуктов в категории чая в компании Unilever, рассказала Сиб.фм о том, как происходит процесс.

«Все начинается c плантаций, на которых Lipton ведет постоянную работу по поддержанию плодородности почв, защите обширных естественных территорий и высадке лесов, а чай собирается исключительно вручную.

Для сбора используют два-три верхних листочка и почку. Далее следует этап завяливания, когда чаю дают немного полежать на воздухе, а после отправляют на скручивание с помощью роллер-машин.

В зависимости от размера листочков происходит деление на так называемые грейды, когда чаинки сортируются по трем категориям.

Следующая ступень производства — ферментация, когда происходит превращение чая в улун (полуферментированный) и черный (ферментированный). После чай плавно переходит к сушке, сортировке и упаковке».

После того, как чай упакован, его везут на предприятие. Фабрика Lipton, которую ввели в эксплуатацию в Санкт- Петербурге в 2002 году, построена по последнему слову техники.

Чай смешивают в миксере, фасуют по пакетикам из специальной фильтровальной бумаги, раскладывают по коробкам и отправляют в магазины.

Вкус, цвет, качество

На вкус чая влияет целый комплекс географических и климатических факторов: место и высота произрастания куста над уровнем моря, климатические и погодные условия, количество и угол падения солнечных лучей, возраст куста, почва, количество осадков.

Именно поэтому чай, собранный с чайных плантаций в горах будет отличаться от чая, выращенного, например, на равнине: более крепкие чаи растут в низинах, а более легкие и деликатные — в горах, рассказывают в компании.

По заверениям специалистов, вкус пакетированного и листового чая ничем не различается. Единственное различие между продуктами — размер чаинок. При пакетировании чайный лист измельчается для того, чтобы он быстрее заваривался в кружке.

Важнейшим этапом производства Lipton является определение качества чая.

В течение недели ти-тестеры Lipton тестируют более 10.000 разных чаев, рассказывают в компании.

Упаковка Lipton тоже не влияет на вкус. Она выполнена из сертифицированных материалов, разрешенных для контакта с продуктами питания. Нанесение логотипа на ярлычок делается с помощью пищевых красителей.

Когда чай только начал появляться в Европе, на одном из официальных королевских приемов из привезенных чайных листьев приготовили салат.

Чтобы чай сохранил не только свои прекрасные вкусовые, но и полезные качества Институт чая Lipton проводит множество научных исследований, позволяющих разработать новые и усовершенствовать уже имеющиеся методы выращивания, сбора и обработки чая. Специалисты Lipton тщательно следят за тем, чтобы производимый чай полностью соответствовал высоким стандартам качества и оправдывал ожидания потребителей. В августе 2017 года чай Lipton Yellow Label получил высший балл среди протестированных образцов пакетированного чая по результатам экспертизы «Росконтроля».

«Росконтроль» — это независимый общественный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг. Эксперты проекта регулярно тестируют различные товары. Чтобы результаты были максимально объективными, все образцы в обезличенном виде поступают в лабораторию, где проходят проверку по российским и международным стандартам качества.

Протоколы испытаний подтверждают, что Lipton Yellow Label — это чай высшего сорта, который соответствует всем требованиям безопасности. Эксперты не обнаружили посторонних примесей, токсичных элементов или красителей.

Также экспертиза показала, что среди протестированных образцов именно Lipton содержит максимальное количество полезных веществ: танина и кофеина. Профессиональные дегустаторы тщательно оценили вкус каждого образца и присудили наивысший балл черному чаю Lipton Yellow Label. Приятный выраженный аромат и насыщенный терпкий вкус — именно это так понравилось экспертам.

А как же конкуренты?

Чайный куст называется Китайская камелия (Camellia sinensis). Эти кусты высаживают длинными стройными рядами на склонах холмов в тропиках и субтропиках. Площадь плантации может достигать несколько тысяч гектар. Чайный лист собирают, дают полежать на воздухе, «завялиться», затем скручивают, дают побродить с собственном соку, а потом сушат.

Как мы уже говорили, единственный напиток в мире, который по популярности может сравниться с чаем это кофе. Но мало кто знает, что в чае содержится больше кофеина.

Анна Мелехина — врач-диетолог, нутрициолог, специалист по питанию, терапевт, автор нескольких книг о правильном питании, проходившая обучение по диетологии в Кембридже, с опытом консультирования более 10 лет говорит и о других преимуществах чайного напитка.

«Приятная особенность чая в том, что это натуральный бескалорийный напиток, помогающий поддерживать водный баланс, регулировать работу сердечно-сосудистой системы и наслаждаться бодростью. Кофеин, содержащийся в чае, в сочетании с дубильными веществами действует на организм более мягко и продолжительно, чем кофеин в кофе, тонизируя организм, а также расширяет сосуды почек, способствуя их очищению. — утверждает эксперт.- Чай богат и другими полезными веществами: например, катехины, входящие в состав напитка, снижают риск возникновения раковых клеток, а глутаминовая кислота укрепляет нервную систему и улучшает работу головного мозга. Диетологи также отмечают, что, вопреки расхожему мнению, черный и зеленый чай полезны одинаково».

«Много людей любят чай именно за его бодрящий эффект: 42% жителей России предпочитают крепкий и насыщенный чай, чтобы восполнить энергию в течение дня. Наши специалисты создали Lipton Экстра Крепкий — напиток с ярким вкусом, приятными терпкими нотами, но без излишней горечи,» — рассказывает Марина Павлова, руководитель исследований и разработок новых продуктов категории чая в компании Unilever.

На плантациях Unilever чайные кусты 4000 часов заряжаются солнечными лучами, прежде чем два верхних листочка попадут в купажи Lipton.

В новом Lipton Экстра Крепкий обновленное сочетание отборных чайных листочков с лучших плантаций мира, пропитанных энергией солнца. Этот напиток понравится любителям классического чая, которые ценят яркий вкус и насыщенный аромат.

Крепкий чай, благодаря тонизирующему эффекту, дарит заряд бодрости и вдохновения, которого хватит надолго. В любое время дня полезно сделать перерыв на несколько минут, освежить свои мысли и обновить планы, а чашка хорошего черного чая — отличный повод для этого.