Сверхзадачи и сверхлюди

10 мая на Командном чемпионате России по шахматам, который завершился в Сочи, сборная «Сибирь» сумела улучшить свои спортивные показатели. Как итог — четвёртое место в Премьер-лиге и завоёванная путёвка на Кубок европейских клубов, который по значимости совсем не уступает Еврокубку в хоккее или футболе. В чём сила отечественной шахматной школы, и с какими сложностями на своём пути в чемпионате пришлось столкнуться «Сибири», узнал корреспондент Сиб.фм.

Как решить сверхзадачу?

Сборной Новосибирской области не привыкать к высоким спортивным достижениям: в 2015 и 2017 годах, когда за «Сибирь» выступали гроссмейстеры с мировыми именами, ей досталось золото Командного чемпионата, а в 2016 — бронза.

В этом году в состав сборной также включили опытных гроссмейстеров, чемпионов и международных мастеров спорта.

Кроме «Сибири» спортивную честь Новосибирской области на этом чемпионате защищала сборная НГТУ в Высшей лиге, объединяющей 21 команду. Заработав 10 очков, шахматисты НГТУ заняли восьмое место

В неё вошли чемпион России по блицу 2015 года, международный гроссмейстер Дмитрий Бочаров (рейтинг 2594, 49-я строчка российского топ-листа), участник Первенства России среди юниоров 2018 года, мастер спорта Семён Ханин (рейтинг 2468), победитель Чемпионата СФО 2017 года, международный мастер Жамсаран Цыдыпов (рейтинг 2518), победитель Чемпионата СФО 2018 года, мастер спорта Иван Бочаров (рейтинг 2547, 81-я строчка российского топ-листа), а также бронзовый призёр суперфинала чемпионата России 2014 года, международный гроссмейстер Денис Хисматуллин (рейтинг 2632, 28-я строчка российского топ-листа). Возглавил команду международный гроссмейстер, президент РОО «Федерация шахмат Новосибирской области» Павел Малетин (рейтинг 2573).

«Для нас это (путёвка на Кубок европейских клубов — прим. ред.) было сверхзадачей, и игроки „Сибири“ её решили, оставив позади команды из городов, являющихся признанными шахматными центрами, например, из Казани и Екатеринбурга», — рассказал капитан сборной.

Поездка сборной «Сибирь» на турнир стала возможна при поддержке РАТМ Холдинга (в статусе генерального партнера) и Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области.

В числе великих шахматистов мира стоит назвать IBM Deep Blue — компьютер, специально разработанный для того, чтобы играть в шахматы. 11 мая 1997 года Deep Blue удалось одержать победу над тогдашним чемпионом мира Гарри Каспаровым

«Мэтры помогли продвинуть бренд „Сибирь“, упрочить позиции шахмат в регионе, однако их возросшая популярность — лишь первая ступень на пути к значимым спортивным результатам, — пояснил президент РАТМ Холдинга, член Попечительского совета Федерации шахмат России Эдуард Таран. — Очевидно, перспективные шахматисты должны получать больше соревновательной практики, в том числе на всероссийских состязаниях. Потому в 2018 году команду укомплектовали новосибирскими игроками».

Турнир проводили по круговой системе. Первый стыковой матч — с питерской «СШОР по шахматам и шашкам» — «Сибирь» закончила вничью; во втором победила казанскую «Ладью» (3,5:2,5); в третьем одержала верх над самарскими «Жигулями» (4,5:1,5). В четвёртом туре опять ничья, на этот раз с клубом «СИМА-ЛЭНД» из Свердловской области, за который играли чемпионы России разных лет (Александр Рязанцев, Сергей Рублевский) и претенденты на мировую шахматную корону (Борис Гельфанд, Алексей Широв). В ходе матча Павлу Малетину удалась красивая и стремительная атака против Широва — этот успех позволил новосибирцам удержать труднейший матч с грандами.

Родиной шахмат принято считать Индию, где не позднее конца VI века н. э. была известна игра чатуранга — прямой предшественник шахмат. Таким образом, история шахмат насчитывает около полутора тысяч лет

«После девяти туров звёздный „СИМА-ЛЭНД“ оказался лишь восьмым, — констатирует Павел Малетин. — Для хорошего выступления в Премьер-лиге громкие титулы как таковые ничего не значат. Нужна команда, а ещё желание бороться, самоотдача в каждой партии от каждого игрока, и у шахматистов „Сибири“ — всех без исключения — я её увидел.

Проверка на прочность

В пятом туре, несмотря на упорное противостояние, новосибирцы уступили очко столичной „ШСМ Legacy Square Capital“ (2,5:3,5); с аналогичным счётом в пользу „Молодёжки“ завершили шестой тур — по словам Павла Малетина, амбициозные тюменцы выглядели чуть сильнее. В седьмом туре „Сибирь“ разгромила „Московскую область“ (4,5:1,5).

„Эта встреча выдалась самой трудной для нас, — добавил президент „ФШ НСО“. — После двух поражений подряд многим казалось, что „Сибирь“ выдохлась, и на финише нас будут бить.

Однако сборная выдержала испытание на прочность: показала отличную игру, обеспечив перевес в три очка — ребята вновь обрели уверенность в себе. К слову, лидер Премьер-лиги — слаженный и боеспособный коллектив „Медный всадник“ из Санкт-Петербурга, перед которым мы не устояли (1,5:4,5), — одолел „Московскую область“ с минимальным преимуществом в одно очко“.

Своё превосходство над „Южным Уралом“ из Челябинской области (4:2) „Сибирь“ доказала в девятом туре. Именно от его исхода, как объяснил Павел Малетин, и зависело распределение мест в турнирной таблице с четвёртое по восьмое: „Сибирь“ откатилась бы на седьмое-восьмое место в случае неудачи в матче с „уральцами“. Но мы довольно быстро повели в счете, выиграв две партии на третьей и шестой доске.

Победную точку поставил Иван Бочаров, сломив сопротивление талантливого юниора из Кургана Сергея Дрыгалова».

К слову, последний матч чемпионата длился более шести часов.

В личном зачете сочинского турнира именно Павел Малетин и Иван Бочаров стали лучшими игроками на своих досках, заработав шесть и семь очков соответственно. Капитан сборной отметил, что Иван Бочаров получил неофициальное звание «открытие турнира» — кроме него ни у одного из участников командного чемпионата набрать семь из девяти очков не получилось. Ещё один игрок «Сибири» Семён Ханин с 5,5 очка занял второе место на шестой доске.

«Молодые шахматисты не раз выручали команду в матчах, не тушевались перед опытными конкурентами, демонстрируя качественную подготовку и выдержку в партиях с ними», — заключил Павел Малетин.

По мнению Эдуарда Тарана, главный итог чемпионата — сборная Новосибирской области по шахматам состоялась: «Одна из важнейших стратегических задач региональной программы развития шахмат — создание команды, сформированной преимущественно из новосибирцев, способной к достижениям на высшем российском уровне — выполнена. Надеюсь, что именно в таком составе „Сибирь“ войдёт в число призеров самых престижных спортивных форумов».