В режиме ожидания

16 мая в Новосибирске стартовал Сибирский транспортный форум, который заявлен как «крупнейшее мероприятие транспортной отрасли в восточной части России». Эксперты замахнулись на обсуждение транспортной стратегии всей России — грузопассажирского сообщения, финансирования федеральных проектов, новых маршрутов, мер безопасности. Планируется даже затронуть вопрос развития внутренних водных путей, а вот до обсуждения проблемы простоя пассажирского транспорта на остановках Новосибирска эксперты вряд ли дойдут — масштаб не тот.

Новосибирцы жалуются

Сами чиновники признают, что эта проблема носит системный характер для Новосибирска. Впрочем, и в других регионах России пассажирам приходится терпеть долгие остановки транспорта. В той же Кемеровской области департамент транспорта и связи регулярно публикует обращения граждан, столкнувшихся с нарушениями в работе автобусов и маршруток; самые популярные из них касаются отстоя на остановках и их невыхода на линии.

Фотография с сайта wikipedia.org

Первые автобусы в Новосибирске появились в 1923 году. Они ходили между вокзалом, центральной частью города и районом Закаменка (ГПНТБ)

Узнать на что жалуются жители Новосибирска, невозможно: сайта с обращениями пассажиров нет, а недовольных горожан направляют в информационно-справочный отдел МКУ «ЦУГАЭТ» (Центр управления городским автоэлектротранспортом). Там пояснить корреспонденту Сиб.фм, почему автобусы и маршрутки выстаивают продолжительное время на остановочных пунктах, отказались, зато ситуацию прокомментировали в мэрии.

По их словам, работа пассажирского транспорта осуществляется по утверждённым расписаниям движения, но из-за сложной дорожной обстановки на городских магистралях «происходят сбои». Отслеживанием таких сбоев занимаются работники контрольно-ревизорской службы МКУ «ЦУГАЭТ»: «С начала 2018 года составлено 1773 акта в отношении водителей, допустивших продолжительный отстой на промежуточных остановочных пунктах. Информация доведена до сведения перевозчиков с целью принятия ими соответствующих мер к исключению повторных случаев».

Фотография Ксении Лысенко

Сложная дорожная обстановка — это регулярные городские заторы, аварии на дорогах и форс-мажорные ситуации, связанные с водителями транспорта и перевозчиками. Как, например, задержка выплат зарплаты водителям автобуса № 60 в конце прошлого года.

Тогда они пообещали устроить забастовку, в дело даже вмешалась прокуратура.

Помимо вопросов о задержках в перечислении мэрией субсидий на льготников прокуроры также пообещали проверить своевременность движения автобуса № 60 — именно на его простой на площади Маркса массово пожаловались пассажиры.

Фотография ксении лысенко

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть даже предпринял попытку «навести порядок в этом вопросе» и предложил вывести контролёров на конечные остановки, чтобы они с секундомерами в руках проверили ритмичность работы автобусов и маршруток. Однако этого до сих пор не произошло.

«В районе площади Калинина чёрт знает что творится!

Все автобусы стоят на остановке — и 64-й, и 34-й, и 13-й, и 28-й — да все вообще.

Скриншот с сайта maps.google.ru Скриншот с сайта maps.google.ru

Большую часть городского автобусного парка Новосибирска составляют автобусы российского, китайского и корейского производства

Когда еду домой с работы, вначале стою на Калинина минут по пять-десять — это уже от наглости водителя зависит. Потом на Горбольнице автобус стоит, на «Универмаге Калининском», на «Учительской», — рассказывает Мария, жительница «Снегирей». По её словам, на дорогу она тратит минут на 20 больше исключительно из-за таких простоев.

А разве есть проблемы?

Новосибирцы уверены: в простоях транспорта виноваты далеко не форс-мажоры или сложные ситуации на дороге, дело в самих водителях, которые выстаивают не только на конечных, но и на популярных промежуточных остановках для того, чтобы собрать побольше пассажиров.

