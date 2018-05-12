Быть или не быть: Солженицын

2018 год стал юбилейным для русского писателя, драматурга, публициста и поэта Александра Солженицына — 100 лет со дня рождения. В честь этого к лауреату Нобелевской премии — особое внимание: ему планируют установить памятник, готовят план культурных мероприятий, а также выступают за исключение произведений автора из школьной программы. Сиб.фм изучил позицию пикетирующих, а также послушал два расхожих мнения экспертов: историка, магистра философии Евгения Глебова и кандидата филологических наук Светланы Ромащенко.

Солженицын — а дальше Майдан

Недавно во многих городах России прошло несколько одиночных пикетов с целым рядом требований, выражающих протест «агрессивному продвижению бренда „Солженицын“ в России». Организаторы — общественное движение «Суть России». Их требования:

«Учим детей по Солженицыну — получаем покаянные выступления в бундестаге»;

«Убрать из школьной программы „Архипелаг ГУЛАГ“»;

«Отменить План мероприятий по подготовке к 100-летию Александра Солженицына»;

«Отказаться от установки памятников Солженицыну».

Фотография предоставлена пресс-службой «Сути времени»

Не обошла подобная акция и столицу Сибири. 28 апреля на площадке у фонтана на Орджоникидзе, 18 состоялся массовый пикет.

— Имя этого ярого антисоветчика и мифотворца сегодня звучит на школьных уроках литературы и с экранов ТВ, открываются посвящённые Солженицыну музеи и выставки, проводятся конкурсы и викторины, в его честь устанавливаются памятники, его именем называют улицы... Нужно особо подчеркнуть, что возвеличивание и прославление Солженицына в России производится вопреки мнению граждан, в большинстве своём относящихся к его личности и «вкладу» в очернение собственного Отечества, а именно советского периода российской истории крайне негативно, — написала пресс-служба «Сути времени» в Новосибирске.

Также она подчеркнула, что особое беспокойство в обществе вызывает внедрение солженицынского мифотворчества как вектора отношения к родной истории в сознание юного поколения России — в том числе через изучение его произведения в школе. В качестве наиболее яркого примера приведён роман «Архипелаг ГУЛАГ».

— Содержит большинство антисоветских лживых мифов, лёгших в основу современной «десоветизации», — высказалась пресс-служба о книге.

Критикуют активисты Александра Солженицына и за фактические ошибки в произведениях, особенно в «Архипелаг ГУЛАГе».

Солженицыну — не быть

Магистр философии, историк Евгений Глебов согласен с позицией «Сути времени»: Александр Солженицын врёт в своих произведениях, пишет плохо, и как человек он не очень. Так что, уверен профессор, Солженицыну не место в образовательной программе.

— В его книгах полно искажений. А когда он всё-таки не врёт, то выставляет себя в очень неприглядном свете. Ходят злые слухи, что ему очень сильно помогали писать. Там, где ему помогали, по крайней мере, есть какие-нибудь даты, верные описания событий. Но там, где он пишет от себя, регулярно встречается простое и глупое враньё. Иногда даже непонятно, зачем он врёт, — рассуждает Евгений Глебов.

Фотография предоставлена пресс-службой «Сути времени»

Философ отмечает, что перечислению всех фактических ошибок в произведениях Александра Солженицына можно посвятить большую лекцию.

— Например, в начале Великой Отечественной войны вышел указ о запрете на распространение панических слухов. Ну, понимаете. Государство решило: только не надо нам сейчас сплетней, что мы войну проиграем. И Солженицын, значит, пишет: стоял он в очереди куда-то, а тут милиционер мимо проходил и для счёту его по этому указу задержал. Любимая тема Солженицына, что арестовывали просто так, для количества. Привезли милиционеры его в участок, но нашлись добрые люди и отпустили. Вдумайтесь. Если человек стоит тихо в очереди, то его за распространение панических слухов никак не арестуешь. Значит, он вёл провокационные разговоры. Хорошо, человека арестовали за это. Это указ, который нужно рьяно выполнять. А тут его отпускают. Это как? Кто за него мог заступиться? Кто сильнее НКВД? — смеётся Евгений Глебов. — Таких примеров очень много. Он сам себя разоблачает. Либо он выдумывает эти истории, либо они вообще не о том.

Также философ высказался насчёт ещё одной негативной стороны Александра Солженицына — из того, что против советской власти, он выгораживает либо дореволюционный период России, либо реальных врагов советской власти. В том числе бандеровцев, власовцев и прочих, которых он выставляет непонятыми героями.

— Он часто преувеличивает и факты, и жертвы. В этом ему приходилось потом и самому признаваться, — говорит Евгений Глебов.

Также он пояснил, что сам писатель списывал ошибки на художественность его произведений.

Фотография предоставлена пресс-службой «Сути времени»

Александр Солженицын — лжец и воспеватель бандеровцев, по мнению философа. С этим разобрались. Тогда почему же его изучают в школах? Философ нашёл этому объяснение — в России очень много сторонников писателя.

— В конце 80-х начале 90-х годов мне подарили семь томов Солженицына. Всем репрессированным, всем детям репрессированных их вручали. Тираж был — полмиллиона экземпляров. Я стал противником Солженицына, прочитав полностью «Архипелаг ГУЛАГ». Люди его издают, любят, ценят именно за то, что он всегда против советского периода истории. И тот, кто против него, те за Солженицына.

