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МУП «Горводоканал»: 9 мая — никто не забыт...

 Новосибирский «Горводоканал» поздравил своих ветеранов с Днём Победы  11 мая, 17:24

Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
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МУП «Горводоканал»: 9 мая &mdash; никто не забыт...
Фотографии предоставлены МУП «Горводоканал»

Их труд, их подвиг никогда не будут забыты. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал» ежегодно чествует своих ветеранов.

Пройти мимо такого события, отнестись к нему равнодушно просто невозможно, ведь подобные встречи в канун Дня Великой Победы помогают сильнее сплотить поколения. Это не просто добрая традиция, это еще одна возможность сказать огромное спасибо за то, что сегодня молодые люди могут жить, творить, работать и быть свободными.

Особенно важны эти тёплые встречи для ветеранов. Они помогают им ощутить себя нужными, не оторванными от жизни, дают веру и надежду.

Тех, кто когда-то трудился на предприятии — ветеранов войны и труда новосибирский «Горводоканал» ежегодно собирает на Монументе Славы. Сотрудники предприятия трепетно относятся к старшему поколению: до мелочей продумывают организационные вопросы, дарят цветы, украшают одежду георгиевскими ленточками, создают комфортные условия для ветеранов.

Связь поколений чувствуется и в торжественном шествии к Вечному огню. Рука об руку с ветеранами идут молодые специалисты Водоканала Новосибирска. Приятные беседы и трогательные истории, сентиментальные воспоминания о тяжёлых и страшных буднях войны и радость Великой Победы ещё сильнее сближают, казалось бы, совсем не близких людей.

«Для всех нас, коллектива „Горводоканала“, День Победы — священный день. Это еще один повод сказать спасибо нашим дорогим ветеранам!

В том, каким сегодня является „Горводоканал“, большая заслуга ветеранов, заложивших крепкий фундамент предприятия.

Эти люди прошли войну, испытали на себе все тяготы и лишения военного и послевоенного времени, работали не покладая рук, восстанавливая разрушенную страну, отдавая все силы и знания предприятию, обеспечивающему комфорт и благополучие жителей Новосибирска. Сегодня мы благодарим наших ветеранов за то, что выстояли и победили, за мирное небо над головой, за возможность жить и работать!» — подчеркивает директор МУП города Новосибирска «Горводоканал» Юрий Николаевич Похил.

Совместное возложение цветов к Вечному огню и общая фотография на память — давняя традиция сотрудников предприятия.

Это дань уважения тем, благодаря кому мы сегодня живём, и память о воинах, отдавших свои жизни за наше настоящее и будущее.

Итогом праздничной встречи стал большой концерт, чаепитие и, конечно, продолжение воспоминаний о войне, о Победе, о жизни и мире на нашей земле.

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