«Неоднократно замечала, как водители на площади Калинина стоят, а сами на двери метро поглядывают.

Они специально дожидаются пока из электропоездов большой поток пассажиров выйдет, и только когда автобус наполнится более-менее, трогаются», — продолжает делиться Мария.

Фотография с сайта wikipedia.org

Однако некоторые перевозчики в простоях транспорта не видят проблемы.

«Мы же для пассажиров работаем.

Чем больше пассажиров мы перевезём, тем лучше и качественнее мы окажем услугу. Какая эта проблема — стоять и ждать?

Это не проблема ни для кого!», — эмоционально заявила владелица предприятия, выполняющего перевозки по маршруту № 32 (маршрутка, «Новосибирск-Главный — Водозабор»).

Однако с ней не согласен водитель городской маршрутки, пожелавший не называть имени: «Когда еду на „Берёзовую рощу“ — к остановке подъезд — там троллейбусы и автобусы как встанут... Сами знаете, они по размерам немаленькие. Поэтому приходится либо не доезжать до остановки, либо переезжать её.

А пассажиры потом жалуются: почему не на остановке встал? Но там даже яблоку упасть негде!

Вот и выкручиваемся как можем». Он добавил, что из-за таких «перестоев», автобусам потом приходится догонять расписание, поэтому они «мчатся как бешеные».

Перевозчик по маршруту № 32 уточнила, что по закону (220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа...» — прим. ред.) каждый автобус на городском маршруте должен проходить через остановочный пункт в определённый интервал — от четырёх до двенадцати минут. Всё остальное, по её словам, не определено законом: «Стоять на остановке и собирать пассажиров — нет такого!

Скриншот с сайта maps.google.ru

До 2013 года Новосибирск был единственным городом России, где использовалась четырёхзначная числовая нумерация маршрутов общественного транспорта (от 2 до 1999)

Есть пассажирообразующие остановки, где длительное время стоишь и сажаешь пассажиров, есть остановки, где нет пассажиров. Для этого дано расписание, для этого дан интервал между выходами автобусов».

В мэрии пояснили, что весь подвижной состав муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Новосибирска оборудован навигационными блоками и подключен к системе «АСУ-Навигация». Это позволяет отслеживать конкретный транспорт и выполнение схемы движения со всеми положенными остановками. Но раз расхождения с расписанием транспорта-всё-таки имеются, то следуют ли за этим штрафные санкции?

Нарушения без последствий

Ответ на этот вопрос прислали из мэрии: «Любое отклонение от утвержденного расписания движения является нарушением, однако вопрос применения штрафных санкций к перевозчикам-нарушителям не регламентирован действующими нормативными документами».

А это означает: хоть пассажирам и дали возможность сообщать о простоях в ЦУГАЭТ, маловероятно, что за эти нарушения последуют какие-либо серьёзные наказания.

Такой печальный факт подтверждает адвокат из коллегии адвокатов «Потапов и партнёры» Елена Пешкова. Она разъяснила, что ещё три года назад в законе Новосибирской области «Об административных правонарушениях в НСО» существовала норма об ответственности за самовольное изменение схемы движения на маршруте регулярного сообщения, но сейчас уже утратила силу.

Привлечь перевозчиков-нарушителей можно лишь по ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП, поскольку длительный отстой транспорта не связан с необходимостью высадки-посадки пассажиров, однако штраф не будет большим — 1 000 руб. По отменённой норме он был гораздо более ощутимым — до 50 000 на юридическое лицо.

Фотография с сайта wikipedia.org

«Есть ещё возможность гражданской ответственности, когда муниципалитет прекращает отношения с перевозчиком, который допускает такие нарушения. Но здесь есть и нюансы. В частности, остаётся открытым вопрос фиксации факта нарушения, так как и в этом случае вину перевозчика проще доказать, если есть постановление по делу об административном правонарушении», — подвела итог специалист.