Фотография с сайта solzhenitsyn.ru. Возвращение на родину. На одном из плакатов: О приморском ГУЛАГЕ — А. И. Солженицын — расскажи всё Ельцину.1994г.

В связи с вышеописанными доводами философ уверен, что изучение произведений Александра Солженицына нужно убирать из школьной программы.

— Фактологии там никакой нет — всё переврано. Его можно изучать в курсе критического мышления: как не надо писать книги, каким бывает враньё и так далее. И это в высших учебных заведениях, конечно. Детям же ни в каком виде нельзя изучать. Ведь, предполагается, что литература несёт правду людям, особенно детям, формирует характер и так далее. А какой может сформироваться характер на семи томах вранья? Любое враньё — всегда вред. Взрослому иногда это и может быть полезным — тренировка в достижении истины. А детям врать — нехорошо.

Солженицыну — быть

У кандидата филологических наук Светланы Ромащенко совсем противоположное «Сути времени» и Евгению Глебову мнение. Узнав о пикетах против Александра Солженицына, она крайне удивилась, не поверив, что такое бывает.

Если же Евгений Глебов готов читать целую лекцию об ошибках в произведениях Солженицына, то Светлана Ромащенко готова прочитать курс о литературном вкладе писателя.

Здесь речь идёт не только продолжение традиций соцреализма, но и классического русского романа, сельской прозы и так далее.

— Всё, о чём мы можем говорить про творчество Александра Солженицына, даже в рамках поэтики социалистического реализма, это, безусловно, произведения, которые имеют сложную историю и структуру. Если следовать их («Сути времени» — прим. ред. Сиб.фм) логике, тогда мы должны вслед за Солженицыным убирать и Варлама Шаламова, и Евгению Гинзбург... И целый ряд литературных традиций, которые отражают схожие между собой позиции. Выбросить это из истории невозможно, — рассуждает филолог.

Фотография с сайта solzhenitsyn.ru. Командир звукоразведывательной батареи лейтенант Солженицын.1943г

По её мнению, говорить об искажении фактов в его произведениях — это, по меньшей мере, странно. Поскольку коллективная травма репрессиями, о которой писал Александр Солженицын, — была.

— Все факты, которые излагает Солженицын, можно почерпнуть и из других источников. Просто он придал им художественную форму и силу убедительности.

Солженицыну удалось всё это выразить в наиболее ясной форме. Выкидывать теперь всё это — глупо и смешно. Это история литературы, — говорит Светлана Ромащенко.

Так обязан ли писатель передавать безошибочно достоверные факты, или же в рамках художественности ему позволительны упущения?

Что первичней для творца: достоверность реальности или передача внутреннего видения посредством искусства? В качестве ответа Светлана Ромащенко приводит пример из жизни:

— Один историк написал книгу «500 ошибок Льва Толстого». Он нашёл в «Войне и мире» 500 несоответствий: какая была форма, как двигались колонны и так далее. Он к нам пришёл на одну из лекций «Открытой кафедры» и всё это высказал. Но мы, филологи, не можем оспорить, был ли прав или не прав в этом Лев Толстой. Мы оцениваем произведение не как историки, а как филологи.

Фотография предоставлена пресс-службой «Сути времени»

Мысль литераторов ясна: «Война и мир», несмотря на все 500 несоответствий, является классическим произведением мирового уровня. Достоянием и гордостью российской литературы.

Что же касается высказываний противников Александра Солженицына о вредности его политической позиции, то тут Светлана Ромащенко уверена: каждый имеет право на публицистическое слово.

— Интересно почему, с какой бы радости именно Солженицын не имел право всё это высказать?

История литературы сама знает, что из песни слова не выкинешь. Мне казалось, что времена, когда литературу и историю определённым образом коверкают, корректируют, давно прошла. Значит, Сталину — тирану — мы будем ставить бюсты, памятники и будем пытаться ещё его и оправдать. А Солженицына, который правдиво описал всё, что там в лагерях было, мы будем запрещать, — высказалась филолог.

Фотография с сайта wikipedia.org

15 августа 1943 года — А.Солженицын был награждён орденом Отечественной войны II степени

Светлана Ромащенко убеждена, что произведения Александра Солженицына нужно изучать в школах. По её мнению, произведения писателя обладают объективной художественной ценностью. Взять в пример хотя бы то, как он изобразил весь сталинский режим — как преисподнюю в лагерях.

Что же касается воспитания поколения, то филолог считает: литература не должна воспитывать. Это задача родителей. Литература должна учить понимать, переживать различные взгляды людей, творцов.

Таким образом, мнения двух образованных людей категорически разделились в зависимости от их отношения к литературе и к тому, что должно нести искусство. А пока идут пикеты и ведутся споры, ученики всё ещё читают «Архипелаг ГУЛАГ», погружаясь в «сталинскую преисподнюю».

Фотография с сайта solzhenitsyn.ru. А.Солженицын перед освобождением из ГУЛАГа

2006 год — А.Солженицын был удостоин Государственной премии Российской Федерации — «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности»

«Он посмотрел на неё больными глазами. Взял обломанную палочку как карандаш. И на сырой земле начертил круг.

— Вот видишь — круг? Это — Отечество. Это — первый круг. А вот — второй. — Он захватил шире. — Это — человечество. И кажется, что первый входит во второй? Нич-чего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества — нет. А только отечества, отечества, и разные у всех...»,

— Александр Солженицын, «В круге первом».